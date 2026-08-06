Мирендил ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллект учун Google Cloud билан йирик шартнома имзолади

·38·Техно
Мирендил ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллект учун Google Cloud билан йирик шартнома имзолади
Қисқача

Мирендил лабораторияси ўз-ўзини яхшиловчи сунъий интеллект тадқиқотларини кенгайтириш учун Google Cloud билан қиймати 100 миллион доллардан ошадиган кўп йиллик стратегик ҳамкорлик келишувини тузди. Битим доирасида стартап Googleнинг TPU чиплари, NVIDIA GPUълари ва махсус бошқариладиган ўқув кластерларидан фойдаланади.

Сунъий интеллект соҳасида фаолият юритувчи Мирендил лабораторияси ўз-ўзини яхшиловчи сунъий интеллект тадқиқотларини кенгайтириш мақсадида Google Cloud билан кўп йиллик стратегик ҳамкорлик келишувини тузди. TechCrunch нашрининг эксклюзив маълумотига кўра, мазкур шартнома қиймати 100 миллион доллардан ошади ва у замонавий технология бозоридаги иккита асосий тенденцияни — булутли гигантларнинг йирик инфратузилма мажбуриятлари орқали стартапларни жалб қилишини ҳамда сунъий интеллект компанияларининг ҳисоблаш қувватларини эгаллашга интилишини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мирендил компаниясининг асосчиси ва бош директори Беҳнам Нейшабуршнинг билдиришича, битим суммаси стартап ўтган июн ойининг охирида 1 миллиард долларлик баҳолаш асосида уруғлик (сеед) инвестиция босқичида жалб қилган маблағининг тахминан ярмига тенгдир. Ушбу ҳамкорлик ёш компанияга Google'нинг TPU чиплари ҳамда NVIDIA GPU'ларидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Шунингдек, стартап ўзининг сунъий интеллект тизимлари устида ишлаши учун махсус бошқариладиган ўқув кластерлари билан таъминланади.

Рекурсив такомиллашув ва келажак истиқболлари

Мирендил жамоаси ўзи ишлаб чиқаётган сунъий интеллект вақт ўтиши билан бутун бошли етакчи сунъий интеллект лабораториясининг ишини бажара олишига умид қилмоқда. Рекурсив ўз-ўзини яхшилаш деб номланувчи бу тушунча тизимларнинг ўзини ўзи итератив тарзда такомиллаштириб боришини англатади. Таъкидлаш жоизки, Мирендил асосчилари илгари фаолият юритган Anthropic каби йирик лабораториялар ҳам айнан шу йўналиш устида ишламоқда. Шунингдек, сўнгги пайтларда Рекурсиве Суперинтеллигенсе ва Рикурсиве Intelligence каби бир нечта стартаплар ҳам шундай мақсадларни кўзлаб ташкил этилди.

Стартап вакилларининг фикрича, ушбу жараён илмий ва сунъий интеллект тадқиқотларининг кўп қисмини автоматлаштиришга ёрдам беради ҳамда олимларга тиббиёт, биология ва материалшунослик каби соҳаларда сезиларли ютуқларга эришиш имконини беради. Беҳнам Нейшабур сунъий интеллект инсон олимларининг янги йўналишларни ўрганиш, билим ҳамда тажриба тўплаш ва ўз кўрсаткичларини босқичма-босқич яхшилаш қобилиятига тақлид қила олишига ишонади.

Ҳисоблаш қуввати ва харажатларни оптималлаштириш

Бироқ, ўз-ўзини такомиллаштирувчи сунъий интеллектни ўқитиш улкан миқдордаги ҳисоблаш қувватини талаб қилади. Лаборатория ҳамасосчиси Ҳарш Меҳтанинг сўзларига кўра, замонавий моделларни ўқитиш жараёни тобора кўпроқ тўғри иш юкламаларини мос келувчи ускуналарга бириктиришга асосланмоқда.

Google тақдим этаётган турли хил чиплар ва акселераторлар мослашувчанлиги туфайли компания иш юкламаларини энг мақбул ускуналар билан уйғунлаштира олади. Бу эса нафақат Мирендил компаниясининг ўзи, балки унинг тизимларидан фойдаланувчи мижозлар учун ҳам харажатларни сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

МирендилGoogle CloudСунъий интеллектТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди