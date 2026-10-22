Ўзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқда

·32·Техно
Ўзбекистонда Apple Pay хизмати яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқда

Ўзбекистонда Apple Pay халқаро тўлов хизматини ишга туширишга тайёргарлик кўрилмоқда. Туризм қўмитаси маълумотига кўра, хизмат яқин кунларда ишга тушиши кутилмоқда. Бироқ унинг аниқ санаси ҳозирча расман эълон қилинмаган.

Хизматни жорий этиш бўйича техник ишлар Марказий банк, тижорат банклари ҳамда маҳаллий тўлов тизимлари иштирокида олиб борилмоқда. Режага кўра, интеграция ишлари халқаро тўлов хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.

Туризм қўмитаси бу ташаббус хорижий сайёҳлар учун қулай шароит яратиш, жумладан, дунёнинг етакчи тўлов тизимларини Ўзбекистон инфратузилмасига интеграция қилиш ишларининг давоми эканини билдирган. Мақсад — сайёҳларга мамлакатда ҳам ўзлари одатланган тўлов воситаларидан фойдаланиш имконини яратиш.

Шунингдек, сайёҳлар оқими ўсиши кутилаётган Хитой ва Ҳиндистон бозорларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу мамлакатларда кенг қўлланиладиган Alipay+ ва NPCI International тўлов тизимлари билан ҳам интеграция ишлари олиб борилмоқда.

Мазкур чоралар хорижий меҳмонларнинг нақд пул ёки халқаро банк карталарига боғлиқлигини камайтириб, Ўзбекистонда тўловларни амалга оширишни янада қулайлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Apple PayЎзбекистон Марказий банкиAlipay+NPCI International
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайдиApple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди30 сентябр 00:00Walmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайдиWalmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайди21 август 19:52Elon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилдиElon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилди28 июл 19:50Ўзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилдиЎзбекистонда Google Pay тўлов хизмати ишга туширилди19 октябр 12:18Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди10 сентябр 08:18Apple Pay ва Google Pay орқали чипта олиш мумкин бўлдиApple Pay ва Google Pay орқали чипта олиш мумкин бўлди19 май 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди