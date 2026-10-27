iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Бугунги кунда iPhone Duo, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта турига қараб фарқланади. E-SIM + E-SIM ҳамда SIM + E-SIM версиялари учун алоҳида нархлар белгиланган. Эълон қилинган маълумотларга кўра, iPhone Duo’нинг 256 ГБ хотирали версияси 3199 доллардан, 512 ГБ версияси эса 3799 доллардан таклиф этилмоқда.
iPhone Duo нархлари
• 256 ГБ: 3199 доллар
• 512 ГБ: 3799 доллар
E-SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1549 доллар
• Black: 1549 доллар
• Burgundy: 1549 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1819 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Black: 1729 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Glacier: 1739 доллар
• Burgundy: 1779 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Black: 1999 доллар
• Silver: 2019 доллар
• Glacier: 1999 доллар
• Burgundy: 2059 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ: 2699 доллар
SIM + E-SIM версиялари
iPhone 18 Pro, 256 ГБ:
• Silver: 1549 доллар
• Glacier: 1579 доллар
• Black: 1579 доллар
• Burgundy: 1579 доллар
iPhone 18 Pro:
• 512 ГБ: 1859 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ:
• Glacier: 1749 доллар
• Black: 1739 доллар
• Silver: 1739 доллар
• Burgundy: 1769 доллар
iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ:
• Black: 2049 доллар
• Silver: 2079 доллар
• Burgundy: 2059 доллар
• Glacier: 2049 доллар
iPhone 18 Pro Max, 1 ТБ:
• Black: 2679 доллар
• Burgundy: 2699 доллар
• Glacier: 2999 доллар
• Silver: 2999 доллар
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Шу сабабли смартфон харид қилишдан олдин амалдаги қийматни сотувчидан аниқлаштириш лозим.
Изоҳлар 0
…