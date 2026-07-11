Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлди

·55·Техно
Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлди

Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг янги авлод ақлли соатлари тақдимотига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Расмий премерага саноқли кунлар қолган бир пайтда, тармоқларда Galaxy Watch 9 ва Galaxy Watch Ultra 2 моделларининг барча техник тафсилотлари ва кутилаётган нархлари ошкор бўлди. ВинФутуре нашри ва таниқли инсайдер Роланд Квандт томонидан тақдим этилган маълумотлар ушбу қурилмалар кийиладиган гаджетлар бозорида янги стандартларни ўрнатишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиянинг асосий ўзгариши унинг ички аппарат қисмида кузатилади. Маълумотларга кўра, барча моделлар 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Qualcomm SW6100 чипсети билан жиҳозланади. Ушбу 5 ядроли процессор битта юқори унумдорликка эга (2,1 ГГс) ва тўртта энергия тежамкор (1,95 ГГс) ядролардан иборат бўлиб, у соатларнинг ишлаш тезлигини сезиларли даражада ошириши ва қувват сарфини камайтириши кутилмоқда.

Батарея сиғими ва автономликдаги инқилоб

Фойдаланувчилар учун энг қувонарли янгиликлардан бири бу аккумулятор сиғимининг оширилишидир. Айниқса, флагман ҳисобланган Galaxy Watch Ultra 2 модели ўзидан олдинги авлоднинг 590 мА·соатлик кўрсаткичини ортда қолдириб, нақ 800 мА·соат сиғимли батарея билан таъминланади. Бу ақлли соатлар учун жуда катта кўрсаткич бўлиб, қурилманинг бир марта қувватланиш орқали бир неча кун давомида фаол ишлашига замин яратади.

Стандарт Galaxy Watch 9 моделларида ҳам ўзгаришлар бор: 44 мм ўлчамли версия 445 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади. Кичикроқ, яни 40 мм ўлчамли модел эса 325 мА·соатлик қувват манбаи билан чекланади. Хотира масаласида Samsung тежамкорлик қилмаган: соатлар 2 GB оператив хотира ҳамда моделга қараб 32 ёки 64 GB ички хотира билан савдога чиқарилади.

Дизайн ва чидамлилик хусусиятлари

Ташқи кўриниш ва ҳимоя даражаси бўйича ҳам сезиларли фарқлар мавжуд. Galaxy Watch 9 корпуси алюминийдан тайёрланади ва 5 АТМ сув ўтказмаслик даражасига эга бўлади. Юқори сегмент вакили Galaxy Watch Ultra 2 эса мустаҳкам титан корпусда ишлаб чиқарилади. Ушбу модел 100 метргача сув тубида ишлаш имкониятини берувчи ҳимоя билан таъминланиши уни экстремал спорт ихлосмандлари учун айни муддаога айлантиради.

Шунингдек, барча янги моделлар замонавий сиmsиз алоқа стандартларини қўллаб-қувватлайди:

  • Bluetooth 6.0 янги авлод протоколи;
  • Икки диапазонли Wi-Fi ва NFC модули;
  • Айрим модификацияларда ЛТE алоқа тармоғи;
  • Wear OS тизими ва One UI Ватч 9 интерфейси.

Нархлар масаласида эса бироз ўсиш кузатилиши мумкин. Инсайдерлар хабарига кўра, Samsung янги технологиялар ва кучлироқ батарея сабабли нархларни оширишга қарор қилган. Galaxy Watch 9 ва Galaxy Watch Ultra 2 моделларининг расмий тақдимоти 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида ўтказилиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу гаджетлар август ойи бошларида кириб келиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy WatchТехнологияГаджетСмарт-соат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиДунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиБугун, 19:53Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50Гуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиГуманоид роботлар илк бор мураккаб операцияни муваффақиятли бажардиБугун, 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги