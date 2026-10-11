17 та тилда овозни матнга айлантирувчи TicNote Watch қандай ишлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мобвои компанияси реал вақт режимида 17 та тилда овозни матнга айлантириб, сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулоса тайёрлайдиган ТикНоте Ватч ақлли соатини тақдим этди.
- Ушбу гаджет бизнес учрашувлари ва музокаралар учун рақамли котиб вазифасини ўтайди, чунки у 200 соатлик аудио файлларни сақлаш имкониятига эга ва шовқинни тўсувчи микрофонлар билан жиҳозланган.
Технология оламида кундалик ишни сезиларли даражада енгиллаштирувчи янги гаджет пайдо бўлди. Хитойнинг машҳур Mobvoi компанияси жонли мулоқотни реал вақт режимида ёзиб олиб, уни тўғридан-тўғри матнга айлантирадиган ҳамда сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулоса тайёрлаб берадиган TicNote Watch ақлли соатларини расман намойиш этди.
Янги гаджет бизнес учрашувлар, маърузалар ва кундалик музокараларни олиб борувчи мутахассислар учун қўлдаги ҳақиқий рақамли котибга айланиши кутилмоқда.
Реал вақт режимида транскрипция ва Shadow AI 2.0 имкониятлари
TicNote Watch шунчаки овоз ёзиб олиш мосламаси эмас, балки мураккаб нейротармоқларга таянган ақлли ёрдамчидир:
17 та тилда тинглаш ва ёзиш: Тизим реал вақтда 17 та тилдаги нутқни қабул қилиб, уни зудлик билан соат дисплейида матн кўринишида акс эттиради;
Бир тугма билан ишга тушириш: Ёзувни бошлаш учун махсус тугмани бор-йўғи 2 сония босиб туриш кифоя. Шунингдек, шошилинч қисқа фикрларни тезкор қайд этиш учун алоҳида режим кўзда тутилган;
Муҳим жумлаларни ажратиб олиш: Суҳбат давомида фойдаланувчи биргина босиш орқали асосий гапларни белгилаб қўйиши мумкин. Баҳс якунлангач, дастур уларни тизимлаштиради;
Сунъий интеллектдан қисқа мазмун: Гаджетдаги Shadow AI 2.0 ёрдамчиси ёзилган улкан матндан энг муҳим нуқталарни саралаб, суҳбатнинг якуний конспектини тузиб беради, шунингдек, архивларга кириб керакли маълумотни қидириб топишда кўмаклашади.
Техник кўрсаткичлар: Кучли микрофон ва 200 соатлик хотира
Овозни тиниқ ва бенуқсон ёзиб олиш учун қурилма замонавий аппарат таъминоти билан бойитилган:
Шовқинни тўсувчи микрофонлар: Корпусга ўрнатилган иккита сезгир микрофон ва шовқинни пасайтириш алгоритмлари 3–5 метр масофадаги сўзлашувни аниқ илғаб олади;
Узоқ муддатли автономлик: Ақлли соат тўхтовсиз 24 соатдан кўпроқ вақт давомида овоз ёзиш имкониятига эга;
Кенг хотира ва булутли сервис: Қурилманинг ички хотираси 200 соатдан ортиқ аудио файлларни сақлай олади. Барча маълумотлар TicNote мобил иловаси ҳамда булутли тизим билан синхронлашиб, қайдларнинг ягона базасини шакллантиради.
Соғлиқ назорати ва кундалик фитнес функциялари
TicNote Watch овозли функциялари билан бирга анъанавий ақлли соатларнинг барча илғор имкониятларини ҳам ўзида мужассам этган:
Тиббий кўрсаткичлар мониторинги: Қурилма юрак уриш тезлиги (пульс), қондаги кислород даражаси (SpO2), стресс ҳолати ва уйқу босқичларини узлуксиз кузатиб боради;
Навигация: Ўрнатилган GPS модули очиқ ҳаводаги фаоллик ва харита бўйича йўналишларни аниқ белгилашга хизмат қилади.
Mobvoi компаниясининг ушбу янги ишланмаси сунъий интеллект ва тақиладиган технологиялар интеграциясида муҳим қадам бўлиб, иш самарадорлигини оширишда қулай ечим таклиф этмоқда.
Изоҳлар 0
…