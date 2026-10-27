iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари

·58·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари

Бугунги кунда iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб фарқланади. E-SIM + E-SIM ҳамда SIM + E-SIM версиялари учун алоҳида нархлар белгиланган. Эълон қилинган маълумотларга кўра, iPhone Duo’нинг 256 ГБ хотирали версияси 3199 доллардан, 512 ГБ версияси эса 3799 доллардан таклиф этилмоқда.

iPhone Duo нархлари

• 256 ГБ: 3199 доллар

• 512 ГБ: 3799 доллар

E-SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Silver: 1549 доллар

• Glacier: 1549 доллар

• Black: 1549 доллар

• Burgundy: 1549 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1819 доллар

• 1 ТБ: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Black: 1729 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Glacier: 1739 доллар

• Burgundy: 1779 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Black: 1999 доллар

• Silver: 2019 доллар

• Glacier: 1999 доллар

• Burgundy: 2059 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 доллар

SIM + E-SIM версиялари

iPhone 18 Pro, 256 ГБ:

• Silver: 1549 доллар

• Glacier: 1579 доллар

• Black: 1579 доллар

• Burgundy: 1579 доллар

iPhone 18 Pro:

• 512 ГБ: 1859 доллар

• 1 ТБ: 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:

• Glacier: 1749 доллар

• Black: 1739 доллар

• Silver: 1739 доллар

• Burgundy: 1769 доллар

iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:

• Black: 2049 доллар

• Silver: 2079 доллар

• Burgundy: 2059 доллар

• Glacier: 2049 доллар

iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:

• Black: 2679 доллар

• Burgundy: 2699 доллар

• Glacier: 2999 доллар

• Silver: 2999 доллар

Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Шу сабабли смартфон харид қилишдан олдин амалдаги қийматни сотувчидан аниқлаштириш лозим.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфон Нархлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиландиiPhone Duo, iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари янгиландиКеча 12:39iPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархларiPhone Duo ва iPhone 18 Pro моделлари: бугунги нархлар25 октябр 11:26iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиландиiPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди19 октябр 14:06iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди23 октябр 14:01Букланадиган iPhone Duo экранларида носозликлар кузатилаётгани айтилмоқдаБукланадиган iPhone Duo экранларида носозликлар кузатилаётгани айтилмоқда25 октябр 18:31iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 20 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 20 октябрдаги нархлари20 октябр 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари