Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди

·69·Саломатлик
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди

Ҳеч нарса қилмай дам олиш вақтни беҳуда сарфлашдек туюлиши мумкин. Аммо олимлар бу пайтда ҳам мия фаол ишлашда давом этишини таъкидламоқда.

fMRI (функционал магнит-резонанс томографияси) орқали ўтказилган тадқиқотларга кўра, инсон ҳеч қандай аниқ вазифани бажармаётганида ҳам мия фаоллигини тўхтатмайди. Аксинча, у олдин олинган маълумотларни қайта ишлайди, хотираларни тартибга солади ва турли тажрибалар ўртасида янги боғланишлар ҳосил қилади. Бу жараён нейробиологияда Default Mode Network (DMN) — яъни "стандарт фаоллик тармоғи" деб аталади.

Мутахассисларнинг айтишича, инсоннинг энг яхши ғоялари кўпинча душ қабул қилаётганда, сайр пайтида ёки шунчаки бир нуқтага қараб ўтирганида пайдо бўлади. Бу айнан DMN фаоллиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Олимлар таъкидлашича, қисқа муддатли дам олиш ва диққатни вақтинча бўшатиш янги ўрганилган маълумотларни хотирада мустаҳкамроқ сақлашга, ижодий фикрлашни ривожлантиришга ҳамда муаммоларга янгича ечим топишга ёрдам беради.

Бироқ бу умуман ҳаракатсизлик ёки узоқ вақт бекорчилик қилиш фойдали дегани эмас. Мутахассислар мия соғлом ишлаши учун меҳнат ва дам олиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш, сифатли уйқу ва мунтазам жисмоний фаоллик ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидламоқда.

ФМРТДефолт режим тармоғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...15.07, 13:18Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13.07, 14:58Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?11.07, 18:44Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11.07, 11:58Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато10.07, 11:56Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг 05.07, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари
Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари