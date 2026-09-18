иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этди

·0·Техно
иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этди

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланиб бораётган бир даврда, Хитойнинг иФлйтек компанияси овозли ёзувларни қайта ишлаш ва матнга ўғиришга ихтисослашган янги қурилма — AI Рекординг Кард гаджетини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ихчам қурилма иш жараёнлари, йиғилишлар ва муҳим музокараларни қайд этишни тубдан ўзгартириши кутилмоқда, чунки у замонавий сунъий интеллект имкониятларини ўз ичига олган ҳолда фойдаланувчининг вақтини тежашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган янги гаджет ўзининг ўта юпқа ва енгил дизайни билан ажралиб туради. Унинг ўлчамлари атиги 85,6 × 54 × 4 миллиметрни ташкил этиб, вазни эса 33 грамм атрофида баҳоланмоқда. Ишлаб чиқарувчилар қурилмани "Космик кулранг" ҳамда "Обсидиан қора" каби замонавий рангларда тақдим этишган. Шунингдек, унинг магнитли конструкцияси туфайли гаджетни тўғридан-тўғри смартфоннинг орқа панелига қулай тарзда маҳкамлаш имконияти яратилган.

Техник имкониятлар ва овоз ёзиш сифати

Қурилманинг овоз ёзиш тизими юқори аниқликни таъминлаш учун суяк ўтказувчанлигига эга микрофондан ва 8 метргача масофадаги товушни аниқ қамраб олувчи учта йўналишли микрофондан иборат. У профессионал даражадаги шовқинни бостириш функцияси билан жиҳозланган бўлиб, бу шовқинли муҳитда ҳам нутқни аниқ ёзиб олиш имконини беради. Олинган маълумотларни матнга айлантириш ва автоматик равишда қисқача хулосалар тайёрлашда сунъий интеллект алгоритмлари муҳим рол ўйнайди.

Сунъий интеллект нафақат нутқни матнга ўгиради, балки йиғилиш баённомаларини тузиш, вазифалар рўйхатини шакллантириш ва нутқни 10 та чет тилига таржима қилиш вазифаларини ҳам бажаради. Бундан ташқари, қурилма бир қатор маҳаллий диалектлар ҳамда иккита этник озчилик тилларини ҳам таний олади. Компания маълумотларига кўра, икки соатлик овозли ёзувни матнга кенгайтириш ва шифрлаш жараёни атиги икки дақиқа вақт олади.

Батарея қуввати ва қўшимча хизматлар

иФлйтек AI Рекординг Кард 0,95 дюймли OLED-экран, 16 гигабайт ички хотира ва 216 миллиампер-соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Қурилманинг тўлиқ қуввати билан ишлаш муддати 30 соатгача етиши эълон қилинди, шунингдек, тескари магнит қувватлаш технологияси ҳам назарда тутилган. Харидорлар учун қўшимча қулайлик сифатида, қурилмани харид қилганларга илк йил давомида чексиз бепул транскрипция (матнга ўгириш) хизмати тақдим этилади. Гаджетнинг нархи Хитой бозорида 999 юанни ташкил қилади.

ТехнологияСуний интеллектГаджетиФлйтекОвоз ёзиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиБугун, 13:57iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиБугун, 13:26Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаБугун, 12:52Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиБугун, 12:25iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликБугун, 11:51iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади