иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этди
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб бораётган бир даврда, Хитойнинг иФлйтек компанияси овозли ёзувларни қайта ишлаш ва матнга ўғиришга ихтисослашган янги қурилма — AI Рекординг Кард гаджетини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ихчам қурилма иш жараёнлари, йиғилишлар ва муҳим музокараларни қайд этишни тубдан ўзгартириши кутилмоқда, чунки у замонавий сунъий интеллект имкониятларини ўз ичига олган ҳолда фойдаланувчининг вақтини тежашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган янги гаджет ўзининг ўта юпқа ва енгил дизайни билан ажралиб туради. Унинг ўлчамлари атиги 85,6 × 54 × 4 миллиметрни ташкил этиб, вазни эса 33 грамм атрофида баҳоланмоқда. Ишлаб чиқарувчилар қурилмани "Космик кулранг" ҳамда "Обсидиан қора" каби замонавий рангларда тақдим этишган. Шунингдек, унинг магнитли конструкцияси туфайли гаджетни тўғридан-тўғри смартфоннинг орқа панелига қулай тарзда маҳкамлаш имконияти яратилган.
Техник имкониятлар ва овоз ёзиш сифатиҚурилманинг овоз ёзиш тизими юқори аниқликни таъминлаш учун суяк ўтказувчанлигига эга микрофондан ва 8 метргача масофадаги товушни аниқ қамраб олувчи учта йўналишли микрофондан иборат. У профессионал даражадаги шовқинни бостириш функцияси билан жиҳозланган бўлиб, бу шовқинли муҳитда ҳам нутқни аниқ ёзиб олиш имконини беради. Олинган маълумотларни матнга айлантириш ва автоматик равишда қисқача хулосалар тайёрлашда сунъий интеллект алгоритмлари муҳим рол ўйнайди.
Сунъий интеллект нафақат нутқни матнга ўгиради, балки йиғилиш баённомаларини тузиш, вазифалар рўйхатини шакллантириш ва нутқни 10 та чет тилига таржима қилиш вазифаларини ҳам бажаради. Бундан ташқари, қурилма бир қатор маҳаллий диалектлар ҳамда иккита этник озчилик тилларини ҳам таний олади. Компания маълумотларига кўра, икки соатлик овозли ёзувни матнга кенгайтириш ва шифрлаш жараёни атиги икки дақиқа вақт олади.
Изоҳлар 0
…