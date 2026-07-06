Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда

·0·Техно
Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда

Дунёнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Toyota компанияси транспорт соҳасида янги даврга қадам қўймоқда. Япония саноат гиганти Американинг Жобй Авиатион стартапи билан ҳамкорликни кенгайтириб, вертикал учиш ва қўниш имкониятига эга бўлган электр учар таксиларни (эВТОЛ) серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўраётганини эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик шунчаки сармоя киритиш эмас, балки келажак транспортини конвеер усулида оммалаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Toyota ушбу лойиҳада ўзининг ўн йиллик тажрибасига таяниб, учар аппаратларни йиғиш жараёнини оптималлаштириш, сифат назоратини кучайтириш ва энг муҳими, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш вазифасини ўз зиммасига олади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг машҳур "тежамкор ишлаб чиқариш" тизимини авиация соҳасига татбиқ этиш орқали учар таксиларни оддий автомобиллар каби оммавий маҳсулотга айлантирмоқчи.

Шаҳарлараро ҳаво қатнови: Янги босқич

Жобй Авиатион томонидан ишлаб чиқилаётган аппарат тўлиқ электр энергиясида ишлайди ва шаҳар ичидаги тирбандликлардан халос бўлиш учун мўлжалланган. Компания нафақат ўзининг ҳаво такси хизматини йўлга қўйишни, балки ушбу технологияни бутун дунё бўйлаб бошқа операторларга ҳам етказиб беришни режалаштирмоқда. Toyota билан ҳамкорлик эса ушбу режаларни амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Таъкидлаш жоизки, Toyota ва Жобй ўртасидаги алоқалар деярли ўн йилдан буён давом этиб келмоқда. Шу вақт ичида япон муҳандислари ишлаб чиқариш линияларини ташкил этишда ўз маслаҳатлари билан кўмаклашиб келишган. Эндиликда ҳамкорлик тижорий ишлаб чиқариш босқичига ўтмоқда, бу эса яқин йилларда осмонимизда учар таксиларни кўришимиз мумкинлигидан далолат беради.

Акио Тоёда: Ҳаракатланиш фақат йўллар билан чекланмайди

Toyota директорлар кенгаши раиси Акио Тоёда ҳаракатланиш келажаги ҳақида гапирар экан, инсонлар нафақат ерда, балки ҳавода ҳам тез ва хавфсиз ҳаракатланиш имконига эга бўлиши кераклигини бир неча бор таъкидлаган. Унинг фикрича, Toyota шунчаки автомобил ишлаб чиқарувчиси эмас, балки ҳар қандай турдаги мобилликни таъминловчи глобал компанияга айланиши лозим.

Ҳозирча серияли ишлаб чиқаришнинг аниқ саналари очиқланмаган бўлса-да, ҳар икки томон ҳамкорликни чуқурлаштиришда давом этишини билдирди. Агар лойиҳа муваффақиятли якунланса, Toyota учар таксилар бозорида нафақат инвестор, балки энг йирик саноат ҳамкорига айланади. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам келажакда экологик тоза ва тезкор ҳаво транспорти кириб келишига замин яратиши мумкин.

Ушбу технологиянинг оммалашиши шаҳар инфратузилмасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Электр двигателлари шовқин даражасини пасайтиради, вертикал қўниш эса махсус аэродромлар қуриш эҳтиёжини камайтиради. Toyota ва Жобй Авиатион ҳамкорлиги айнан шу технологик инқилобни тезлаштиришга қаратилган.

ToyotaЖобй АвиатионУчар ТаксиТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиДоналд Трумп мемекоинлари қулади: Инвесторлар 3,8 миллиард доллар зарар кўрдиБугун, 01:27Коинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКоинотни ўрганишда янги давр: Сунъий йўлдошлар учун ўта қора қоплама яратилдиКеча, 23:55Бендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиБендинг Споонс: АОЛ ва Вимео эгалари Nasdaq биржасига чиқдиКеча, 23:52Samsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиSamsung янги стратегияга ўтмоқда: Exynos 2700 процессори тезлик эмас, сунъий интеллектга эътибор қаратадиКеча, 23:24Иш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингИш самарадорлигини оширувчи 5 та замонавий гаджет: Иш столингизни профессионал даражага кўтарингКеча, 22:56Amazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаAmazon ўзининг афсонавий Мечаникал Турк хизматини ёпишга тайёрланмоқдаКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди