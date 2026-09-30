Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди

·7·Техно
Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple Pay Ҳиндистонда Ахис Банк билан ҳамкорликда, дастлаб чекланган тарзда ишга туширилади.
  • Хизмат фақат Visa ва Mastercard карталарини қўллаб-қувватлайди, маҳаллий РуПай тармоғи эса дастлабки босқичда қўшилмайди.
  • Apple ҳар бир транзаксия учун 20 базис пункт комиссия талаб қилмоқда, бу эса ҲДФК Банк, ИСИСИ Банк ва SBI Кард каби йирик банклар учун дастлабки босқичда қўллаб-қувватлашни қийинлаштирмоқда.

Технология оламидаги етакчи компания Apple ўзининг Apple Pay тўлов тизимини дунёдаги энг аҳолиси кўп мамлакат бўлган Ҳиндистонда расман ишга туширишга ҳозирлик кўрмоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу хизмат дастлаб Ахис Банк билан ҳамкорликда чекланган тарзда тақдим этилади. Йиллар давомида четда қолиб келган улкан бозорга кириб бориш Apple учун муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, жорий этиш жараёни дастлабки босқичда маълум чекловларга эга бўлади. Хусусан, Apple Pay хизмати фақатгина Visa ва Mastercard тўлов тизимларига уланган Ахис Банк карталарини қўллаб-қувватлайди, бироқ Ҳиндистоннинг маҳаллий РуПай тармоғи бошланишига бу рўйхатга киритилмаган. Шунингдек, тўловларни фақат хизмат учун махсус мослаштирилган савдо нуқталари ва терминаллари орқали амалга ошириш мумкин бўлади.

Бозор шароити ва ўзига хос хусусиятлар

Ҳиндистоннинг рақамли тўловлар бозори АҚШ ва бошқа карталарга асосланган иқтисодиётлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Мамлакатда давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган УПИ (Унифиед Paymeнтс Интерфасе) тизими мутлақ устунликка эга бўлиб, истеъмолчилар банк карталарисиз тўғридан-тўғри QR-кодлар ёрдамида тезкор ҳисоб-китоб қилишга ўрганиб қолган. Apple Pay эса карталарга таянади ҳамда ҳар бир эмитент ва инфратузилма провайдеридан тизим билан интеграция қилишни талаб этади, бу эса кенг кўламли ёйилишни мураккаблаштиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Apple компаниясининг тижорат шартлари Ҳиндистоннинг йирик банклари билан музокараларда асосий тўсиқлардан бирига айланган. Манбаларга кўра, Apple ҳар бир транзакция учун тахминан 20 базис пункт миқдорида комиссия ҳақи талаб қилмоқда. Бу эса тўлов қатламидаги умумий 40–50 базис пунктлик маржанинг салмоқли қисмини ташкил қилади ва ушбу молиявий шартлар туфайли ҲДФК Банк, ИСИСИ Банк ҳамда SBI Кард каби йирик молия муассасалари дастлабки босқичда тизимни қўллаб-қувватлаши кутилмаяпти.

Истиқболлар ва даромад манбалари

Гарчи УПИ тизими бозорда ҳукмронлик қилса-да, Apple Pay мамлакатдаги ўсиб бораётган iPhone фойдаланувчилари орасида ўз ўрнини топиши мумкин. Одатда Apple қурилмаларидан фойдаланувчилар юқори даромадли қатламга мансуб бўлиб, мукофот карталаридан фойдаланиш эҳтимоли юқори. Бу эса банклар учун мазкур хизматни эътиборсиз қолдиришни қийинлаштиради.

Ҳатто Apple Pay дастлаб тор доирадаги махсус хизмат сифатида қолса ҳам, унинг иқтисодий модели Apple учун Ҳиндистон бозорини сезиларли даражада фойдали қилиши кутилмоқда. Транзакциялардан олинадиган комиссия ҳақи компанияга мамлакатдаги ўсиб бораётган фойдаланувчилар базасидан қўшимча даромад олиш имкониятини тақдим этади. Бошланғич босқичда Ахис Банк мижозлари ўзларининг кредит карталарини Валлет иловасига қўшиб, онлайн харидлар ҳамда контактгача бўлмаган тўловларни амалга оширишлари мумкин бўлади.

Apple PayҲиндистонАхис БанкТехнологияТранзакция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Walmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайдиWalmart охир-оқибат Apple Pay ва Google Payни қабул қила бошлайди21 август 19:52Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқда18 сентябр 22:52Elon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилдиElon Muskнинг Х Моней иловаси АҚШда ишга туширилди28 июл 19:50Ҳиндистон ҳукумати Битчат аноним мессенжерини блоклашни талаб қилдиҲиндистон ҳукумати Битчат аноним мессенжерини блоклашни талаб қилди26 июл 15:20Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилиш26 июл 11:22Ҳиндистон ҳукумати Жакк Дорсей яратган Битчат иловасини блоклашга уринмоқдаҲиндистон ҳукумати Жакк Дорсей яратган Битчат иловасини блоклашга уринмоқда24 июл 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди