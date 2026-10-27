Ўзбекистонда кутилган инқилоб: Apple Pay ва Google Pay расман ишлай бошлади (видео)
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- Ўзбекистонда Apple Pay ва Google Pay контакциз тўлов тизимлари расман ишга туширилди.
- Ҳозирги босқичда фойдаланувчилар фақат Visa ва Mastercard халқаро карталарини Apple Валлет ҳамда Google Валлет рақамли ҳамёнларига бириктириб, NFC технологияси орқали тўловларни амалга оширишлари мумкин.
- 2026 йил 27 октябр ҳолатига кўра, мамлакатдаги 10 та тижорат банки ушбу хизматларни ўз мижозларига тақдим этмоқда.
Ўзбекистоннинг молия ва финтех бозорида йиллар давомида кутилган тарихий янгилик юз берди: мамлакатда жаҳон миқёсидаги йирик контактсиз тўлов хизматлари — Apple Pay ва Google Pay расман фаолият юрита бошлади.
Эндиликда ўзбекистонлик фойдаланувчилар маҳаллий тижорат банклари томонидан чиқарилган карталарини Apple Wallet ҳамда Google Wallet рақамли ҳамёнларига бириктириб, дўконлар, ресторанлар, супермаркетлар ва жамоат транспортларида тўловларни бевосита iPhone, Apple Watch, шунингдек NFC тизимига эга Android смартфон ва смарт-соатлар ёрдамида бир зумда амалга оширишлари мумкин.
Тўлов шартлари ва чекловлар: Humo ва Uzcard қачон қўшилади?
Хизматдан фойдаланиш борасида ҳозирча қуйидаги муҳим жиҳатлар ва чекловлар амал қилмоқда:
Қўллаб-қувватланадиган халқаро тизимлар: Ҳозирги босқичда контактсиз ҳамёнларга фақат халқаро тўлов тизимлари — Visa ва Mastercard карталарини киритиш имконияти мавжуд;
Миллий карталар ҳолати: Маҳаллий Humo ва Uzcard карталари ҳозирча рўйхатларга киритилмаган;
Банклар имкониятлари: Apple компанияси айрим тижорат банклари ҳар иккала турдаги карталарни қўллаб-қувватламаслиги мумкинлигини, тизим ривожланиб борган сари рўйхат доимий равишда кенгайтирилишини билдирган;
Android қурилмаларига қўйилган талаб: Android операцион тизимида Google Wallet орқали контактсиз тўлов қилиш учун смартфонда албатта NFC (Near Field Communication) чипи мавжуд бўлиши шарт.
Қайси банклар карталарини улаш мумкин?
2026 йил 27 октябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистондаги 10 та банк ушбу сервисларни жорий этди (7 та банкда иккала хизмат бирдек ишлайди, жами 8 та банк Apple Pay’га, 9 та банк эса Google Pay’га уланган):
Иккала хизматда ҳам тўлиқ ишловчи (Visa ва Mastercard) банклар: Ориент Финанс банк, Ўзмиллийбанк, Капиталбанк, Ипак Йўли банки, TBC Bank ва Octobank;
Қисман қўллаб-қувватловчи банклар:
Uzum Bank: Ҳам Apple Pay, ҳам Google Pay тизимида фақат Visa карталарини улаш мумкин;
Hamkorbank: Фақат Apple Pay тизимида ва фақат Visa карталарини қабул қилади;
Алоқабанк: Фақат Google Pay тизимида Visa ва Mastercard карталари билан ишлайди;
AVO Bank: Фақат Google Pay орқали Mastercard карталарини қўллаб-қувватлайди.
Apple Pay ва Google Pay қўллаб-қувватловчи банклар реестри
(2026 йил 27 октябрь ҳолатига кўра)
№
Банк номи
Apple Pay (Visa)
Apple Pay (Mastercard)
Google Pay (Visa)
Google Pay (Mastercard)
1
Ориент Финанс банк
✅
✅
✅
✅
2
Ўзмиллийбанк (NBU)
✅
✅
✅
✅
3
Капиталбанк
✅
✅
✅
✅
4
Ипак Йўли банки
✅
✅
✅
✅
5
TBC Bank
✅
✅
✅
✅
6
Octobank
✅
✅
✅
✅
7
Uzum Bank
✅
➖
✅
➖
8
Hamkorbank
✅
➖
➖
➖
9
Алоқабанк
➖
➖
✅
✅
10
AVO Bank
➖
➖
➖
✅
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