Elon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилди
Elon Musk'га қарашли Х платформаси ўзининг молиявий хизматлар экотизимини кенгайтирган ҳолда, АҚШдаги пуллик обуначилар учун Х Моней иловасини расман жорий қила бошлади. Ушбу қадам ижтимоий тармоқни молиявий амалиётлар ва кундалик тўловларни бирлаштирувчи универсал “барчаси бирда” иловасига айлантириш йўлидаги муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги хизмат доирасида фойдаланувчиларга Х Visa дебет картаси тақдим этилади. Мазкур картани дарҳол Apple Pay тизимига улаш ҳамда илова ичида ҳеч қандай комиссия ва чекловларсиз лаҳзали пул ўтказмаларини амалга ошириш мумкин. Шунингдек, харидорларга халқаро банкоматларда нақд пулни бепул ечиш имконини берувчи ва хорижий транзакциялар учун қўшимча ҳақ олинмайдиган жисмоний Х Visa пластик картаси ҳам юборилади.
Молиявий имтиёзлар ва фоиз ставкалариХ Моней хизмати АҚШдаги Премиум ва Премиум+ обуначилари учун мўлжалланган бўлиб, тариф режаларига қараб қатор молиявий афзалликларни тақдим этади. Хусусан, ойига 40 доллар ёки йилига 395 доллар тўлайдиган Премиум+ фойдаланувчиларига йиллик 6 фоизли (APY) даромад ставкаси берилади. Ойига 8 доллар ёки йилига 84 доллар тўлайдиган оддий Премиум обуначилари эса ўз ҳисобларини тўғридан-тўғри депозит (директ депосит) орқали боғлагандагина ушбу 6 фоизли ставкадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
Бундан ташқари, компания маълумотига кўра, фойдаланувчилар айрим турдаги харидлар учун 3 фоизгача кешбэк олишлари мумкин. Агар улар тўғридан-тўғри депозитни иловага уласалар, ўз маблағларига бир неча кун олдинроқ эга чиқиш имконияти очилади.
Илмий-амалий лойиҳанинг тарихий илдизлариМазкур молиявий платформанинг чиқарилиши Elon Musk'нинг ўн йилликлар давомидаги орзуси рўёбга чиқаётганидан далолат беради. Мутахассислар эслатиб ўтганидек, тадбиркор 1999-йилда айнан молиявий хизматлар стартапи сифатида X.com компаниясига асос солган эди ва у кейинчалик PayPal билан бирлаштирилган эди. Муск 2022-йилда Twitter'ни сотиб олгач, платформа номини Х деб ўзгартирди ва X.com доменини қайтадан сотиб олди.
Ижтимоий тармоқ харид қилинганидан буён Elon Musk уни барча зарур хизматларни ўз ичига олган универсал иловага айлантириш истагини бир неча бор таъкидлаб келган эди. Х Моней иловасининг АҚШ бозорига татбиқ этилиши айнан шу улкан стратегик режанинг амалдаги ижроси ҳисобланади ва келгусида рақамли молявий хизматлар бозорига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…