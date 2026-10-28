Бир кунда 2,8 миллиард сўм: Ўзбекистонда Apple Pay ишга туширилиши ҳақиқий бум яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда Apple Pay тўлов тизимининг ишга туширилиши биринчи сутканинг ўзидаёқ 2,8 миллиард сўмлик транзаксияларни амалга ошириш имконини берди.
- Uzum Bank маълумотларига кўра, 142 минг нафар мижоз ўз Visa карталарини Apple Валлет тизимига боғлаб, хизматдан фаол фойдаланишни бошлади.
- Фойдаланувчилар томонидан амалга оширилган тўловларда такрорий операциялар улуши 48,3 фоизни ташкил этиб, энг йирик бир марталик харид 8,4 миллион сўмга етди.
Ўзбекистон рақамли молия бозорида кўпдан кутилган воқеа рўй берди: глобал тўлов тизими Apple Pay мамлакатимизда фаол ишга туширилди ва биринчи сутканинг ўзидаёқ рекорд даражадаги фаолликни қайд этди. Илк 24 соат ичида минглаб юртдошларимиз смартфонлари орқали контактсиз тўлов қулайлигини амалда синаб кўрдилар.
Узум Банк маълумотларига кўра, хизмат йўлга қўйилган дастлабки кунда банкнинг 142 минг нафар мижози ўз карталарини Apple Wallet иловасига бириктириб, умумий қиймати 2,8 миллиард сўм бўлган тўлов операцияларини муваффақиятли амалга оширди.
Биринчи сутканинг шов-шувли рақамлари: Қаерда ва қанча тўланди?
Apple Pay тизимининг илк кунлик статистикаси қуйидаги эътиборга молик фактларни очиқлади:
142 минг янги фойдаланувчи: Илк 24 соат ичида Uzum Bank’нинг 142 000 нафар мижози ўз Visa карталарини Apple Wallet тизимига муваффақиятли боғлади;
Такрорий тўловларнинг юқори кўрсаткичи: Барча амалга оширилган транзакциялар орасида қайта (такрорий) тўловлар улуши 48,3 фоизни ташкил этди — бу одамлар хизматни шунчаки улаб кўрмай, кундалик ҳаётида фаол ишлата бошлаганини кўрсатади;
Энг оммабоп йўналишлар: Фойдаланувчилар янги тўлов усулидан энг кўп жамоат транспорти, супермаркет ва озиқ-овқат дўконлари ҳамда ресторан ва кафеларда фойдаланишди;
Энг йирик бир марталик харид: Биринчи кун давомида Apple Pay орқали қайд этилган энг катта бир марталик тўлов чеки 8,4 миллион сўмга тенг бўлди;
1,2 миллиард сўмлик кешбэк тақсимоти: Махсус рағбатлантириш акцияси доирасида дастлабки 24 соатда мижозларга 1,2 млрд сўмлик кешбэк маблағлари тўлаб берилди.
Глобал финтехга интеграция ва махсус таклиф
Мазкур воқеа Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти ва банк инфратузилмаси учун улкан ютуқ сифатида баҳоланмоқда:
Дунё стандартлари Ўзбекистонда: «Apple Pay’нинг ишга туширилиши — Ўзбекистоннинг глобал финтехга интеграциялашувидаги муҳим қадамдир: энди ўзбекистонликлар бутун дунё бўйлаб миллионлаб одамлар фойдаланадиган замонавий тўлов усулидан эркин фойдаланишлари мумкин. Мижозларимиз Apple Pay'ни узоқ вақтдан бери кутаётган эдилар ва дастлабки кун буни тўлиқ тасдиқлади», — дея таъкидлади Uzum Bank бошқаруви раиси Светлана Хе;
Уланиш имконияти: Ҳозирда тизимга Uzum Bank томонидан чиқарилган Visa халқаро карталарини бир зумда боғлаш мумкин;
Янги фойдаланувчиларга 100% кешбэк: Хизмат йўлга қўйилиши муносабати билан банк махсус акция эълон қилган бўлиб, унга кўра Apple Pay орқали амалга оширилган илк харид учун 100 фоиз (50 000 сўмгача) кешбэк тақдим этилмоқда.
Apple Pay’нинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши нақд пулсиз ҳисоб-китоблар кўламини сезиларли даражада ошириб, харидлар хавфсизлиги ва тезкорлигини янги босқичга олиб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…