Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда Бутунжаҳон робототехника конференсиясида юз қисмида етти йилгача хизмат қиладиган бионик терига эга инсоннома робот намойиш этилди. Миллий либосдаги киберпанк услубидаги қурилма анъанавий шарқона эстетика ва замонавий робототехника ютуқларини бирлаштирган. Робот кўз қисиш, милтиллаш ва юз ифодасини ўзгартириш каби нозик мимикаларни табиий тарзда такрорлай олади. Анжуманда 300 дан ортиқ компания 2000 дан зиёд илғор ишланмаларини тақдим этмоқда.
Пекинда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон робототехника конференциясида мутахассислар ва ташриф буюрувчилар эътиборини тортган ўзига хос инсоннома бионик робот тақдим этилди. Анжуманда дунёнинг 300 дан ортиқ компанияси ўзининг 2000 дан зиёд илғор ишланмаларини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг орасидан миллий либосдаги киберпанк услубидаги механик қурилма яққол ажралиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур робот анъанавий шарқона эстетика ҳамда энг сўнгги робототехника ютуқларини ўзида мужассам этган. Қурилманинг қўл қисмида кўриниб турувчи механик бўғинли тузилма мавжуд бўлиб, унинг совуқ ва қаттиқ деталлари юмшоқ миллий либослар билан кескин контраст ҳосил қилади ҳамда ўзига хос хитойча киберпанк образини яратади.
Бионик юз ва табиий мимикаТадбир меҳмонлари роботнинг юз тузилишига алоҳида эътибор қаратишди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, унинг юзи турли хил нозик мимикаларни мукаммал даражада такрорлай олади. Шу билан бирга, кўз қисиш, милтиллаш ва юз ифодасининг ўзгариши жараёни жуда силлиқ ҳамда табиий чиқиб, инсон ва машина орасидаги тафовутни сезиларли даражада қисқартиради.
Мазкур қурилманинг энг асосий техник ютуқларидан бири бу унинг юз қисмидаги махсус бионик теридир. Илгари яратилган сунъий тери турлари тез эскириш ва шикастланишга мойил бўлган бўлса, янги материал бу муаммони ҳал этишга муваффақ бўлди.
Чидамлилик ва узоқ муддатли хизматТақдим этилган бионик тери материали эскириш ва қишиш жараёнларига қарши юқори даражада турғунликка эга. Манбага кўра, ушбу инновацион қоплама етти йилгача хизмат қилиш муддатини таъминлай олади.
Бу каби ечимлар бионик роботларнинг умумий фойдаланиш даврини кескин узайтириш имконини беради. Мутахассислар бундай технологиялар келгусида хизмат кўрсатиш, таълим ва кўнгилочар соҳаларда кенг қўлланилишини тахмин қилмоқдалар.
Пекиндаги кўргазмада намойиш этилган мазкур ишланма робототехника соҳасида ташқи ўхшашлик билангина чекланмай, балки материалшунослик ва дастурий таъминот уйғунлигида ҳам муҳим қадам ташланганини кўрсатиб бермоқда.
…