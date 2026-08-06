Мирендил ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллект учун Google Cloud билан йирик шартнома имзолади
Мирендил лабораторияси ўз-ўзини яхшиловчи сунъий интеллект тадқиқотларини кенгайтириш учун Google Cloud билан қиймати 100 миллион доллардан ошадиган кўп йиллик стратегик ҳамкорлик келишувини тузди. Битим доирасида стартап Googleнинг TPU чиплари, NVIDIA GPUълари ва махсус бошқариладиган ўқув кластерларидан фойдаланади.
Сунъий интеллект соҳасида фаолият юритувчи Мирендил лабораторияси ўз-ўзини яхшиловчи сунъий интеллект тадқиқотларини кенгайтириш мақсадида Google Cloud билан кўп йиллик стратегик ҳамкорлик келишувини тузди. TechCrunch нашрининг эксклюзив маълумотига кўра, мазкур шартнома қиймати 100 миллион доллардан ошади ва у замонавий технология бозоридаги иккита асосий тенденцияни — булутли гигантларнинг йирик инфратузилма мажбуриятлари орқали стартапларни жалб қилишини ҳамда сунъий интеллект компанияларининг ҳисоблаш қувватларини эгаллашга интилишини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мирендил компаниясининг асосчиси ва бош директори Беҳнам Нейшабуршнинг билдиришича, битим суммаси стартап ўтган июн ойининг охирида 1 миллиард долларлик баҳолаш асосида уруғлик (сеед) инвестиция босқичида жалб қилган маблағининг тахминан ярмига тенгдир. Ушбу ҳамкорлик ёш компанияга Google'нинг TPU чиплари ҳамда NVIDIA GPU'ларидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Шунингдек, стартап ўзининг сунъий интеллект тизимлари устида ишлаши учун махсус бошқариладиган ўқув кластерлари билан таъминланади.
Рекурсив такомиллашув ва келажак истиқболлариМирендил жамоаси ўзи ишлаб чиқаётган сунъий интеллект вақт ўтиши билан бутун бошли етакчи сунъий интеллект лабораториясининг ишини бажара олишига умид қилмоқда. Рекурсив ўз-ўзини яхшилаш деб номланувчи бу тушунча тизимларнинг ўзини ўзи итератив тарзда такомиллаштириб боришини англатади. Таъкидлаш жоизки, Мирендил асосчилари илгари фаолият юритган Anthropic каби йирик лабораториялар ҳам айнан шу йўналиш устида ишламоқда. Шунингдек, сўнгги пайтларда Рекурсиве Суперинтеллигенсе ва Рикурсиве Intelligence каби бир нечта стартаплар ҳам шундай мақсадларни кўзлаб ташкил этилди.
Стартап вакилларининг фикрича, ушбу жараён илмий ва сунъий интеллект тадқиқотларининг кўп қисмини автоматлаштиришга ёрдам беради ҳамда олимларга тиббиёт, биология ва материалшунослик каби соҳаларда сезиларли ютуқларга эришиш имконини беради. Беҳнам Нейшабур сунъий интеллект инсон олимларининг янги йўналишларни ўрганиш, билим ҳамда тажриба тўплаш ва ўз кўрсаткичларини босқичма-босқич яхшилаш қобилиятига тақлид қила олишига ишонади.
Ҳисоблаш қуввати ва харажатларни оптималлаштиришБироқ, ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллектни ўқитиш улкан миқдордаги ҳисоблаш қувватини талаб қилади. Лаборатория ҳамасосчиси Ҳарш Меҳтанинг сўзларига кўра, замонавий моделларни ўқитиш жараёни тобора кўпроқ тўғри иш юкламаларини мос келувчи ускуналарга бириктиришга асосланмоқда.
Google тақдим этаётган турли хил чиплар ва акселераторлар мослашувчанлиги туфайли компания иш юкламаларини энг мақбул ускуналар билан уйғунлаштира олади. Бу эса нафақат Мирендил компаниясининг ўзи, балки унинг тизимларидан фойдаланувчи мижозлар учун ҳам харажатларни сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
…