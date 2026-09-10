Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда
Apple компанияси фойдаланувчиларни янги реалликка — гаджетлар доимо атрофни тинглаб туришига кўниктиришга ҳаракат қилмоқда. Ўтказилган тақдимотда компания ўз қурилмаларининг янги имкониятларини намойиш этди ва бу сафар асосий эътибор ақлли соатларнинг жонли овозни қайта ишлаш ҳамда айтилган гапларни матнга ўгириш қобилиятига қаратилди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат махфийликни қаттиқ ҳимоя қилувчи бренднинг ўз принципларидан бироз чекиниб, сунъий интеллект воситаларига кенг йўл очаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур қадам истеъмолчилар бундай технологияни ҳақиқатан ҳам хоҳлайдими ёки компания OpenAI каби рақобатчиларнинг босимидан қўрқиб олдинга интиляптими, деган саволларни туғдирмоқда. Бугунги кунда кўплаб стартаплар сунъий интеллект ёрдамида нутқни матнга айлантириш функциясини ривожлантиришмоқда. Одатда бундай ечимлар учрашувлар баённомаларини юритиш, маъруза ёки интервюларни ёзиб олиш учун ишлатилади.
Audiо интеллект ва махфийлик чегарасиApple ўз соатлари учун «Audiо Intelligence», «Ливе Rewind» ва «Siri Рекап» каби функцияларни тақдим этди. Ушбу янгиликлар қулайлик ва фойдалилик ҳамда шахсий ҳаётга аралашув каби нозик чизиқда турибди. Хусусан, «Audiо Intelligence» функцияси эшитиш қобилияти заиф инсонлар учун жуда фойдали бўлиб, қурилма эгасини сирена, сигнализация, эшик қўнғироғи ёки чақалоқ йиғиси каби товушлар ҳақида огоҳлантира олади.
Мазкур функция ҳатто фойдаланувчининг iPhone қурилмаси ёнғин хавфсизлиги ёки углерод оксиди детектори ишга тушган пайтда ёнида бўлмаган тақдирда ҳам ҳаётни сақлаб қолиши мумкин. Бироқ «Ливе Rewind» ва «Siri Рекап» имкониятлари ёрдамчи технологиялар доирасидан чиқиб, анчагина мураккаб ва баҳсли ҳудудга ўтади. Apple маълумотларни ҳимоя қилиш кафолатларини тақдим этса-да, доимий равишда товушларни тинглаб борувчи технологиянинг оммалашиши жамиятда хавотир уйғотиши мумкин.
Технологик рақобат ва келажак истиқболлариСўнгги пайтларда жамиятда кузатув камералари, сунъий интеллект марказлари ва бошқа рақамли иловаларга нисбатан эътирозлар кўпайиб бораётгани сир эмас. Шунга қарамамай, технология гигантлари ушбу йўналишда жадал қадам ташламоқда. Жумладан, янги «Ливе Rewind» функцияси соатнинг рақамли тожини икки марта босиш орқали 15 сония ортга қайтиш ва айтилган гапларни ёзиб олиш имконини беради.
Ушбу транскрипция кейинчалик Apple'нинг янги мустақил Siri иловасида сақланиб, маълумотни исталган вақтда қайта кўриб чиқиш имконини тақдим этади. Ушбу янги функциялар келгусида кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши ёки аксинча, шахсий дахлсизлик борасидаги баҳсларни янада кучайтириши вақт кўрсатишича ҳал бўлади.
…