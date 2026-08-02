Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолди
Google Play Сервисес дастурининг 26.28 версияси чиққандан сўнг, Хитой учун мўлжалланган прошивка билан ишлайдиган смартфонлар эгалари Google Валлет орқали контактсиз тўловларни амалга ошириб бўлмаётгани юзасидан оммавий шикоят қилишмоқда. Нотебоокчекк нашри хабар қилишича, ушбу жиддий носозлик айниқса Xiaomi, Vivo, Oppo ва OnePlus каби машҳур брендларнинг ички бозорга мўлжалланган қурилмаларида кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар ва журналистлар текшируви давомида муаммо ўз тасдиқини топди. Хусусан, Чина ROM ўрнатилган Vivo X200 Ultra смартфонида ҳам Google Play Сервисес янгилангач, NFC орқали тўлов қилиш имконияти йўқолган. Қизиғи шундаки, Google Валлет иловасининг ўзида барча банк карталари ҳеч қандай хатолик хабарисиз ва одатдагидек кўриниб туришда давом этмоқда.
Тизимли чекловлар ва муаммо сабаблариХДА форумининг дастурчилари томонидан ўтказилган қўшимча таҳлил жараёнида Google Play Сервисес журнал ёзувлари ўрганиб чиқилди. Аниқланишича, тизим қурилмани «КН СКУ», яни Хитой учун мўлжалланган версия сифатида аниқлаши биланоқ, тўловлар учун масъул бўлган Тап-анд-Пай хизматини автоматик равишда ўчириб қўймоқда. Ушбу ҳолат қасддан қилинган чеклов бўлиши мумкинлигини кўрсатса-да, компания томонидан ҳозирча расмий изоҳ берилмади.
Ҳозирги кунга келиб бу муаммо дунёнинг турли бурчакларидаги фойдаланувчиларни қамраб олди. Хусусан, Хитойдан ташқари Европа мамлакатлари ва Бразилиядан ҳам шикоятлар келиб тушмоқда. Носозлик Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, Х Fold5, Х Fold3 Pro, X200 Pro мини, Oppo Финд N3, Oppo Финд X9 Pro ҳамда Xiaomi 17 Ultra каби бир қатор флагман моделларда аниқланган.
Муаммони ҳал қилиш йўллариМутахассислар ва илғор фойдаланувчилар ҳозирча вазиятдан чиқишнинг вақтинчалик чораларини таклиф қилишмоқда. Уларга кўра, қуйидаги усуллардан фойдаланиш мумкин:
- АДБ буйруқлар сатри ёрдамида Google Play Сервисесни олдинги барқарор версиясига қайтариш
- Curve Пай каби муқобил тўлов тизимлари ва хизматларига мурожаат қилиш
…