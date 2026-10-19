Ўзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилди

·49·Техно
Ўзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилди

Ўзбекистонда Google Pay электрон тўлов хизмати ишга туширилди. Бу ҳақда 19 октябрь куни Самарқандда ўтказилаётган тадбирда Google Cloud вакили Марсин Красуски маълум қилди.

Хизматни Ўзбекистонда ишга тушириш бўйича ишлар шахсий маълумотларни сақлашга оид қонунчиликка киритилган ўзгаришлардан кейин фаоллашган. Ушбу ўзгаришлар айрим шахсий маълумотларни хорижда қайта ишлашга рухсат берувчи ҳуқуқий асосларни белгилашга қаратилган.

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил март ойида Ўзбекистонда айрим шахсий маълумотларни хорижда қайта ишлашга рухсат берувчи қонун имзоланган эди. Мазкур ўзгаришлардан кейин Google Pay хизматини ишга тушириш бўйича ишлар жадаллашган.

Google PayGoogle CloudМарсин Красуски
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Walmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайдиWalmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайди21 август 19:52Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиХитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолди2 август 18:25Мирендил ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллект учун Google Cloud билан йирик шартнома имзоладиМирендил ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллект учун Google Cloud билан йирик шартнома имзолади6 август 18:58Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошди23 июл 03:26Lovable ва Google Cloud ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишув имзоладиLovable ва Google Cloud ҳамкорликни кенгайтириш бўйича келишув имзолади4 июн 03:59Сунъий интеллект хавфсизлиги: Google ҳам янги ечимлар изламоқдаСунъий интеллект хавфсизлиги: Google ҳам янги ечимлар изламоқда25 май 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда