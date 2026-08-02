Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолди

·0·Техно
Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолди

Google Play Сервисес дастурининг 26.28 версияси чиққандан сўнг, Хитой учун мўлжалланган прошивка билан ишлайдиган смартфонлар эгалари Google Валлет орқали контактсиз тўловларни амалга ошириб бўлмаётгани юзасидан оммавий шикоят қилишмоқда. Нотебоокчекк нашри хабар қилишича, ушбу жиддий носозлик айниқса Xiaomi, Vivo, Oppo ва OnePlus каби машҳур брендларнинг ички бозорга мўлжалланган қурилмаларида кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ва журналистлар текшируви давомида муаммо ўз тасдиқини топди. Хусусан, Чина ROM ўрнатилган Vivo X200 Ultra смартфонида ҳам Google Play Сервисес янгилангач, NFC орқали тўлов қилиш имконияти йўқолган. Қизиғи шундаки, Google Валлет иловасининг ўзида барча банк карталари ҳеч қандай хатолик хабарисиз ва одатдагидек кўриниб туришда давом этмоқда.

Тизимли чекловлар ва муаммо сабаблари

ХДА форумининг дастурчилари томонидан ўтказилган қўшимча таҳлил жараёнида Google Play Сервисес журнал ёзувлари ўрганиб чиқилди. Аниқланишича, тизим қурилмани «КН СКУ», яни Хитой учун мўлжалланган версия сифатида аниқлаши биланоқ, тўловлар учун масъул бўлган Тап-анд-Пай хизматини автоматик равишда ўчириб қўймоқда. Ушбу ҳолат қасддан қилинган чеклов бўлиши мумкинлигини кўрсатса-да, компания томонидан ҳозирча расмий изоҳ берилмади.

Ҳозирги кунга келиб бу муаммо дунёнинг турли бурчакларидаги фойдаланувчиларни қамраб олди. Хусусан, Хитойдан ташқари Европа мамлакатлари ва Бразилиядан ҳам шикоятлар келиб тушмоқда. Носозлик Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, Х Fold5, Х Fold3 Pro, X200 Pro мини, Oppo Финд N3, Oppo Финд X9 Pro ҳамда Xiaomi 17 Ultra каби бир қатор флагман моделларда аниқланган.

Муаммони ҳал қилиш йўллари

Мутахассислар ва илғор фойдаланувчилар ҳозирча вазиятдан чиқишнинг вақтинчалик чораларини таклиф қилишмоқда. Уларга кўра, қуйидаги усуллардан фойдаланиш мумкин:

  • АДБ буйруқлар сатри ёрдамида Google Play Сервисесни олдинги барқарор версиясига қайтариш
  • Curve Пай каби муқобил тўлов тизимлари ва хизматларига мурожаат қилиш
Бироқ, ушбу вақтинчалик ечимларнинг ҳеч бири тўлақонли ҳисобланмайди ва барча оддий фойдаланувчилар учун қулай эмас. Айни пайтда мазкур ҳолат кутилмаган дастурий хатоликми ёки Google ҳақиқатан ҳам Хитой прошивкали қурилмаларда NFC тўловларини чеклашни бошлаганми, бу номаъзўлигича қолмоқда.

Google PayGoogle ВаллетXiaomiVivoNFC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиВера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиБугун, 17:51NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиNASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиБугун, 17:22Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади