Хитойлик муҳандис сунъий интеллект ёрдамида учар скейтборд яратди

·46·Техно
Хитойлик муҳандис сунъий интеллект ёрдамида учар скейтборд яратди

Хитойлик мустақил ихтирочи Сонг Синъюй «Ўргимчак одам» фильмидаги Яшил Гоблиннинг учар қурилмасидан илҳомланиб, одамни ҳавога кўтара оладиган скейтборд яратди. У қурилмани ишлаб чиқишда сунъий интеллектдан ҳам фойдаланган. Бу ҳақда бир қатор хорижий нашрлар хабар берди.

Дастлаб ихтирочи бешта реактив двигател ўрнатилган қурилмани синаб кўрган. Бироқ двигателлар биргаликда ишга туширилганда қурилма ёниб кетган. Сунъий интеллект ёрдамида носозлик сабаблари таҳлил қилингач, реактив двигателлардан воз кечиб, электр моторларидан фойдаланишга қарор қилинган.

Янги версияга 10 та электр ҳаракатлантирувчи қурилма ўрнатилган. Ҳар бирининг тортиш кучи 30 килограммдан ортиқ бўлиб, умумий кўтариш кучи тўрт нафар катта ёшли инсон вазнидан ҳам ошади.

Қурилмани бошқаришдаги энг катта муаммолардан бири мувозанатни сақлаш бўлган. Бунинг учун ихтирочи иккита смартфондан фойдаланадиган сунъий интеллект ёрдамчи тизимини яратган. Тизим парвоз вақтида қулоқчин орқали овозли кўрсатмалар бериб, унга тана ҳолати ва оғирлик марказини қандай ўзгартиришни айтиб туради.

Хабарларга кўра, ихтирочи қурилмани яратишга қарийб икки ой, уни бошқаришни ўрганишга эса ўн кундан ортиқ вақт сарфлаган. Шунга қарамай, очиқ пропеллерлар ва мувозанатни йўқотиш хавфи сабабли бу қурилмада учиш жиддий эҳтиёткорликни талаб қилади.

Сонг СинъюйЯшил Гоблинскейтбордсинтетик интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?Келажак транспорти келди: янги дрон-ҳоверборд имкониятлари қандай?28 август 00:01Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда6 июл 01:29Хитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юбордиХитойда гуманоид робот синов вақтида муҳандис қўлидаги пультни тепиб юборди20 сентябр 11:40Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилинди21 август 02:58Британиялик муҳандис соатига 311 км тезликда ҳаракатланувчи паромоцикл яратдиБританиялик муҳандис соатига 311 км тезликда ҳаракатланувчи паромоцикл яратди26 апрел 17:38Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилди2 июл 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди