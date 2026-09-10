Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилди
Apple компанияси ўзининг навбатдаги ақлли соатлари — Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ватч Ultra 4 моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалар ташқи кўринишидан ўтмишдошларига ўхшаш бўлса-да, уларнинг аппарат платформаси, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда саломатликни мониторинг қилиш функциялари тубдан янгиланди. Энг муҳими, бундай кенг кўламли янгиланишларга қарам رجال, гаджетларнинг бошланғич нархлари ўзгармасдан қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод ақлли соатларининг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу юрак фаолиятини назорат қилиш тизимининг бутунлай қайтадан ишлаб чиқилганидир. Қурилмалар яхшиланган ЭКГ регистрацияси функцияси ва янги юрак ритми датчиги билан жиҳозланди. Эндиликда фойдаланувчининг пульсини ҳар беш сонияда, яни аввалгига нисбатан 60 баробар кўпроқ частотада ўлчаш имконияти яратилди. Шунингдек, юрак ритми ўзгарувчанлиги ҳар икки соатда бир марта эмас, балки ҳар беш дақиқада қайд этиб борилади.
Саломатлик ва сунъий интеллект интеграциясиҚурилманинг дастурий таъминоти ҳам сезиларли даражада бойитилди. Apple компанияси Ҳеалт иловасини тўлиқ янгилаб, уни янада мукаммал таҳлилий воситага айлантирди. Дастур энди фойдаланувчи ҳолатини чуқурроқ ўрганиб, барча кўрсаткичларни сунъий интеллект ёрдамида яратилган тушунтиришлар билан бойитади. Бунинг устига, машғулотлар жараёнида реал вақт режимида босқичма-босқич тавсиялар берувчи янги функциялар ҳам қўшилди.
Яна бир муҳим инновация — бу Audiо Intelligence тизими ҳисобланади. Мазкур функция соатдаги ўрнатилган микрофонларни сунъий интеллект алгоритмлари билан бирлаштириб, эшитиш қобилияти чекланган фойдаланувчиларга эшик қўнғироғи ёки сигнализация каби муҳим атрофдаги товушларни аниқлашда ёрдам беради. Тизим, шунингдек, сўнгги 15 сониядаги суҳбат матнини тезкор қайд этиш учун шартли равишда матнга ўтказишга қодир. Узунроқ суҳбатларни ёзиб олгандан сўнг эса сунъий интеллект уларнинг қисқача мазмунини автоматик тарзда тайёрлаб беради.
Apple таъкидлашича, овозли ёзувлар сақланмайди ва компаниянинг ўзи ҳам товушларга тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқига эга эмас. Audiо Intelligence функцияси 2026-йилнинг охирроғида бета-версия мақомида чиқарилиши ва дастлаб фақат инглиз тилида ишлаши режалаштирилган.
Техник хусусиятлар ва нархларБарча илғор имкониятларнинг барқарор ишлаши A20 Pro технологиялари асосида ишлаб чиқилган АРМ архитектурали Apple S11 процессорига юклатилган. Ушбу чип иккита энергия тежамкор ҳисоблаш ядроси, бир ядроли график процессор ҳамда тўрт ядроли сунъий интеллект тезлаткичини ўз ичига олади.
Ватч Сериес 12 линияси учун Apple оқ ва кўк рангли керамика корпусга эга бўлган премиум версияларни тайёрлаган. Ватч Ultra 4 модели эса анъанавий тарзда автономликка урғу бериб, бир марталик қувват билан икки суткадан ортиқ ишлай олишини намойиш этади. Бозор нархларига кўра, Apple Watch Сериес 12 модели 400 АҚШ долларидан, Ватч Ultra 4 эса 800 АҚШ долларидан бошланадиган нархларда сотувга чиқарилади.
…