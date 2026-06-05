OpenAI, Anthropic ва Google АҚШ Конгрессини синтетик ДНК назоратини кучайтиришга чақирди
Сунъий интеллект соҳасидаги энг йирик компаниялар раҳбарлари АҚШ Конгрессига қўшма мурожаат билан чиқиб, синтетик ДНК ва РНК бозорини тартибга солишни кучайтиришни сўради. OpenAI раҳбари Sam Altman, Anthropic вакили Дарио Амодеи, Google DeepMind директори Демис Ҳассабис ва Microsoft AI раҳбари Мустафа Сулейман томонидан имзоланган очиқ хатда СИ ривожланиши хавфли биологик агентларни яратишни осонлаштириши мумкинлиги таъкидланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаллифлар АҚШда расмийлаштириладиган ҳар бир синтетик ДНК ва РНК кетма-кетлиги буюртмасини мажбурий текширувдан ўтказишни таклиф қилмоқда. Уларнинг фикрича, етказиб берувчилар буюртмаларни маълум хавфли патогенлар базаси билан солиштириши, мижозлар шахсини аниқлаши ва синтез жараёни бошланишидан олдин потенциал хавфларни баҳолаши шарт. Ҳозирги СИ моделлари биология соҳасидаги вазифаларни тобора яхши бажараётгани бу чораларни кечиктириб бўлмас ҳолга келтирмоқда.
OpenAI 2024-йил бошидан буён ўз моделларини биологик таҳдидлар борасида махсус синовлардан ўтказмоқда. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, соҳадаги ихтиёрий чоралар эндиликда етарли эмас. Anthropic ҳам СИ соҳадаги мутахассис бўлмаган шахсларга илгари фақат профессионаллар қила оладиган мураккаб биологик вазифаларни бажариш имконини бериши (биологик кучайиш хавфи) ҳақида бир неча бор огоҳлантирган эди.
Ушбу ташаббус СИ пойгасида ўзаро рақобатлашаётган компанияларни бирлаштиргани соҳадаги хавф нақадар жиддий эканидан далолат беради. Агар Конгресс ушбу таклифларни қўллаб-қувватласа, синтетик ДНК ишлаб чиқарувчилари қўшимча назорат механизмларини жорий этишга мажбур бўлади. Бу эса ўз навбатида биохавфсизлик соҳасидаги автоматлаштирилган таҳлил тизимларига бўлган талабни оширади.
Аслини олганда, технологик гигантлар тартибга солиш эътиборини моделларнинг ўзидан уларни амалиётда қўллаш мумкин бўлган инфратузилмага кўчиришни таклиф қилмоқда. Уларнинг фикрича, генетик материал синтези устидан назорат ўрнатиш — сунъий интеллект имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда суиистеъмолчиликларнинг олдини олишнинг энг самарали усулидир.
…