Apple Pay ва Google Pay орқали тўлов қилиш имконияти пайдо бўлди
Ўзбекистонда 27 октябрь куни фойдаланувчиларга банк карталарини Apple Pay ва Google Pay тўлов хизматларига улаш имконияти очилди.
Apple Wallet иловасида маҳаллий 8 та банк ва финтех хизмати рўйхати пайдо бўлган. Улар қаторида Uzum, Kapitalbank, Ўзбекистон Миллий банки ва TBC Bank бор. Фойдаланувчилар ушбу хизматлар карталарини электрон ҳамёнга қўшишлари мумкин.
Google компанияси Google Pay хизмати Ўзбекистонда ишга туширилганини 19 октябрь куни эълон қилган эди. Бироқ маҳаллий банк карталарини хизматга улаш имконияти 27 октябрдан бошланган.
Google Wallet Android смартфонлари ва мос ақлли соатлар орқали контактсиз тўловларни амалга ошириш имконини ҳам беради. Шунингдек, унда чипталар, транспорт йўлланмалари ва бошқа рақамли ҳужжатларни сақлаш мумкин. Айрим функцияларнинг ишлаши қурилма ҳамда қўллаб-қувватланадиган хизматларга боғлиқ.
Изоҳлар 0
…