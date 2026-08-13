Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди

·15·Техно
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Қисқача

Роскосмос 12-август куни содир бўлган Қуёш тутилишининг 35 минг километрдан ортиқ баландликдан олинган суратини эълон қилди. Тасвир «Электро-Л» метеорологик сунъий йўлдоши орқали қайд этилган, тутилишнинг энг юқори чўққиси соат 20:46 да кузатилиб, 2 дақиқа 18 сония давом этган. Тутилишнинг максимал фазаси 1,019 ни ташкил этган, уни тўлиқ ҳажмда Исландия ороли яқинидан ҳамда Таймир яриморолининг шарқий қирғоқларидан кузатиш мумкин бўлган.

Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси фазодан олинган ноёб кадрларни тақдим этди, унда 12-август куни бўлиб ўтган Қуёш тутилиши жараёни яққол намоён бўлган. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу астрономик ҳодиса Москва вақти билан соат 18:34 дан 22:58 гача давом этган бўлиб, мутахассислар уни космик масофадан туриб муваффақиятли қайд этишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фазодан олинган ноёб кадрлар

Расмий Telegram-каналида эълон қилинган сурат Ер юзасидан 35 минг километрдан ортиқ масофада жойлашган орбитадан олинган. Ушбу ажойиб тасвирни олишда Роскосмосга қарашли «Электро-Л» метеорологик сунъий йўлдоши асосий восита бўлиб хизмат қилди. Кадрларда Ой диски Қуёшни тўлиқ тўсиб қўйган вақтда сайёрамизнинг кўриниши акс этган.

Маълумотларга кўра, мазкур тутилишнинг максимал фазаси 1,019 ни ташкил этди. Бу эса Ой диски Қуёшни бутунлай ёпиб қўйганини англатади. Бироқ табиатнинг ушбу улуғвор мўъжизасини бевосита тўлиқ ҳажмда кузатиш фақатгина Исландия ороли яқинидан ҳамда Россия ҳудудидаги Таймир яриморолининг шарқий қирғоқларидан имконли бўлди.

Мутахассислар қайд этишича, тутилишнинг энг юқори чўққиси 12-август куни соат 20:46 да рўй берган ва атиги 2 дақиқа 18 сония давом этган. Қисқа вақт ичида содир бўлган бу жараён бутун дунё астрономлари ва оддий кузатувчиларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.

Ҳудудлар бўйича фарқлар ва трансляция

Ҳодисанинг кўлами турли ҳудудларда турлича кузатилди. Жумладан, Москва шаҳрида Қуёш диски атиги 1 фоизга ёпилган бўлса, Санкт-Петербург шаҳрида бу кўрсаткич нақ 83 фоизни ташкил этди. Шимолий пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари табиат ҳодисасига гувоҳ бўлиш имкониятига эга бўлишди.

Ушбу қизиқарли астрономик ҳодисани кенг жамоатчиликка етказиш мақсадида Роскосмос ва «Яндекс Погода» ҳамкорликда махсус жонли эфир ташкил этди. Трансляция учун Россия ҳамда Европадаги энг баланд бино ҳисобланган Лахта-центр кузатув майдончаси сифатида танланди.

РоскосмосҚуёш тутилишиЭлекто-ЛАстрономияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди