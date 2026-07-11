Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлди
Жанубий Кореянинг Samsung технологик гиганти ўзининг янги авлод ақлли соатлари тақдимотига қизғин тайёргарлик кўрмоқда. Расмий премерага саноқли кунлар қолган бир пайтда, тармоқларда Galaxy Watch 9 ва Galaxy Watch Ultra 2 моделларининг барча техник тафсилотлари ва кутилаётган нархлари ошкор бўлди. ВинФутуре нашри ва таниқли инсайдер Роланд Квандт томонидан тақдим этилган маълумотлар ушбу қурилмалар кийиладиган гаджетлар бозорида янги стандартларни ўрнатишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиянинг асосий ўзгариши унинг ички аппарат қисмида кузатилади. Маълумотларга кўра, барча моделлар 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Qualcomm SW6100 чипсети билан жиҳозланади. Ушбу 5 ядроли процессор битта юқори унумдорликка эга (2,1 ГГс) ва тўртта энергия тежамкор (1,95 ГГс) ядролардан иборат бўлиб, у соатларнинг ишлаш тезлигини сезиларли даражада ошириши ва қувват сарфини камайтириши кутилмоқда.
Батарея сиғими ва автономликдаги инқилобФойдаланувчилар учун энг қувонарли янгиликлардан бири бу аккумулятор сиғимининг оширилишидир. Айниқса, флагман ҳисобланган Galaxy Watch Ultra 2 модели ўзидан олдинги авлоднинг 590 мА·соатлик кўрсаткичини ортда қолдириб, нақ 800 мА·соат сиғимли батарея билан таъминланади. Бу ақлли соатлар учун жуда катта кўрсаткич бўлиб, қурилманинг бир марта қувватланиш орқали бир неча кун давомида фаол ишлашига замин яратади.
Стандарт Galaxy Watch 9 моделларида ҳам ўзгаришлар бор: 44 мм ўлчамли версия 445 мА·соатлик аккумуляторга эга бўлади. Кичикроқ, яни 40 мм ўлчамли модел эса 325 мА·соатлик қувват манбаи билан чекланади. Хотира масаласида Samsung тежамкорлик қилмаган: соатлар 2 GB оператив хотира ҳамда моделга қараб 32 ёки 64 GB ички хотира билан савдога чиқарилади.
Дизайн ва чидамлилик хусусиятлариТашқи кўриниш ва ҳимоя даражаси бўйича ҳам сезиларли фарқлар мавжуд. Galaxy Watch 9 корпуси алюминийдан тайёрланади ва 5 АТМ сув ўтказмаслик даражасига эга бўлади. Юқори сегмент вакили Galaxy Watch Ultra 2 эса мустаҳкам титан корпусда ишлаб чиқарилади. Ушбу модел 100 метргача сув тубида ишлаш имкониятини берувчи ҳимоя билан таъминланиши уни экстремал спорт ихлосмандлари учун айни муддаога айлантиради.
Шунингдек, барча янги моделлар замонавий сиmsиз алоқа стандартларини қўллаб-қувватлайди:
- Bluetooth 6.0 янги авлод протоколи;
- Икки диапазонли Wi-Fi ва NFC модули;
- Айрим модификацияларда ЛТE алоқа тармоғи;
- Wear OS тизими ва One UI Ватч 9 интерфейси.
Нархлар масаласида эса бироз ўсиш кузатилиши мумкин. Инсайдерлар хабарига кўра, Samsung янги технологиялар ва кучлироқ батарея сабабли нархларни оширишга қарор қилган. Galaxy Watch 9 ва Galaxy Watch Ultra 2 моделларининг расмий тақдимоти 22-июль куни Лондонда бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида ўтказилиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу гаджетлар август ойи бошларида кириб келиши кутилмоқда.
…