Ҳаётни кейинга қолдирманг: ҳар куни амал қилиш керак бўлган 7 та оддий қоида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Инсон ҳаётни келажакдаги мукаммалликни кутмасдан, бугунги куннинг қадрига етиб, онгли равишда яшаши лозим.
- Бунинг учун фикрлаш тарзини ўзгартириб, яқинларга кўпроқ вақт ажратиш ҳамда етти оддий қоидага амал қилиш тавсия этилади.
- Ушбу қоидалар қаторига камроқ ўйлаш, кўпроқ ҳаракат қилиш, шикоят ўрнига қадрлаш, тортишувлардан воз кечиб келишиш ва қўрқувни енгиб севиш каби амаллар киради.
Инсон баъзан бахтли яшаш учун ҳамма нарса мукаммал бўлишини кутади. Кўпроқ пул топсам, ишларим юришиб кетса, муаммоларим ҳал бўлса, орзуларимга етсам, шунда хотиржам яшайман, деб ўйлайди. Аммо вақт ўтиб боради, кунлар алмашади, режалар эса янада узоқлашаверади.
Энг ачинарлиси, инсон келажак ҳақида ўйлаб, бугунги кунидаги қувончларни сезмай қолиши мумкин. У ҳали содир бўлмаган воқеалардан хавотир олади, ўтмишдаги хатолар учун ўзини койийди, аммо айнан ҳозир яшаётган ҳаётига етарлича эътибор бермайди.
Аслида, ҳаётни яхшироқ ҳис қилиш учун баъзан катта ўзгаришлар шарт эмас. Фикрлаш тарзини бироз ўзгартириш, яқинларга кўпроқ вақт ажратиш ва ҳар бир куннинг қадрига етишнинг ўзи ҳам муҳим қадам бўлиши мумкин.
Қуйидаги етти оддий қоида инсонга ҳаётга бошқача нигоҳ билан қараш, ортиқча ташвишларни камайтириш ва бугунги кундан кўпроқ завқ олишга ёрдам беради.
1. Камроқ ўйланг, кўпроқ яшанг
Ҳар бир қарорни қайта-қайта таҳлил қилиш, ҳали содир бўлмаган ҳолатларни хаёлда тасаввур қилиш ва «Агар бундай бўлса-чи?» деган саволлар билан яшаш инсонни чарчатади.
Албатта, ўйлаш, режалаштириш ва оқибатларни ҳисобга олиш зарур. Аммо ортиқча ўйлаш баъзан ҳаракат қилишга тўсқинлик қилади. Инсон бирор ишни бошлаш ўрнига унинг барча эҳтимолий натижаларини тасаввур қилиш билан вақт ўтказади.
Муҳими, ҳар бир қадамнинг мукаммал бўлишини кутмаслик. Баъзан кичик ҳаракат ҳам узоқ ўйланишдан кўра кўпроқ натижа беради.
Орзу қилган ишингизни бошланг, янги нарсани ўрганинг, яқинларингиз билан саёҳатга чиқинг. Ҳаёт фақат режалардан эмас, амалга оширилган ишлардан ҳам ташкил топади.
2. Камроқ қайғуринг, кўпроқ хурсанд бўлинг
Инсоннинг ташвишлари ҳеч қачон бутунлай тугамайди. Бир муаммо ҳал бўлса, унинг ўрнини бошқаси эгаллаши мумкин. Агар бахтли бўлиш учун барча муаммолар йўқолишини кутсак, қувончли кунларнинг кўпини бой беришимиз эҳтимол.
Баъзан оддий нарсалар ҳам инсонга катта хурсандчилик бағишлайди: ота-онанинг соғлиги, фарзанднинг табассуми, яқин дўст билан суҳбат, тинч хонадон ёки эрталабги хотиржамлик.
Ҳар куни фақат етишмаётган нарсалар ҳақида ўйлаш ўрнига, бор неъматларни ҳам кўра билиш керак.
Бу ташвишларни бутунлай унутиш дегани эмас. Муаммоларни ҳал қилиш учун ҳаракат қилинг, аммо улар ҳаётингиздаги барча яхши нарсаларни кўрмай қолишингизга сабаб бўлмасин.
3. Камроқ гапиринг, кўпроқ тингланг
Кўпчилик ўз фикрини билдиришга шошилади, аммо суҳбатдошини охиригача тинглашга ҳар доим ҳам вақт ажратмайди.
Ҳолбуки, тинглаш ҳам катта маданият. Баъзан инсонга маслаҳат ёки танбеҳ эмас, уни тушунишга ҳаракат қиладиган одам керак бўлади.
Оилада, дўстликда ва иш муносабатларида бир-бирини диққат билан тинглаш кўплаб тушунмовчиликларнинг олдини олади. Суҳбатдошингиз гапираётганда унинг сўзини бўлмаслик, дарҳол ҳукм чиқармаслик ва фикрига ҳурмат билан муносабатда бўлиш муҳим.
Чунки яхши суҳбат фақат гапиришдан эмас, бир-бирини эшитишдан ҳам бошланади.
4. Камроқ тортишинг, кўпроқ келишинг
Ҳар бир баҳсда ғолиб чиқиш шарт эмас. Баъзан ўз ҳақлигини исботлашга сарфланган вақт ва кучдан кўра, муносабатларни сақлаб қолиш муҳимроқ бўлади.
Инсонлар бир хил фикрлаши, бир хил қарор қабул қилиши ёки ҳар доим бир-бирини тушуниши шарт эмас. Ҳар кимнинг ҳаёт тажрибаси, қарашлари ва қадриятлари турлича.
Келишиш эса ўз фикрингиздан бутунлай воз кечиш дегани эмас. Бу — бошқаларнинг нуқтаи назарини ҳам инобатга олиш, керак бўлганда муроса қилиш ва муаммони жанжалсиз ҳал этишга интилишдир.
Айниқса, оилада ҳар бир гапдан тортишув чиқариш ўрнига, баъзи масалаларга сабр ва тушуниш билан ёндашиш хотиржамликни сақлашга ёрдам беради.
5. Камроқ томоша қилинг, кўпроқ бажаринг
Бугун интернет орқали бошқаларнинг ҳаётини кузатиш жуда осон. Кимдир саёҳатда, кимдир янги уй сотиб олган, яна биров муваффақиятли бизнес бошлаган. Биз эса уларнинг ютуқларини томоша қилиб, ўз орзуларимиз ҳақида ўйлашда давом этамиз.
Аммо бир ҳақиқатни унутмаслик керак: бошқаларнинг ҳаётини кузатиш ўз ҳаётингизни ўзгартирмайди.
Янги касб ўрганишни истасангиз, бугун биринчи қадамни қўйинг. Спорт билан шуғулланмоқчи бўлсангиз, машғулотни бошланг. Бирор лойиҳа ёки бизнес ҳақида орзу қилсангиз, унинг дастлабки режасини тузинг.
Катта натижалар кўпинча кичик, аммо мунтазам ҳаракатлардан пайдо бўлади. Муҳими, фақат кузатувчи бўлиб қолмасдан, ўз ҳаётингизнинг фаол иштирокчисига айланишдир.
6. Камроқ шикоят қилинг, кўпроқ қадрланг
Доимий шикоят инсоннинг эътиборини ҳаётдаги салбий ҳолатларга қаратиб қўяди. У бор имкониятларни эмас, етишмаётган нарсаларни кўпроқ кўра бошлайди.
Албатта, қийинчиликлар ҳақида гапириш, муаммоларни муҳокама қилиш ва ёрдам сўраш табиий. Аммо ҳар бир кунни шикоят билан ўтказиш вазиятни ўзгартирмайди.
Баъзан ўзимиз учун оддий бўлиб қолган нарсаларнинг қадрини ҳам англашимиз керак. Ота-онанинг дуоси, яқинларнинг меҳри, соғлик, тинчлик, бошпана ва ҳалол меҳнат билан топилган ризқ — буларнинг барчаси қадрли неъматлардир.
Бор нарсанинг қадрига етиш инсонни бефарқ қилмайди, аксинча, ҳаётга миннатдорлик билан қарашга ўргатади.
7. Камроқ қўрқинг, кўпроқ севинг
Қўрқув баъзан инсонни хато қилишдан, рад этилишдан ёки муваффақиятсизликдан ҳимоя қилади. Аммо у ҳаётимизни бошқариб қўйса, кўплаб имкониятлардан маҳрум бўлишимиз мумкин.
Баъзи одамлар ҳис-туйғуларини билдиришдан қўрқади. Яқинларига меҳрини айтишни кечиктиради, кечирим сўрашга ғурури йўл бермайди, яхши кўрган инсонларига вақт ажратишни кейинга қолдиради.
Ҳолбуки, меҳрни ифода этиш учун алоҳида бир кунни кутиш шарт эмас. Ота-онангизга қўнғироқ қилинг, фарзандларингиз билан суҳбатлашинг, дўстларингиздан хабар олинг. Яқинларингизга уларни қадрлашингизни билдиринг.
Бироқ севиш ўзингизни унутиш ёки зарарли муносабатларга чидаш дегани эмас. Ҳақиқий меҳр ўзаро ҳурмат, ишонч ва самимиятга асосланади.
Бугунги кун қайтиб келмайди: уни беҳуда ўтказманг
Инсоннинг энг катта хатоларидан бири — бахтли яшашни доимо эртанги кунга қолдиришидир.
«Ишим битсин, кейин дам оламан», «Пул топсам, саёҳат қиламан», «Вақтим бўлса, ота-онамни кўргани бораман», «Муаммоларим ҳал бўлса, ўзимга ҳам вақт ажратаман», деган фикрлар билан йиллар ўтиб кетиши мумкин.
Аммо ҳаётда ҳамма нарса режалаштирганимиздек бўлавермайди. Шунинг учун келажак ҳақида ўйлаш билан бирга, бугунги куннинг ҳам қадрига етиш зарур.
Бугун яқинларингиз билан суҳбатлашиш, бир инсоннинг кўнглини кўтариш, ўзингиз учун фойдали иш қилиш ёки шунчаки бироз дам олиш имконияти бор. Уларни доимо кейинга сурманг.
Энг муҳими, бугунги кун билан яшаш келажакни унутиш дегани эмас. Аксинча, эртанги кун учун режа тузиш, аммо бугунги ҳаётни ҳам бой бермасликдир.
Ҳаёт жуда тез ўтади. Кечаги кун қайтмайди, эртанги кун эса ҳали келмаган. Инсоннинг ихтиёрида бўлган энг қиммат вақт — бугун. Шунинг учун камроқ қўрқинг, камроқ шикоят қилинг, кўпроқ меҳр беринг, кўпроқ ҳаракат қилинг ва ҳар бир куннинг қадрига етинг. Чунки яшаш учун энг яхши вақт — бирор мукаммал кун келадиган пайт эмас, айнан ҳозирдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…