Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди

·23·Техно
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Қисқача

Пекинда Бутунжаҳон робототехника конференсиясида юз қисмида етти йилгача хизмат қиладиган бионик терига эга инсоннома робот намойиш этилди. Миллий либосдаги киберпанк услубидаги қурилма анъанавий шарқона эстетика ва замонавий робототехника ютуқларини бирлаштирган. Робот кўз қисиш, милтиллаш ва юз ифодасини ўзгартириш каби нозик мимикаларни табиий тарзда такрорлай олади. Анжуманда 300 дан ортиқ компания 2000 дан зиёд илғор ишланмаларини тақдим этмоқда.

Пекинда бўлиб ўтаётган Бутунжаҳон робототехника конференциясида мутахассислар ва ташриф буюрувчилар эътиборини тортган ўзига хос инсоннома бионик робот тақдим этилди. Анжуманда дунёнинг 300 дан ортиқ компанияси ўзининг 2000 дан зиёд илғор ишланмаларини намойиш этмоқда, бироқ уларнинг орасидан миллий либосдаги киберпанк услубидаги механик қурилма яққол ажралиб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур робот анъанавий шарқона эстетика ҳамда энг сўнгги робототехника ютуқларини ўзида мужассам этган. Қурилманинг қўл қисмида кўриниб турувчи механик бўғинли тузилма мавжуд бўлиб, унинг совуқ ва қаттиқ деталлари юмшоқ миллий либослар билан кескин контраст ҳосил қилади ҳамда ўзига хос хитойча киберпанк образини яратади.

Бионик юз ва табиий мимика

Тадбир меҳмонлари роботнинг юз тузилишига алоҳида эътибор қаратишди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, унинг юзи турли хил нозик мимикаларни мукаммал даражада такрорлай олади. Шу билан бирга, кўз қисиш, милтиллаш ва юз ифодасининг ўзгариши жараёни жуда силлиқ ҳамда табиий чиқиб, инсон ва машина орасидаги тафовутни сезиларли даражада қисқартиради.

Мазкур қурилманинг энг асосий техник ютуқларидан бири бу унинг юз қисмидаги махсус бионик теридир. Илгари яратилган сунъий тери турлари тез эскириш ва шикастланишга мойил бўлган бўлса, янги материал бу муаммони ҳал этишга муваффақ бўлди.

Чидамлилик ва узоқ муддатли хизмат

Тақдим этилган бионик тери материали эскириш ва қишиш жараёнларига қарши юқори даражада турғунликка эга. Манбага кўра, ушбу инновацион қоплама етти йилгача хизмат қилиш муддатини таъминлай олади.

Бу каби ечимлар бионик роботларнинг умумий фойдаланиш даврини кескин узайтириш имконини беради. Мутахассислар бундай технологиялар келгусида хизмат кўрсатиш, таълим ва кўнгилочар соҳаларда кенг қўлланилишини тахмин қилмоқдалар.

Пекиндаги кўргазмада намойиш этилган мазкур ишланма робототехника соҳасида ташқи ўхшашлик билангина чекланмай, балки материалшунослик ва дастурий таъминот уйғунлигида ҳам муҳим қадам ташланганини кўрсатиб бермоқда.

РобототехникаБионик териПекинКиберпанкТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиБугун, 14:25SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади