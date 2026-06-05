OpenAI, Anthropic ва Google АҚШ Конгрессини синтетик ДНК назоратини кучайтиришга чақирди

·39·Техно
OpenAI, Anthropic ва Google АҚШ Конгрессини синтетик ДНК назоратини кучайтиришга чақирди

Сунъий интеллект соҳасидаги энг йирик компаниялар раҳбарлари АҚШ Конгрессига қўшма мурожаат билан чиқиб, синтетик ДНК ва РНК бозорини тартибга солишни кучайтиришни сўради. OpenAI раҳбари Sam Altman, Anthropic вакили Дарио Амодеи, Google DeepMind директори Демис Ҳассабис ва Microsoft AI раҳбари Мустафа Сулейман томонидан имзоланган очиқ хатда СИ ривожланиши хавфли биологик агентларни яратишни осонлаштириши мумкинлиги таъкидланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаллифлар АҚШда расмийлаштириладиган ҳар бир синтетик ДНК ва РНК кетма-кетлиги буюртмасини мажбурий текширувдан ўтказишни таклиф қилмоқда. Уларнинг фикрича, етказиб берувчилар буюртмаларни маълум хавфли патогенлар базаси билан солиштириши, мижозлар шахсини аниқлаши ва синтез жараёни бошланишидан олдин потенциал хавфларни баҳолаши шарт. Ҳозирги СИ моделлари биология соҳасидаги вазифаларни тобора яхши бажараётгани бу чораларни кечиктириб бўлмас ҳолга келтирмоқда.

OpenAI 2024-йил бошидан буён ўз моделларини биологик таҳдидлар борасида махсус синовлардан ўтказмоқда. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, соҳадаги ихтиёрий чоралар эндиликда етарли эмас. Anthropic ҳам СИ соҳадаги мутахассис бўлмаган шахсларга илгари фақат профессионаллар қила оладиган мураккаб биологик вазифаларни бажариш имконини бериши (биологик кучайиш хавфи) ҳақида бир неча бор огоҳлантирган эди.

Ушбу ташаббус СИ пойгасида ўзаро рақобатлашаётган компанияларни бирлаштиргани соҳадаги хавф нақадар жиддий эканидан далолат беради. Агар Конгресс ушбу таклифларни қўллаб-қувватласа, синтетик ДНК ишлаб чиқарувчилари қўшимча назорат механизмларини жорий этишга мажбур бўлади. Бу эса ўз навбатида биохавфсизлик соҳасидаги автоматлаштирилган таҳлил тизимларига бўлган талабни оширади.

Аслини олганда, технологик гигантлар тартибга солиш эътиборини моделларнинг ўзидан уларни амалиётда қўллаш мумкин бўлган инфратузилмага кўчиришни таклиф қилмоқда. Уларнинг фикрича, генетик материал синтези устидан назорат ўрнатиш — сунъий интеллект имкониятлари кенгайиб бораётган бир пайтда суиистеъмолчиликларнинг олдини олишнинг энг самарали усулидир.

OpenAIGoogleСунъий IntelлектБиохавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
OpenAI, Anthropic ва Google АҚШ Конгрессини синтетик ДНК назоратини кучайтиришга чақирди – Zamin.uz, 05.06.2026