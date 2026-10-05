iPhone 18 Pro Мах нархи Ўзбекистонда сезиларли арзонлади
Ўзбекистонда янги iPhone 18 Pro Max смартфонининг нархи сотувга чиққанидан бир неча ҳафта ўтиб пасая бошлади. Қурилманинг дастлабки нархи харидорлар учун анча юқори бўлган бўлса, ҳозирда уни нисбатан арзонроқ нархда харид қилиш мумкин.
Сотувлар эндигина бошланган пайтда iPhone 18 Pro Мах нархи Ўзбекистон бозорида тахминан 2000–2200 доллар атрофида бўлган. Ҳозир эса смартфоннинг нархи қарийб 1780 долларгача тушган. Бу қисқа вақт ичида нарх сезиларли даражада пасайганини англатади.
Бундай ҳолат янги iPhone моделлари сотувининг дастлабки даврида тез-тез кузатилади. Талаб юқори бўлган илк кунларда қурилмалар қимматроқ нархда таклиф қилиниши, кейинчалик эса бозор шаклланиши билан нархлар пасайиши мумкин.
Нархларнинг тушиши фақат Ўзбекистон билан чекланмаган. Россия бозорида ҳам янги iPhone моделлари қийматида пасайиш кузатилмоқда. Хусусан, 256 ГБ хотирага эга iPhone 18 Pro нархи тахминан 130 долларга арзонлаган.
Бу эса янги iPhone сотиб олишни режалаштираётганлар учун нархларни солиштириш имкониятини оширмоқда.
Изоҳлар 0
…