Ўзбекистонда ноябрь ойида кутилмаган илиқлик: ҳарорат +25 даражагача кўтарилади
Ноябрь ойининг ўртасида Ўзбекистонда об-ҳаво янада илиқлашиши кутилмоқда. Ҳафта давомида айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати +22…+25 даражагача кўтарилиши мумкин. Эътиборлиси, кундузги илиқлик билан бирга тунлари ҳам совуқ кучли бўлмайди, республикада асосан қуруқ ва қуёшли об-ҳаво сақланиб қолади.
Иқлимшунос Эркин Абдулаҳатов ва Gazeta.uz таҳлилларига кўра, 16–22 ноябрь кунлари кузнинг сўнгги ойига хос бўлмаган даражада илиқ кунлар кузатилиши эҳтимоли бор. Бироқ ҳарорат кўрсаткичлари ҳудудларга қараб фарқ қилиши мумкин.
Ҳафта давомида ҳарорат қандай ўзгаради?
16–17 ноябрь кунлари, яъни душанба ва сешанба кечалари республика ҳудудларининг катта қисмида ҳаво ҳарорати +2…+7 даража атрофида бўлиши кутилмоқда. Бу эса тунлари нисбатан салқин, кундуз кунлари эса илиқ об-ҳаво кузатилишини англатади.
Ҳафта ўрталаридан бошлаб айрим ҳудудларда ҳарорат янада кўтарилиши мумкин. Кундузи термометр устуни +22…+25 даражагача етиши эҳтимоли бор.
Бундай кўрсаткичлар ноябрь ойи учун анча илиқ об-ҳавони англатади. Шу сабабли кундузги вақтда енгилроқ кийиниш имконияти пайдо бўлиши мумкин, аммо эрталаб ва кечқурун ҳаво сезиларли салқин бўлишини унутмаслик керак.
Ёмғир ёғадими? Ҳафта давомида қандай об-ҳаво кутилмоқда?
Тақдим этилган прогнозга кўра, 16–22 ноябрь кунлари Ўзбекистоннинг кўпчилик ҳудудларида асосан қуруқ ва қуёшли об-ҳаво сақланиб қолади. Ҳафта давомида ёғингарчилик эҳтимоли паст баҳоланмоқда.
Бу кунларда очиқ ҳавода сайр қилиш, оилавий дам олиш ва кундалик юмушларни режалаштириш учун қулай шароит юзага келиши мумкин. Бироқ об-ҳаво прогнозлари янгиланиб туриши сабабли сафар ёки муҳим тадбирларни режалаштиришдан олдин маҳаллий прогнозларни ҳам текшириб бориш мақсадга мувофиқ.
Ноябрь ойидаги илиқ кунлардан кейин нима бўлади?
Ҳаво ҳароратининг +25 даражагача кўтарилиши қиш яқинлашган бир пайтда кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлиши мумкин. Аммо бир ҳафталик илиқ об-ҳаво қишнинг кечикишини ёки кейинги кунларда ҳам ҳарорат юқори бўлиб қолишини англатмайди.
Шунинг учун кундузги илиқликка алданиб, иссиқ кийимларни бутунлай йиғиштириб қўйишга шошилмаслик керак. Айниқса, эрталаб ва кечқурунги салқин ҳавони ҳисобга олиш муҳим.
Хулоса шуки, 16–22 ноябрь кунлари Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида кузнинг энг илиқ ҳафталаридан бири кузатилиши мумкин. Кундузи +25 даражагача кўтариладиган ҳарорат, қуёшли осмон ва ёғингарчилик эҳтимолининг пастлиги ҳафта давомида нисбатан қулай об-ҳаво бўлишидан дарак бермоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…