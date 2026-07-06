Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда
Дунёнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Toyota компанияси транспорт соҳасида янги даврга қадам қўймоқда. Япония саноат гиганти Американинг Жобй Авиатион стартапи билан ҳамкорликни кенгайтириб, вертикал учиш ва қўниш имкониятига эга бўлган электр учар таксиларни (эВТОЛ) серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик шунчаки сармоя киритиш эмас, балки келажак транспортини конвеер усулида оммалаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Toyota ушбу лойиҳада ўзининг ўн йиллик тажрибасига таяниб, учар аппаратларни йиғиш жараёнини оптималлаштириш, сифат назоратини кучайтириш ва энг муҳими, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш вазифасини ўз зиммасига олади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг машҳур "тежамкор ишлаб чиқариш" тизимини авиация соҳасига татбиқ этиш орқали учар таксиларни оддий автомобиллар каби оммавий маҳсулотга айлантирмоқчи.
Шаҳарлараро ҳаво қатнови: Янги босқичЖобй Авиатион томонидан ишлаб чиқилаётган аппарат тўлиқ электр энергиясида ишлайди ва шаҳар ичидаги тирбандликлардан халос бўлиш учун мўлжалланган. Компания нафақат ўзининг ҳаво такси хизматини йўлга қўйишни, балки ушбу технологияни бутун дунё бўйлаб бошқа операторларга ҳам етказиб беришни режалаштирмоқда. Toyota билан ҳамкорлик эса ушбу режаларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Таъкидлаш жоизки, Toyota ва Жобй ўртасидаги алоқалар деярли ўн йилдан буён давом этиб келмоқда. Шу вақт ичида япон муҳандислари ишлаб чиқариш линияларини ташкил этишда ўз маслаҳатлари билан кўмаклашиб келишган. Эндиликда ҳамкорлик тижорий ишлаб чиқариш босқичига ўтмоқда, бу эса яқин йилларда осмонимизда учар таксиларни кўришимиз мумкинлигидан далолат беради.
Акио Тоёда: Ҳаракатланиш фақат йўллар билан чекланмайдиToyota директорлар кенгаши раиси Акио Тоёда ҳаракатланиш келажаги ҳақида гапирар экан, инсонлар нафақат ерда, балки ҳавода ҳам тез ва хавфсиз ҳаракатланиш имконига эга бўлиши кераклигини бир неча бор таъкидлаган. Унинг фикрича, Toyota шунчаки автомобил ишлаб чиқарувчиси эмас, балки ҳар қандай турдаги мобилликни таъминловчи глобал компанияга айланиши лозим.
Ҳозирча серияли ишлаб чиқаришнинг аниқ саналари очиқланмаган бўлса-да, ҳар икки томон ҳамкорликни чуқурлаштиришда давом этишини билдирди. Агар лойиҳа муваффақиятли якунланса, Toyota учар таксилар бозорида нафақат инвестор, балки энг йирик саноат ҳамкорига айланади. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам келажакда экологик тоза ва тезкор ҳаво транспорти кириб келишига замин яратиши мумкин.
Ушбу технологиянинг оммалашиши шаҳар инфратузилмасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Электр двигателлари шовқин даражасини пасайтиради, вертикал қўниш эса махсус аэродромлар қуриш эҳтиёжини камайтиради. Toyota ва Жобй Авиатион ҳамкорлиги айнан шу технологик инқилобни тезлаштиришга қаратилган.
…