iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 19-октябрда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди.
- Нархлар хотира сиғими, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб ўзгаради, баъзи моделлар аксия нархида таклиф этилмоқда.
- Масалан, Э-СИМ + Э-СИМ iPhone 18 Pro 256 GB Силвер модели 1 569 доллардан бошланади, iPhone 18 Pro Max 1 TB эса 2 699 доллардан сотилмоқда.
2026 йил 19 октябрь ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари янгиланди. Қурилмаларнинг қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади. Айрим моделлар акция нархида таклиф этилмоқда.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 569 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар, акция нархида
• 512 ГБ: 1 829 доллар
• 1 ТБ: 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: 1 749 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1 749 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 749 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 779 доллар
• 512 ГБ, Black: 2 049 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 049 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1 999 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2 199 доллар
• 1 ТБ: 2 699 доллар
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 579 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 579 доллар
• 512 ГБ: 1 869 доллар
• 1 ТБ: 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: 1 779 доллар
• 256 ГБ, Black: 1 799 доллар, акция нархида
• 256 ГБ, Silver: 1 779 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1 789 доллар
• 512 ГБ, Black: 2 139 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2 139 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 2 179 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2 129 доллар
• 1 ТБ, Black: 2 699 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2 949 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2 999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2 999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 19 октябрь ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Изоҳлар 0
…