Apple Pay хизмати Ҳиндистонда ўз фаолиятини бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple Pay Ҳиндистонда Ахис Банк билан ҳамкорликда, дастлаб чекланган тарзда ишга туширилади.
- Хизмат фақат Visa ва Mastercard карталарини қўллаб-қувватлайди, маҳаллий РуПай тармоғи эса дастлабки босқичда қўшилмайди.
- Apple ҳар бир транзаксия учун 20 базис пункт комиссия талаб қилмоқда, бу эса ҲДФК Банк, ИСИСИ Банк ва SBI Кард каби йирик банклар учун дастлабки босқичда қўллаб-қувватлашни қийинлаштирмоқда.
Технология оламидаги етакчи компания Apple ўзининг Apple Pay тўлов тизимини дунёдаги энг аҳолиси кўп мамлакат бўлган Ҳиндистонда расман ишга туширишга ҳозирлик кўрмоқда. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу хизмат дастлаб Ахис Банк билан ҳамкорликда чекланган тарзда тақдим этилади. Йиллар давомида четда қолиб келган улкан бозорга кириб бориш Apple учун муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълум қилинишича, жорий этиш жараёни дастлабки босқичда маълум чекловларга эга бўлади. Хусусан, Apple Pay хизмати фақатгина Visa ва Mastercard тўлов тизимларига уланган Ахис Банк карталарини қўллаб-қувватлайди, бироқ Ҳиндистоннинг маҳаллий РуПай тармоғи бошланишига бу рўйхатга киритилмаган. Шунингдек, тўловларни фақат хизмат учун махсус мослаштирилган савдо нуқталари ва терминаллари орқали амалга ошириш мумкин бўлади.
Бозор шароити ва ўзига хос хусусиятларҲиндистоннинг рақамли тўловлар бозори АҚШ ва бошқа карталарга асосланган иқтисодиётлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Мамлакатда давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган УПИ (Унифиед Paymeнтс Интерфасе) тизими мутлақ устунликка эга бўлиб, истеъмолчилар банк карталарисиз тўғридан-тўғри QR-кодлар ёрдамида тезкор ҳисоб-китоб қилишга ўрганиб қолган. Apple Pay эса карталарга таянади ҳамда ҳар бир эмитент ва инфратузилма провайдеридан тизим билан интеграция қилишни талаб этади, бу эса кенг кўламли ёйилишни мураккаблаштиради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Apple компаниясининг тижорат шартлари Ҳиндистоннинг йирик банклари билан музокараларда асосий тўсиқлардан бирига айланган. Манбаларга кўра, Apple ҳар бир транзакция учун тахминан 20 базис пункт миқдорида комиссия ҳақи талаб қилмоқда. Бу эса тўлов қатламидаги умумий 40–50 базис пунктлик маржанинг салмоқли қисмини ташкил қилади ва ушбу молиявий шартлар туфайли ҲДФК Банк, ИСИСИ Банк ҳамда SBI Кард каби йирик молия муассасалари дастлабки босқичда тизимни қўллаб-қувватлаши кутилмаяпти.
Истиқболлар ва даромад манбалариГарчи УПИ тизими бозорда ҳукмронлик қилса-да, Apple Pay мамлакатдаги ўсиб бораётган iPhone фойдаланувчилари орасида ўз ўрнини топиши мумкин. Одатда Apple қурилмаларидан фойдаланувчилар юқори даромадли қатламга мансуб бўлиб, мукофот карталаридан фойдаланиш эҳтимоли юқори. Бу эса банклар учун мазкур хизматни эътиборсиз қолдиришни қийинлаштиради.
Ҳатто Apple Pay дастлаб тор доирадаги махсус хизмат сифатида қолса ҳам, унинг иқтисодий модели Apple учун Ҳиндистон бозорини сезиларли даражада фойдали қилиши кутилмоқда. Транзакциялардан олинадиган комиссия ҳақи компанияга мамлакатдаги ўсиб бораётган фойдаланувчилар базасидан қўшимча даромад олиш имкониятини тақдим этади. Бошланғич босқичда Ахис Банк мижозлари ўзларининг кредит карталарини Валлет иловасига қўшиб, онлайн харидлар ҳамда контактгача бўлмаган тўловларни амалга оширишлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…