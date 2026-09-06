"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди

·13·Дунё
"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди

АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга биргаликдаги шов-шувли ташрифлари халқаро сиёсий кузатувчилар орасида жиддий шубҳа ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. 5 сентябрь куни Кремлда Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказиб, зудлик билан «Внуково» аэропорти орқали Украина пойтахти сари йўл олган ушбу жуфтликнинг доимо бирга ҳаракатланиши шунчаки дипломатик тасодиф эмас. Таниқли сиёсатшунос Марат Баширов кутилмаган ва шов-шувли версияни илгари суриб, Уиткофф ва Кушнер аслида бир-бирига мутлақо ишонмайдиган икки гигант куч марказини тамсил этаётганини, Трамп эса бу геосиёсий ўйинда фақат ташқи парда (ширма) эканини таъкидлади.

Бир-бирига ишонмайдиган икки қутб: «Эски элита» ва Исроил манфаатлари

Сиёсатшунос Марат Баширов ўз Telegram-каналида нима сабабдан махсус вакиллар ҳар доим жуфтликда учиб юрганига алоҳида эътибор қаратди:

  • Рақобатчи кучларнинг назорати: «Кушнер ва Уиткоффнинг доимо икки киши бўлиб учиши шундан далолат берадики, улар Украинада тинчлик излаш жараёнида бир-бирига мутлақо ишонмайдиган икки қудратли кучни тамсил этмоқда», — дея ёзади эксперт;

  • Уиткофф — анъанавий АҚШ элитаси вакили: Таҳлилчининг тахминига кўра, йирик кўчмас мулк магнати ва миллиардер Стив Уиткофф Американинг классик, консерватив сиёсий ва молиявий элиталари манфаатини ҳимоя қилмоқда;

  • Кушнер — Исроил бизнеси ва лоббиси: Трампнинг куёви Жаред Кушнер эса Исроил сиёсий раҳбарияти ҳамда АҚШдаги энг қудратли яҳудий бизнес доираларининг манфаатларини ифодаловчи шахс сифатида ҳаракат қилмоқда;

  • «Трамп шунчаки ниқоб»: Башировнинг фикрича, уларнинг иккаласи ҳам расман Трамп номидан иш кўраётгандек кўринса-да, аслида жараён анча чуқур бўлиб, Трамп шунчаки олд планни ёпиб турувчи фигурага айланган.

Генерал Келлог нега сафдан чиқарилди? Музокаралар орқасидаги парда

Дипломатик жараённинг аввалги босқичлари ва бугунги таркиб ўртасида жиддий ўзгаришлар юз берган:

  • Аввалига ёлғиз бўлган Уиткофф: Маълумотларга кўра, дастлаб бу музокаралар йўналишини Стив Уиткофф бир ўзи олиб бориши кўзда тутилган эди;

  • Келлогнинг кескин четлатилиши: Башировнинг қайд этишича, жараёнда учинчи муҳим шахс — истеъфодаги таниқли генерал Кит Келлог ҳам бўлган: «Келлог ҳам бор эди, аммо оёқ остида халақит бермаслиги учун уни аравадан улоқтириб ташлашди»;

  • Бир-бирини тийиб туриш стратегияси: Кушнернинг жараёнга тўлақонли қўшилиши Уиткоффнинг бир томонлама қарорлар қабул қилишига йўл қўймаслик ва ҳар икки қудратли лобби гуруҳининг муроса шартларини қатъий назорат қилиш мақсадида амалга оширилгани тахмин қилинмоқда.

Кремлдан Внуково сари: Сирли режа Киевда синовдан ўтади

Москвадаги музокаралар якунланиб, миссиянинг иккинчи ва энг оғир қисми бошланмоқда:

  • Кремлдаги расмий сукунат: 5 сентябрь куни Владимир Путин америкалик элчиларни Кремлда қабул қилди. Дипломатик хушмуомалалик ва Путиннинг тинчлик воситачилари хавфсизлигини таъминлаш ваъдасидан ташқари, учрашувнинг асл моҳияти расман сир сақланмоқда;

  • Внуково орқали Киевга парвоз: Музокаралар якунлангач, элчилар кортежи Кремлдан чиқиб, тўғридан-тўғри «Внуково» аэропортига етиб борди. Уларнинг кейинги манзили Украина пойтахти Киев шаҳри бўлади;

  • Тафсилотлари очиқланмаган режа: Дональд Трамп ўз вакиллари Москвага урушни тўхтатиш бўйича муҳим ташаббусни олиб кетаётганини айтган бўлса-да, режанинг аниқ шартларини ошкор қилмаган эди. Эндиликда ушбу сирли режа Киевда Владимир Зеленскийга тақдим этилиши кутилмоқда.

Сизнингча, Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер ҳақиқатан ҳам икки рақобатчи куч маркази вакилларими ёки улар Трампнинг ягона мақсадини амалга оширувчи яхлит жамоами? Трамп элчилари Киевда қандай шартларни қўйиши мумкин ва улар Путин билан келишилган режага Зеленскийни кўндира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиБугун, 13:15Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариКремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариБугун, 12:16Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Бугун, 12:09Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди