iPhone 18 Pro Мах нархи Ўзбекистонда сезиларли арзонлади

·23·Техно
iPhone 18 Pro Мах нархи Ўзбекистонда сезиларли арзонлади

Ўзбекистонда янги iPhone 18 Pro Max смартфонининг нархи сотувга чиққанидан бир неча ҳафта ўтиб пасая бошлади. Қурилманинг дастлабки нархи харидорлар учун анча юқори бўлган бўлса, ҳозирда уни нисбатан арзонроқ нархда харид қилиш мумкин.

Сотувлар эндигина бошланган пайтда iPhone 18 Pro Мах нархи Ўзбекистон бозорида тахминан 2000–2200 доллар атрофида бўлган. Ҳозир эса смартфоннинг нархи қарийб 1780 долларгача тушган. Бу қисқа вақт ичида нарх сезиларли даражада пасайганини англатади.

Бундай ҳолат янги iPhone моделлари сотувининг дастлабки даврида тез-тез кузатилади. Талаб юқори бўлган илк кунларда қурилмалар қимматроқ нархда таклиф қилиниши, кейинчалик эса бозор шаклланиши билан нархлар пасайиши мумкин.

Нархларнинг тушиши фақат Ўзбекистон билан чекланмаган. Россия бозорида ҳам янги iPhone моделлари қийматида пасайиш кузатилмоқда. Хусусан, 256 ГБ хотирага эга iPhone 18 Pro нархи тахминан 130 долларга арзонлаган.

Бу эса янги iPhone сотиб олишни режалаштираётганлар учун нархларни солиштириш имкониятини оширмоқда.

iPhone 18 Pro MaxAppleЎзбекистон бозориРоссия бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларiPhone 18 Pro ва Pro Max: 5 октябрдаги нархларБугун 10:58Apple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керакApple iPhone 18 Pro Max эгаларини огоҳлантирди: смартфонни алмаштириш керакКеча 12:53iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлариКеча 11:36Айрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келдиАйрим iPhone 18 Pro Max смартфонларида алоқа муаммоси юзага келди3 октябр 18:272 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди2 октябр 11:11Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошдиХитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди1 октябр 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...