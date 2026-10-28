Бир кунда 2,8 миллиард сўм: Ўзбекистонда Apple Pay ишга туширилиши ҳақиқий бум яратди

·84·Техно
Бир кунда 2,8 миллиард сўм: Ўзбекистонда Apple Pay ишга туширилиши ҳақиқий бум яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда Apple Pay тўлов тизимининг ишга туширилиши биринчи сутканинг ўзидаёқ 2,8 миллиард сўмлик транзаксияларни амалга ошириш имконини берди.
  • Uzum Bank маълумотларига кўра, 142 минг нафар мижоз ўз Visa карталарини Apple Валлет тизимига боғлаб, хизматдан фаол фойдаланишни бошлади.
  • Фойдаланувчилар томонидан амалга оширилган тўловларда такрорий операциялар улуши 48,3 фоизни ташкил этиб, энг йирик бир марталик харид 8,4 миллион сўмга етди.

Ўзбекистон рақамли молия бозорида кўпдан кутилган воқеа рўй берди: глобал тўлов тизими Apple Pay мамлакатимизда фаол ишга туширилди ва биринчи сутканинг ўзидаёқ рекорд даражадаги фаолликни қайд этди. Илк 24 соат ичида минглаб юртдошларимиз смартфонлари орқали контактсиз тўлов қулайлигини амалда синаб кўрдилар.

Узум Банк маълумотларига кўра, хизмат йўлга қўйилган дастлабки кунда банкнинг 142 минг нафар мижози ўз карталарини Apple Wallet иловасига бириктириб, умумий қиймати 2,8 миллиард сўм бўлган тўлов операцияларини муваффақиятли амалга оширди.

Биринчи сутканинг шов-шувли рақамлари: Қаерда ва қанча тўланди?

Apple Pay тизимининг илк кунлик статистикаси қуйидаги эътиборга молик фактларни очиқлади:

  • 142 минг янги фойдаланувчи: Илк 24 соат ичида Uzum Bank’нинг 142 000 нафар мижози ўз Visa карталарини Apple Wallet тизимига муваффақиятли боғлади;

  • Такрорий тўловларнинг юқори кўрсаткичи: Барча амалга оширилган транзакциялар орасида қайта (такрорий) тўловлар улуши 48,3 фоизни ташкил этди — бу одамлар хизматни шунчаки улаб кўрмай, кундалик ҳаётида фаол ишлата бошлаганини кўрсатади;

  • Энг оммабоп йўналишлар: Фойдаланувчилар янги тўлов усулидан энг кўп жамоат транспорти, супермаркет ва озиқ-овқат дўконлари ҳамда ресторан ва кафеларда фойдаланишди;

  • Энг йирик бир марталик харид: Биринчи кун давомида Apple Pay орқали қайд этилган энг катта бир марталик тўлов чеки 8,4 миллион сўмга тенг бўлди;

  • 1,2 миллиард сўмлик кешбэк тақсимоти: Махсус рағбатлантириш акцияси доирасида дастлабки 24 соатда мижозларга 1,2 млрд сўмлик кешбэк маблағлари тўлаб берилди.

Глобал финтехга интеграция ва махсус таклиф

Мазкур воқеа Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти ва банк инфратузилмаси учун улкан ютуқ сифатида баҳоланмоқда:

  • Дунё стандартлари Ўзбекистонда: «Apple Pay’нинг ишга туширилиши — Ўзбекистоннинг глобал финтехга интеграциялашувидаги муҳим қадамдир: энди ўзбекистонликлар бутун дунё бўйлаб миллионлаб одамлар фойдаланадиган замонавий тўлов усулидан эркин фойдаланишлари мумкин. Мижозларимиз Apple Pay'ни узоқ вақтдан бери кутаётган эдилар ва дастлабки кун буни тўлиқ тасдиқлади», — дея таъкидлади Uzum Bank бошқаруви раиси Светлана Хе;

  • Уланиш имконияти: Ҳозирда тизимга Uzum Bank томонидан чиқарилган Visa халқаро карталарини бир зумда боғлаш мумкин;

  • Янги фойдаланувчиларга 100% кешбэк: Хизмат йўлга қўйилиши муносабати билан банк махсус акция эълон қилган бўлиб, унга кўра Apple Pay орқали амалга оширилган илк харид учун 100 фоиз (50 000 сўмгача) кешбэк тақдим этилмоқда.

Apple Pay’нинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши нақд пулсиз ҳисоб-китоблар кўламини сезиларли даражада ошириб, харидлар хавфсизлиги ва тезкорлигини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Apple PayUzum BankРақамли тўловларФинтех
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Pay ва Google Pay орқали тўлов қилиш имконияти пайдо бўлдиApple Pay ва Google Pay орқали тўлов қилиш имконияти пайдо бўлдиКеча 14:07Ўзбекистонда кутилган инқилоб: Apple Pay ва Google Pay расман ишлай бошлади (видео)Ўзбекистонда кутилган инқилоб: Apple Pay ва Google Pay расман ишлай бошлади (видео)Кеча 20:54Ўзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқдаЎзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқда22 октябр 16:46Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайдиApple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди30 сентябр 00:00Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушди10 август 17:23Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқда4 август 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари