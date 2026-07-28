Elon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилди

·40·Техно
Elon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилди

Elon Musk'га қарашли Х платформаси ўзининг молиявий хизматлар экотизимини кенгайтирган ҳолда, АҚШдаги пуллик обуначилар учун Х Моней иловасини расман жорий қила бошлади. Ушбу қадам ижтимоий тармоқни молиявий амалиётлар ва кундалик тўловларни бирлаштирувчи универсал “барчаси бирда” иловасига айлантириш йўлидаги муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги хизмат доирасида фойдаланувчиларга Х Visa дебет картаси тақдим этилади. Мазкур картани дарҳол Apple Pay тизимига улаш ҳамда илова ичида ҳеч қандай комиссия ва чекловларсиз лаҳзали пул ўтказмаларини амалга ошириш мумкин. Шунингдек, харидорларга халқаро банкоматларда нақд пулни бепул ечиш имконини берувчи ва хорижий транзакциялар учун қўшимча ҳақ олинмайдиган жисмоний Х Visa пластик картаси ҳам юборилади.

Молиявий имтиёзлар ва фоиз ставкалари

Х Моней хизмати АҚШдаги Премиум ва Премиум+ обуначилари учун мўлжалланган бўлиб, тариф режаларига қараб қатор молиявий афзалликларни тақдим этади. Хусусан, ойига 40 доллар ёки йилига 395 доллар тўлайдиган Премиум+ фойдаланувчиларига йиллик 6 фоизли (APY) даромад ставкаси берилади. Ойига 8 доллар ёки йилига 84 доллар тўлайдиган оддий Премиум обуначилари эса ўз ҳисобларини тўғридан-тўғри депозит (директ депосит) орқали боғлагандагина ушбу 6 фоизли ставкадан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

Бундан ташқари, компания маълумотига кўра, фойдаланувчилар айрим турдаги харидлар учун 3 фоизгача кешбэк олишлари мумкин. Агар улар тўғридан-тўғри депозитни иловага уласалар, ўз маблағларига бир неча кун олдинроқ эга чиқиш имконияти очилади.

Илмий-амалий лойиҳанинг тарихий илдизлари

Мазкур молиявий платформанинг чиқарилиши Elon Musk'нинг ўн йилликлар давомидаги орзуси рўёбга чиқаётганидан далолат беради. Мутахассислар эслатиб ўтганидек, тадбиркор 1999-йилда айнан молиявий хизматлар стартапи сифатида X.com компаниясига асос солган эди ва у кейинчалик PayPal билан бирлаштирилган эди. Муск 2022-йилда Twitter'ни сотиб олгач, платформа номини Х деб ўзгартирди ва X.com доменини қайтадан сотиб олди.

Ижтимоий тармоқ харид қилинганидан буён Elon Musk уни барча зарур хизматларни ўз ичига олган универсал иловага айлантириш истагини бир неча бор таъкидлаб келган эди. Х Моней иловасининг АҚШ бозорига татбиқ этилиши айнан шу улкан стратегик режанинг амалдаги ижроси ҳисобланади ва келгусида рақамли молявий хизматлар бозорига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Х МонейElon MuskVisaApple PayКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб