Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилди

·9·Техно
Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилди

Apple компанияси ўзининг навбатдаги ақлли соатлари — Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ватч Ultra 4 моделларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалар ташқи кўринишидан ўтмишдошларига ўхшаш бўлса-да, уларнинг аппарат платформаси, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда саломатликни мониторинг қилиш функциялари тубдан янгиланди. Энг муҳими, бундай кенг кўламли янгиланишларга қарам رجال, гаджетларнинг бошланғич нархлари ўзгармасдан қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод ақлли соатларининг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири бу юрак фаолиятини назорат қилиш тизимининг бутунлай қайтадан ишлаб чиқилганидир. Қурилмалар яхшиланган ЭКГ регистрацияси функцияси ва янги юрак ритми датчиги билан жиҳозланди. Эндиликда фойдаланувчининг пульсини ҳар беш сонияда, яни аввалгига нисбатан 60 баробар кўпроқ частотада ўлчаш имконияти яратилди. Шунингдек, юрак ритми ўзгарувчанлиги ҳар икки соатда бир марта эмас, балки ҳар беш дақиқада қайд этиб борилади.

Саломатлик ва сунъий интеллект интеграцияси

Қурилманинг дастурий таъминоти ҳам сезиларли даражада бойитилди. Apple компанияси Ҳеалт иловасини тўлиқ янгилаб, уни янада мукаммал таҳлилий воситага айлантирди. Дастур энди фойдаланувчи ҳолатини чуқурроқ ўрганиб, барча кўрсаткичларни сунъий интеллект ёрдамида яратилган тушунтиришлар билан бойитади. Бунинг устига, машғулотлар жараёнида реал вақт режимида босқичма-босқич тавсиялар берувчи янги функциялар ҳам қўшилди.

Яна бир муҳим инновация — бу Audiо Intelligence тизими ҳисобланади. Мазкур функция соатдаги ўрнатилган микрофонларни сунъий интеллект алгоритмлари билан бирлаштириб, эшитиш қобилияти чекланган фойдаланувчиларга эшик қўнғироғи ёки сигнализация каби муҳим атрофдаги товушларни аниқлашда ёрдам беради. Тизим, шунингдек, сўнгги 15 сониядаги суҳбат матнини тезкор қайд этиш учун шартли равишда матнга ўтказишга қодир. Узунроқ суҳбатларни ёзиб олгандан сўнг эса сунъий интеллект уларнинг қисқача мазмунини автоматик тарзда тайёрлаб беради.

Apple таъкидлашича, овозли ёзувлар сақланмайди ва компаниянинг ўзи ҳам товушларга тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқига эга эмас. Audiо Intelligence функцияси 2026-йилнинг охирроғида бета-версия мақомида чиқарилиши ва дастлаб фақат инглиз тилида ишлаши режалаштирилган.

Техник хусусиятлар ва нархлар

Барча илғор имкониятларнинг барқарор ишлаши A20 Pro технологиялари асосида ишлаб чиқилган АРМ архитектурали Apple S11 процессорига юклатилган. Ушбу чип иккита энергия тежамкор ҳисоблаш ядроси, бир ядроли график процессор ҳамда тўрт ядроли сунъий интеллект тезлаткичини ўз ичига олади.

Ватч Сериес 12 линияси учун Apple оқ ва кўк рангли керамика корпусга эга бўлган премиум версияларни тайёрлаган. Ватч Ultra 4 модели эса анъанавий тарзда автономликка урғу бериб, бир марталик қувват билан икки суткадан ортиқ ишлай олишини намойиш этади. Бозор нархларига кўра, Apple Watch Сериес 12 модели 400 АҚШ долларидан, Ватч Ultra 4 эса 800 АҚШ долларидан бошланадиган нархларда сотувга чиқарилади.

AppleВатч Сериес 12Ватч Ultra 4ТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаApple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаБугун, 01:56Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди