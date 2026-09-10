Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда

·14·Техно
Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда

Apple компанияси фойдаланувчиларни янги реалликка — гаджетлар доимо атрофни тинглаб туришига кўниктиришга ҳаракат қилмоқда. Ўтказилган тақдимотда компания ўз қурилмаларининг янги имкониятларини намойиш этди ва бу сафар асосий эътибор ақлли соатларнинг жонли овозни қайта ишлаш ҳамда айтилган гапларни матнга ўгириш қобилиятига қаратилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат махфийликни қаттиқ ҳимоя қилувчи бренднинг ўз принципларидан бироз чекиниб, сунъий интеллект воситаларига кенг йўл очаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қадам истеъмолчилар бундай технологияни ҳақиқатан ҳам хоҳлайдими ёки компания OpenAI каби рақобатчиларнинг босимидан қўрқиб олдинга интиляптими, деган саволларни туғдирмоқда. Бугунги кунда кўплаб стартаплар сунъий интеллект ёрдамида нутқни матнга айлантириш функциясини ривожлантиришмоқда. Одатда бундай ечимлар учрашувлар баённомаларини юритиш, маъруза ёки интервюларни ёзиб олиш учун ишлатилади.

Audiо интеллект ва махфийлик чегараси

Apple ўз соатлари учун «Audiо Intelligence», «Ливе Rewind» ва «Siri Рекап» каби функцияларни тақдим этди. Ушбу янгиликлар қулайлик ва фойдалилик ҳамда шахсий ҳаётга аралашув каби нозик чизиқда турибди. Хусусан, «Audiо Intelligence» функцияси эшитиш қобилияти заиф инсонлар учун жуда фойдали бўлиб, қурилма эгасини сирена, сигнализация, эшик қўнғироғи ёки чақалоқ йиғиси каби товушлар ҳақида огоҳлантира олади.

Мазкур функция ҳатто фойдаланувчининг iPhone қурилмаси ёнғин хавфсизлиги ёки углерод оксиди детектори ишга тушган пайтда ёнида бўлмаган тақдирда ҳам ҳаётни сақлаб қолиши мумкин. Бироқ «Ливе Rewind» ва «Siri Рекап» имкониятлари ёрдамчи технологиялар доирасидан чиқиб, анчагина мураккаб ва баҳсли ҳудудга ўтади. Apple маълумотларни ҳимоя қилиш кафолатларини тақдим этса-да, доимий равишда товушларни тинглаб борувчи технологиянинг оммалашиши жамиятда хавотир уйғотиши мумкин.

Технологик рақобат ва келажак истиқболлари

Сўнгги пайтларда жамиятда кузатув камералари, сунъий интеллект марказлари ва бошқа рақамли иловаларга нисбатан эътирозлар кўпайиб бораётгани сир эмас. Шунга қарамамай, технология гигантлари ушбу йўналишда жадал қадам ташламоқда. Жумладан, янги «Ливе Rewind» функцияси соатнинг рақамли тожини икки марта босиш орқали 15 сония ортга қайтиш ва айтилган гапларни ёзиб олиш имконини беради.

Ушбу транскрипция кейинчалик Apple'нинг янги мустақил Siri иловасида сақланиб, маълумотни исталган вақтда қайта кўриб чиқиш имконини тақдим этади. Ушбу янги функциялар келгусида кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши ёки аксинча, шахсий дахлсизлик борасидаги баҳсларни янада кучайтириши вақт кўрсатишича ҳал бўлади.

Apple WatchСунъий интеллектТехнологияМахфийликSiri
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун, 00:50Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди