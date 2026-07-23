Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошди
Alphabet холдинги (Google бренди эгаси) инвесторларнинг сунъий интеллект (AI) технологияларига сарфланаётган улкан харажатлар борасидаги хавотирларига муносиб жавоб қайтарди. Компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботи шуни кўрсатадики, Google Cloud бизнеси корпоратив мижозлар томонидан AI ечимларининг кенг жорий этилиши ортидан мисли кўрилмаган ўсишни намойиш этмоқда. Бу эса компаниянинг қимматбаҳо чиплар ва маълумотлар марказларига тикаётган сармоялари ўзини оқлай бошлаганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Google Cloud бўлинмасининг даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақд 82 фоизга ўсиб, 24,8 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич нафақат ўтган чоракдаги 63 фоизлик ўсишни ортда қолдирди, балки Уолл-стрит таҳлилчиларининг 22,46 миллиард долларлик прогнозларидан ҳам анча юқори бўлди. Alphabet раҳбарияти ушбу муваффақиятни корпоратив AI инфратузилмасига бўлган талабнинг ортиши билан изоҳламоқда.
Молиявий кўрсаткичлар ва рекорд даражадаги фойдаКомпаниянинг умумий молиявий ҳолати ҳам ҳайратланарли даражада яхшиланган. Alphabet умумий даромади ўтган йилга нисбатан 24 фоизга ўсиб, 119,8 миллиард долларни ташкил этди. Энг эътиборли жиҳати, соф фойда ўтган йилги 28,1 миллиард доллардан 112,1 миллиард долларгача кўтарилди. Гарчи Google харажатларни оширишда давом этаётган бўлса-да, даромаднинг бундай суръатда ўсиши инвесторларни тинчлантиришга хизмат қилмоқда.
Google CEO Sundar Pichai чорак якунлари бўйича ўтказилган мулоқотда сунъий интеллект компания бизнесининг барча йўналишларини қайта шакллантираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Google Сервисес бўлинмаси ҳам 15 фоизлик ўсиш билан 94,5 миллиард доллар даромад келтирган. Бу эса анъанавий қидирув ва реклама бизнеси ҳам AI интеграцияси туфайли барқарор қолаётганини кўрсатади.
Gemini фойдаланувчилари сони ва келажакдаги режаларКомпаниянинг Gemini деб номланган AI чатботи ҳам оммалашишда давом этмоқда. Ҳозирда ушбу илованинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 950 миллионга етган. Таққослаш учун, 2025-йилнинг тўртинчи чорагида бу кўрсаткич 750 миллионни ташкил этган эди. Фойдаланувчилар базасининг бундай тез кенгайиши Google экотизимида AI технологиялари марказий ўрин эгаллаётганидан далолат беради.
Шунга қарамай, Alphabet харажатларни камайтириш ниятида эмас. Компаниянинг маълумотлар марказларини қуриш, чиплар сотиб олиш ва инфратузилмани кенгайтиришга йўналтирилган капитал харажатлари жорий йил якунига кўра 180-190 миллиард доллар атрофида бўлиши кутилмоқда. Таҳлилчиларнинг ушбу инвестициялар қачон тўлиқ қайтиши ҳақидаги саволига Sundar Pichai ишонч билан жавоб берди.
Пичаи ҳисоб-китоб қувватларига тикилган сармоялар 2027-йилга бориб ўзининг энг юқори самарасини беришини таъкидлади. "Биз узоқ муддатли шартномалар ва кучли талабни кўрмоқдамиз. Ҳозирги динамика бир йил олдингига қараганда анча соғлом кўринишга эга, бу эса бизга инвестицияларни давом эттириш учун ишонч бағишлайди", — дея қўшимча қилди у. Google Cloud хизматлари бўйича ҳали бажарилмаган буюртмалар портфели эса 514 миллиард долларга етган, бу эса келажакдаги барқарор даромад манбаи ҳисобланади.
…