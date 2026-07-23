Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошди

·25·Техно
Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошди

Alphabet холдинги (Google бренди эгаси) инвесторларнинг сунъий интеллект (AI) технологияларига сарфланаётган улкан харажатлар борасидаги хавотирларига муносиб жавоб қайтарди. Компаниянинг сўнгги молиявий ҳисоботи шуни кўрсатадики, Google Cloud бизнеси корпоратив мижозлар томонидан AI ечимларининг кенг жорий этилиши ортидан мисли кўрилмаган ўсишни намойиш этмоқда. Бу эса компаниянинг қимматбаҳо чиплар ва маълумотлар марказларига тикаётган сармоялари ўзини оқлай бошлаганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Google Cloud бўлинмасининг даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақд 82 фоизга ўсиб, 24,8 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич нафақат ўтган чоракдаги 63 фоизлик ўсишни ортда қолдирди, балки Уолл-стрит таҳлилчиларининг 22,46 миллиард долларлик прогнозларидан ҳам анча юқори бўлди. Alphabet раҳбарияти ушбу муваффақиятни корпоратив AI инфратузилмасига бўлган талабнинг ортиши билан изоҳламоқда.

Молиявий кўрсаткичлар ва рекорд даражадаги фойда

Компаниянинг умумий молиявий ҳолати ҳам ҳайратланарли даражада яхшиланган. Alphabet умумий даромади ўтган йилга нисбатан 24 фоизга ўсиб, 119,8 миллиард долларни ташкил этди. Энг эътиборли жиҳати, соф фойда ўтган йилги 28,1 миллиард доллардан 112,1 миллиард долларгача кўтарилди. Гарчи Google харажатларни оширишда давом этаётган бўлса-да, даромаднинг бундай суръатда ўсиши инвесторларни тинчлантиришга хизмат қилмоқда.

Google CEO Sundar Pichai чорак якунлари бўйича ўтказилган мулоқотда сунъий интеллект компания бизнесининг барча йўналишларини қайта шакллантираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Google Сервисес бўлинмаси ҳам 15 фоизлик ўсиш билан 94,5 миллиард доллар даромад келтирган. Бу эса анъанавий қидирув ва реклама бизнеси ҳам AI интеграцияси туфайли барқарор қолаётганини кўрсатади.

Gemini фойдаланувчилари сони ва келажакдаги режалар

Компаниянинг Gemini деб номланган AI чатботи ҳам оммалашишда давом этмоқда. Ҳозирда ушбу илованинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 950 миллионга етган. Таққослаш учун, 2025-йилнинг тўртинчи чорагида бу кўрсаткич 750 миллионни ташкил этган эди. Фойдаланувчилар базасининг бундай тез кенгайиши Google экотизимида AI технологиялари марказий ўрин эгаллаётганидан далолат беради.

Шунга қарамай, Alphabet харажатларни камайтириш ниятида эмас. Компаниянинг маълумотлар марказларини қуриш, чиплар сотиб олиш ва инфратузилмани кенгайтиришга йўналтирилган капитал харажатлари жорий йил якунига кўра 180-190 миллиард доллар атрофида бўлиши кутилмоқда. Таҳлилчиларнинг ушбу инвестициялар қачон тўлиқ қайтиши ҳақидаги саволига Sundar Pichai ишонч билан жавоб берди.

Пичаи ҳисоб-китоб қувватларига тикилган сармоялар 2027-йилга бориб ўзининг энг юқори самарасини беришини таъкидлади. "Биз узоқ муддатли шартномалар ва кучли талабни кўрмоқдамиз. Ҳозирги динамика бир йил олдингига қараганда анча соғлом кўринишга эга, бу эса бизга инвестицияларни давом эттириш учун ишонч бағишлайди", — дея қўшимча қилди у. Google Cloud хизматлари бўйича ҳали бажарилмаган буюртмалар портфели эса 514 миллиард долларга етган, бу эса келажакдаги барқарор даромад манбаи ҳисобланади.

GoogleAlphabetСунъий ИнтеллектGoogle CloudGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиИжтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиБугун, 02:26OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиАҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиБугун, 01:55Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусTesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда