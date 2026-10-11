17 та тилда овозни матнга айлантирувчи TicNote Watch қандай ишлайди?

·2·Техно
17 та тилда овозни матнга айлантирувчи TicNote Watch қандай ишлайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мобвои компанияси реал вақт режимида 17 та тилда овозни матнга айлантириб, сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулоса тайёрлайдиган ТикНоте Ватч ақлли соатини тақдим этди.
  • Ушбу гаджет бизнес учрашувлари ва музокаралар учун рақамли котиб вазифасини ўтайди, чунки у 200 соатлик аудио файлларни сақлаш имкониятига эга ва шовқинни тўсувчи микрофонлар билан жиҳозланган.

Технология оламида кундалик ишни сезиларли даражада енгиллаштирувчи янги гаджет пайдо бўлди. Хитойнинг машҳур Mobvoi компанияси жонли мулоқотни реал вақт режимида ёзиб олиб, уни тўғридан-тўғри матнга айлантирадиган ҳамда сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулоса тайёрлаб берадиган TicNote Watch ақлли соатларини расман намойиш этди.

Янги гаджет бизнес учрашувлар, маърузалар ва кундалик музокараларни олиб борувчи мутахассислар учун қўлдаги ҳақиқий рақамли котибга айланиши кутилмоқда.

Реал вақт режимида транскрипция ва Shadow AI 2.0 имкониятлари

TicNote Watch шунчаки овоз ёзиб олиш мосламаси эмас, балки мураккаб нейротармоқларга таянган ақлли ёрдамчидир:

  • 17 та тилда тинглаш ва ёзиш: Тизим реал вақтда 17 та тилдаги нутқни қабул қилиб, уни зудлик билан соат дисплейида матн кўринишида акс эттиради;

  • Бир тугма билан ишга тушириш: Ёзувни бошлаш учун махсус тугмани бор-йўғи 2 сония босиб туриш кифоя. Шунингдек, шошилинч қисқа фикрларни тезкор қайд этиш учун алоҳида режим кўзда тутилган;

  • Муҳим жумлаларни ажратиб олиш: Суҳбат давомида фойдаланувчи биргина босиш орқали асосий гапларни белгилаб қўйиши мумкин. Баҳс якунлангач, дастур уларни тизимлаштиради;

  • Сунъий интеллектдан қисқа мазмун: Гаджетдаги Shadow AI 2.0 ёрдамчиси ёзилган улкан матндан энг муҳим нуқталарни саралаб, суҳбатнинг якуний конспектини тузиб беради, шунингдек, архивларга кириб керакли маълумотни қидириб топишда кўмаклашади.

Техник кўрсаткичлар: Кучли микрофон ва 200 соатлик хотира

Овозни тиниқ ва бенуқсон ёзиб олиш учун қурилма замонавий аппарат таъминоти билан бойитилган:

  • Шовқинни тўсувчи микрофонлар: Корпусга ўрнатилган иккита сезгир микрофон ва шовқинни пасайтириш алгоритмлари 3–5 метр масофадаги сўзлашувни аниқ илғаб олади;

  • Узоқ муддатли автономлик: Ақлли соат тўхтовсиз 24 соатдан кўпроқ вақт давомида овоз ёзиш имкониятига эга;

  • Кенг хотира ва булутли сервис: Қурилманинг ички хотираси 200 соатдан ортиқ аудио файлларни сақлай олади. Барча маълумотлар TicNote мобил иловаси ҳамда булутли тизим билан синхронлашиб, қайдларнинг ягона базасини шакллантиради.

Соғлиқ назорати ва кундалик фитнес функциялари

TicNote Watch овозли функциялари билан бирга анъанавий ақлли соатларнинг барча илғор имкониятларини ҳам ўзида мужассам этган:

  • Тиббий кўрсаткичлар мониторинги: Қурилма юрак уриш тезлиги (пульс), қондаги кислород даражаси (SpO2), стресс ҳолати ва уйқу босқичларини узлуксиз кузатиб боради;

  • Навигация: Ўрнатилган GPS модули очиқ ҳаводаги фаоллик ва харита бўйича йўналишларни аниқ белгилашга хизмат қилади.

Mobvoi компаниясининг ушбу янги ишланмаси сунъий интеллект ва тақиладиган технологиялар интеграциясида муҳим қадам бўлиб, иш самарадорлигини оширишда қулай ечим таклиф этмоқда.

MobvoiTicNote WatchShadow AI 2.0real-time transkripsiya
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этди18 сентябр 14:24Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда10 сентябр 01:20Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлди11 июл 20:27Samsung смарт-соатлар бозорида инқилоб қилди: Galaxy Watch моделлари 5 йил янгиланадиSamsung смарт-соатлар бозорида инқилоб қилди: Galaxy Watch моделлари 5 йил янгиланади23 июл 23:57Granola иловаси Apple Watch учун ҳам чиқарилдиGranola иловаси Apple Watch учун ҳам чиқарилди28 июл 18:23Redmi Watch 6 ва Redmi Watch 6 NFC глобал бозорга чиқдиRedmi Watch 6 ва Redmi Watch 6 NFC глобал бозорга чиқди6 май 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда