"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга биргаликдаги шов-шувли ташрифлари халқаро сиёсий кузатувчилар орасида жиддий шубҳа ва қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. 5 сентябрь куни Кремлда Россия президенти Владимир Путин билан учрашув ўтказиб, зудлик билан «Внуково» аэропорти орқали Украина пойтахти сари йўл олган ушбу жуфтликнинг доимо бирга ҳаракатланиши шунчаки дипломатик тасодиф эмас. Таниқли сиёсатшунос Марат Баширов кутилмаган ва шов-шувли версияни илгари суриб, Уиткофф ва Кушнер аслида бир-бирига мутлақо ишонмайдиган икки гигант куч марказини тамсил этаётганини, Трамп эса бу геосиёсий ўйинда фақат ташқи парда (ширма) эканини таъкидлади.
Бир-бирига ишонмайдиган икки қутб: «Эски элита» ва Исроил манфаатлари
Сиёсатшунос Марат Баширов ўз Telegram-каналида нима сабабдан махсус вакиллар ҳар доим жуфтликда учиб юрганига алоҳида эътибор қаратди:
Рақобатчи кучларнинг назорати: «Кушнер ва Уиткоффнинг доимо икки киши бўлиб учиши шундан далолат берадики, улар Украинада тинчлик излаш жараёнида бир-бирига мутлақо ишонмайдиган икки қудратли кучни тамсил этмоқда», — дея ёзади эксперт;
Уиткофф — анъанавий АҚШ элитаси вакили: Таҳлилчининг тахминига кўра, йирик кўчмас мулк магнати ва миллиардер Стив Уиткофф Американинг классик, консерватив сиёсий ва молиявий элиталари манфаатини ҳимоя қилмоқда;
Кушнер — Исроил бизнеси ва лоббиси: Трампнинг куёви Жаред Кушнер эса Исроил сиёсий раҳбарияти ҳамда АҚШдаги энг қудратли яҳудий бизнес доираларининг манфаатларини ифодаловчи шахс сифатида ҳаракат қилмоқда;
«Трамп шунчаки ниқоб»: Башировнинг фикрича, уларнинг иккаласи ҳам расман Трамп номидан иш кўраётгандек кўринса-да, аслида жараён анча чуқур бўлиб, Трамп шунчаки олд планни ёпиб турувчи фигурага айланган.
Генерал Келлог нега сафдан чиқарилди? Музокаралар орқасидаги парда
Дипломатик жараённинг аввалги босқичлари ва бугунги таркиб ўртасида жиддий ўзгаришлар юз берган:
Аввалига ёлғиз бўлган Уиткофф: Маълумотларга кўра, дастлаб бу музокаралар йўналишини Стив Уиткофф бир ўзи олиб бориши кўзда тутилган эди;
Келлогнинг кескин четлатилиши: Башировнинг қайд этишича, жараёнда учинчи муҳим шахс — истеъфодаги таниқли генерал Кит Келлог ҳам бўлган: «Келлог ҳам бор эди, аммо оёқ остида халақит бермаслиги учун уни аравадан улоқтириб ташлашди»;
Бир-бирини тийиб туриш стратегияси: Кушнернинг жараёнга тўлақонли қўшилиши Уиткоффнинг бир томонлама қарорлар қабул қилишига йўл қўймаслик ва ҳар икки қудратли лобби гуруҳининг муроса шартларини қатъий назорат қилиш мақсадида амалга оширилгани тахмин қилинмоқда.
Кремлдан Внуково сари: Сирли режа Киевда синовдан ўтади
Москвадаги музокаралар якунланиб, миссиянинг иккинчи ва энг оғир қисми бошланмоқда:
Кремлдаги расмий сукунат: 5 сентябрь куни Владимир Путин америкалик элчиларни Кремлда қабул қилди. Дипломатик хушмуомалалик ва Путиннинг тинчлик воситачилари хавфсизлигини таъминлаш ваъдасидан ташқари, учрашувнинг асл моҳияти расман сир сақланмоқда;
Внуково орқали Киевга парвоз: Музокаралар якунлангач, элчилар кортежи Кремлдан чиқиб, тўғридан-тўғри «Внуково» аэропортига етиб борди. Уларнинг кейинги манзили Украина пойтахти Киев шаҳри бўлади;
Тафсилотлари очиқланмаган режа: Дональд Трамп ўз вакиллари Москвага урушни тўхтатиш бўйича муҳим ташаббусни олиб кетаётганини айтган бўлса-да, режанинг аниқ шартларини ошкор қилмаган эди. Эндиликда ушбу сирли режа Киевда Владимир Зеленскийга тақдим этилиши кутилмоқда.
Сизнингча, Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер ҳақиқатан ҳам икки рақобатчи куч маркази вакилларими ёки улар Трампнинг ягона мақсадини амалга оширувчи яхлит жамоами? Трамп элчилари Киевда қандай шартларни қўйиши мумкин ва улар Путин билан келишилган режага Зеленскийни кўндира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…