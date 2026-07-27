Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот

·107·Саломатлик
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот

Буйрак тошлари — буйрак ичида минераллар ва тузлар тўпланиши натижасида ҳосил бўладиган қаттиқ массалар бўлиб, инсонга кучли оғриқ ва жиддий ноқулайлик келтириб чиқаради. Агар бу ҳолат ўз вақтида даволанмаса, пешоб ажралиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиқиши ва ҳатто буйраклар фаолиятига зарар етказиши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, нотўғри овқатланиш, кам суюқлик истеъмол қилиш, ортиқча вазн, айрим дори воситалари ҳамда озиқ-овқат қўшимчалари буйракда тош ҳосил бўлиши хавфини оширади. Бироқ соғлом турмуш тарзига амал қилиш ва айрим маҳсулотларни чеклаш орқали ушбу хавфни сезиларли даражада камайтириш мумкин. Агар илгари буйракда тош кузатилган бўлса, унинг турини аниқлаб, рационни шунга мос равишда ўзгартириш янада самарали натижа беради.

Ҳайвон оқсили

Организм учун оқсил зарур бўлса-да, мол гўшти, товуқ, балиқ ва тухум каби ҳайвон оқсилларини ортиқча истеъмол қилиш пешоб кислотаси миқдорининг ортишига сабаб бўлиши мумкин. Бу эса айрим турдаги буйрак тошлари пайдо бўлиш хавфини оширади. Шу боис мутахассислар ҳайвон оқсилининг бир қисмини дуккаклилар, соя маҳсулотлари ва ёнғоқлар каби ўсимлик манбасидаги оқсиллар билан алмаштиришни тавсия этади.

Натрийга бой маҳсулотлар

Туз ва натрий миқдори юқори бўлган маҳсулотлар пешоб таркибида кальций миқдорини оширади. Бу эса кальций оксалат ва кальций фосфат тошлари ҳосил бўлиш эҳтимолини кучайтиради. Шунинг учун фастфудлар, консервалар, қайта ишланган гўшт маҳсулотлари ҳамда таркибида туз кўп бўлган зираворларни камайтириш лозим. Уларнинг ўрнига табиий кўкатлар ва енгил зираворлардан фойдаланиш тавсия этилади.

Шакар қўшимчаси

Тозаланган шакар ва турли ширинлаштирувчилар нафақат буйракда тош пайдо бўлиш хавфини, балки юрак-қон томир касалликлари ҳамда бошқа жиддий хасталиклар эҳтимолини ҳам оширади. Айниқса, шакарли газли ичимликлар ва сироп қўшилган маҳсулотлар пешобда кальций миқдорини кўпайтириб, унинг ҳажмини камайтиради. Шу сабабли рациондан қўшимча шакар сақловчи маҳсулотларни имкони қадар чиқариш тавсия қилинади.

Оксалатларга бой маҳсулотлар

Оксалат миқдори юқори бўлган маҳсулотларни меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш ҳам буйрак тошлари хавфини кучайтиради. Бундай маҳсулотлар қаторига исмалоқ, лавлаги, бодом, кешью, бошқа ёнғоқлар, айрим ёрмалар, ҳолва ва конфетлар киради. Бироқ мутахассислар уларни таркибида кальций мавжуд маҳсулотлар билан бирга истеъмол қилиш организмга оксалатни яхши ўзлаштирмасликка ёрдам беришини ва буйракда тош ҳосил бўлиш эҳтимолини пасайтиришини таъкидлайди.

Спиртли ичимликлар

Спиртли ичимликлар диуретик хусусиятга эга бўлгани учун организмни сувсизлантириши мумкин. Бу эса буйракда тош пайдо бўлиши учун қулай шароит яратади. Шунингдек, спиртли ичимликлар пуринлар ишлаб чиқарилишини кучайтиради, натижада қон ва пешобда пешоб кислотаси даражаси ортади. Ортиқча пешоб кислотаси эса буйрак тошлари шаклланишига олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, спиртли ичимликлар организмни фақат «бўш калориялар» билан таъминлаб, ортиқча вазн тўпланишига ҳам сабаб бўлади. Шунинг учун мутахассислар буйрак саломатлигини сақлаш, метаболизмни яхшилаш ва тошлар пайдо бўлишининг олдини олиш мақсадида кун давомида етарли миқдорда тоза сув ичишни тавсия қилади.

БелНатрийКальций
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиБугун, 00:12Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кеча, 17:23Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Кеча, 16:43Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишдиОлимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди25.07, 14:55Аёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиАёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлди25.07, 11:47Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...25.07, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин