iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
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- 2026 йил 28 октябр ҳолатига кўра, iPhone Дуо, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янгиланган нархлари эълон қилинди.
- Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ҳамда СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган.
- Харидорлар электрон СИМ-картали ёки оддий ва электрон СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган версияларни танлашлари мумкин.
2026 йил 28 октябрь ҳолатига кўра, iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқланади. Қуйида электрон SIM-картали ҳамда оддий SIM-карта ва электрон SIM-картани қўллаб-қувватлайдиган версиялар нархлари келтирилган.
iPhone Duo нархлари
• 256 ГБ: 3099 доллар
• 512 ГБ: 3599 доллар
E-SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Silver: 1539 доллар
• Glacier: 1549 доллар
• Black: 1539 доллар
• Burgundy: 1549 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1819 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Black: 1729 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Glacier: 1739 доллар
• Burgundy: 1779 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Black: 1949 доллар
• Silver: 1979 доллар
• Glacier: 1979 доллар
• Burgundy: 1999 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 доллар
SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1589 доллар
• Black: 1569 доллар
• Burgundy: 1569 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1849 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Glacier: 1749 доллар
• Black: 1739 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Burgundy: 1769 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Black: 1999 доллар
• Silver: 2029 доллар
• Burgundy: 1999 доллар
• Glacier: 2029 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Black: 2679 доллар
• Burgundy: 2699 доллар
• Glacier: 2999 доллар
• Silver: 2999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 28 октябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин, шунинг учун хариддан олдин жорий қийматни аниқлаштириш лозим.
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