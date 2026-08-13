Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос 12-август куни содир бўлган Қуёш тутилишининг 35 минг километрдан ортиқ баландликдан олинган суратини эълон қилди. Тасвир «Электро-Л» метеорологик сунъий йўлдоши орқали қайд этилган, тутилишнинг энг юқори чўққиси соат 20:46 да кузатилиб, 2 дақиқа 18 сония давом этган. Тутилишнинг максимал фазаси 1,019 ни ташкил этган, уни тўлиқ ҳажмда Исландия ороли яқинидан ҳамда Таймир яриморолининг шарқий қирғоқларидан кузатиш мумкин бўлган.
Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси фазодан олинган ноёб кадрларни тақдим этди, унда 12-август куни бўлиб ўтган Қуёш тутилиши жараёни яққол намоён бўлган. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу астрономик ҳодиса Москва вақти билан соат 18:34 дан 22:58 гача давом этган бўлиб, мутахассислар уни космик масофадан туриб муваффақиятли қайд этишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фазодан олинган ноёб кадрларРасмий Telegram-каналида эълон қилинган сурат Ер юзасидан 35 минг километрдан ортиқ масофада жойлашган орбитадан олинган. Ушбу ажойиб тасвирни олишда Роскосмосга қарашли «Электро-Л» метеорологик сунъий йўлдоши асосий восита бўлиб хизмат қилди. Кадрларда Ой диски Қуёшни тўлиқ тўсиб қўйган вақтда сайёрамизнинг кўриниши акс этган.
Маълумотларга кўра, мазкур тутилишнинг максимал фазаси 1,019 ни ташкил этди. Бу эса Ой диски Қуёшни бутунлай ёпиб қўйганини англатади. Бироқ табиатнинг ушбу улуғвор мўъжизасини бевосита тўлиқ ҳажмда кузатиш фақатгина Исландия ороли яқинидан ҳамда Россия ҳудудидаги Таймир яриморолининг шарқий қирғоқларидан имконли бўлди.
Мутахассислар қайд этишича, тутилишнинг энг юқори чўққиси 12-август куни соат 20:46 да рўй берган ва атиги 2 дақиқа 18 сония давом этган. Қисқа вақт ичида содир бўлган бу жараён бутун дунё астрономлари ва оддий кузатувчиларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.
Ҳудудлар бўйича фарқлар ва трансляцияҲодисанинг кўлами турли ҳудудларда турлича кузатилди. Жумладан, Москва шаҳрида Қуёш диски атиги 1 фоизга ёпилган бўлса, Санкт-Петербург шаҳрида бу кўрсаткич нақ 83 фоизни ташкил этди. Шимолий пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари табиат ҳодисасига гувоҳ бўлиш имкониятига эга бўлишди.
Ушбу қизиқарли астрономик ҳодисани кенг жамоатчиликка етказиш мақсадида Роскосмос ва «Яндекс Погода» ҳамкорликда махсус жонли эфир ташкил этди. Трансляция учун Россия ҳамда Европадаги энг баланд бино ҳисобланган Лахта-центр кузатув майдончаси сифатида танланди.
…