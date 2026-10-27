Apple Pay ва Google Pay орқали тўлов қилиш имконияти пайдо бўлди

·32·Техно
Apple Pay ва Google Pay орқали тўлов қилиш имконияти пайдо бўлди

Ўзбекистонда 27 октябрь куни фойдаланувчиларга банк карталарини Apple Pay ва Google Pay тўлов хизматларига улаш имконияти очилди.

Apple Wallet иловасида маҳаллий 8 та банк ва финтех хизмати рўйхати пайдо бўлган. Улар қаторида Uzum, Kapitalbank, Ўзбекистон Миллий банки ва TBC Bank бор. Фойдаланувчилар ушбу хизматлар карталарини электрон ҳамёнга қўшишлари мумкин.

Google компанияси Google Pay хизмати Ўзбекистонда ишга туширилганини 19 октябрь куни эълон қилган эди. Бироқ маҳаллий банк карталарини хизматга улаш имконияти 27 октябрдан бошланган.

Google Wallet Android смартфонлари ва мос ақлли соатлар орқали контактсиз тўловларни амалга ошириш имконини ҳам беради. Шунингдек, унда чипталар, транспорт йўлланмалари ва бошқа рақамли ҳужжатларни сақлаш мумкин. Айрим функцияларнинг ишлаши қурилма ҳамда қўллаб-қувватланадиган хизматларга боғлиқ.

Apple PayGoogle PayЎзбекистон банк тизимирақамли тўловлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Walmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайдиWalmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайди21 август 19:52Ўзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилдиЎзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилди19 октябр 12:18Ўзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқдаЎзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқда22 октябр 16:46Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайдиApple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди30 сентябр 00:00Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушди10 август 17:23Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқда4 август 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари