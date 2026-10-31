iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
2026 йил 31 октябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб фарқ қилади. iPhone Duo’нинг 256 ГБ версияси 2899 доллар, 512 ГБ хотирали модели эса 3299 доллардан таклиф этилмоқда.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1529 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1529 доллар
• 256 ГБ, Black: 1529 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1529 доллар
• 512 ГБ: 1799 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Black: 1699 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1719 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1759 доллар
• 512 ГБ, Black: 1949 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1979 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1979 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 1 ТБ: 2649 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1539 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар
• 256 ГБ, Black: 1569 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1569 доллар
• 512 ГБ: 1839 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар
• 256 ГБ, Black: 1729 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1729 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1799 доллар
• 512 ГБ, Black: 1999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2029 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2029 доллар
• 1 ТБ, Black: 2649 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2699 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2999 доллар
Келтирилган нархлар 31 октябрь куни учун амал қилади. Савдо манбаси маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин. Шунинг учун харид қилишдан олдин танланган моделнинг амалдаги нархини аниқлаштириш лозим.
Изоҳлар 0
…