AirPods ва Apple Watch моделларининг янги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 26 ноябр ҳолатига кўра AirPods қулоқчинлари ва Apple Watch ақлли соатларининг турли авлод ҳамда моделлар учун янги нархлари эълон қилинди.
- AirPods қулоқчинлари нархи 104 доллардан бошланиб, 449 долларгача бўлган қийматни ташкил этади.
- Apple Watch қурилмалари, жумладан SE, Ultra ва янги 12-авлод моделлари ўлчами ҳамда рангига қараб 199 доллардан 1099 долларгача бўлган нархларда сотувга қўйилди.
2026 йил 26 ноябрь ҳолатига кўра AirPods қулоқчинлари ва Apple Watch ақлли соатларининг нархлари тақдим этилди. Рўйхатда турли авлоддаги AirPods, Apple Watch, SE ва Ultra моделлари, шунингдек, уларнинг хотира эмас, ўлчам ва ранг бўйича вариантлари келтирилган.
AirPods қулоқчинлари:
• AirPods 2.1 — 104 доллар;
• AirPods 4 — 109 доллар;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 доллар;
• AirPods 5 ANC — 139 доллар;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 доллар;
• AirPods Pro Lightning — 169 доллар;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 доллар;
• AirPods Pro 3 — 209 доллар;
• AirPods Max 2023 — 379 доллар;
• AirPods Max 2 2024 — 439 доллар;
• AirPods Max 2 2026 — 449 доллар.
Apple Watch 11 ва 12, Milanese тасмали моделлар:
• Apple Watch 11 2025, 42 мм Milanese — 699 доллар;
• Apple Watch 11 2025, 46 мм Milanese — 759 доллар;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 доллар.
Apple Watch 11 2025:
• 42 мм Jet Black — 349 доллар;
• 42 мм Space Gray — 349 доллар;
• 42 мм Rose Gold — 379 доллар;
• 42 мм Silver — 379 доллар;
• 46 мм Jet Black — 379 доллар;
• 46 мм Space Gray — 379 доллар;
• 46 мм Silver — 369 доллар;
• 46 мм Gold — 359 доллар (Sale).
Apple Watch 12 2026, янги модель:
• 42 мм — 419 доллар;
• 46 мм — 449 доллар.
Apple Watch 9:
41 мм:
• Midnight — 279 доллар;
• Silver — 249 доллар.
45 мм:
• Midnight — 249 доллар (Sale).
Apple Watch SE 2:
• 40 мм Midnight — 199 доллар;
• 40 мм Silver, Starlight — 229 доллар;
• 44 мм Midnight — 199 доллар (Sale);
• 44 мм Silver, Starlight — 239 доллар.
Apple Watch SE 3, янги модель:
• 40 мм Midnight — 234 доллар;
• 40 мм Starlight — 234 доллар;
• 44 мм Midnight — 254 доллар;
• 44 мм Starlight — 254 доллар.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 мм — 489 доллар (Mega Sale).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 мм Black — 599 доллар;
• 49 мм Natural — 599 доллар;
• 49 мм Black Milanese — 699 доллар.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 мм Black — 639 доллар (Sale);
• 49 мм Natural — 639 доллар.
Apple Watch Ultra 4, янги модель:
• 49 мм — 779 доллар;
• 49 мм Milanese — 1099 доллар.
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