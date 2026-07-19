Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил

·5·Саломатлик
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил

Д витамини суяклар мустаҳкамлиги, иммунитет ва мушаклар фаолияти учун муҳим ҳисобланади. Бироқ айрим ҳолатларда организм уни етарли миқдорда қабул қилса ҳам, сўрилиши ёки ўзлаштирилиши бузилиши мумкин. Мутахассислар бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлишини таъкидлайди.

1. Ёғларни ёмон сўрилиши

Д витамини ёғда эрувчи витамин ҳисобланади. Ичакларда ёғларнинг сўрилиши бузиладиган касалликлар (целиакия, Крон касаллиги, панкреатит ёки ўт пуфаги билан боғлиқ муаммолар) Д витамини ўзлаштирилишини ҳам камайтиради.

2. Ортиқча вазн ва семизлик

Семизликда Д витамини ёғ тўқималарида кўпроқ тўпланиб қолади. Натижада унинг қон таркибидаги фаол миқдори камаяди ва организм ундан тўлиқ фойдалана олмайди.

Yog'och idishdagi sariq kapsulalar va shisha idishda turgan o'simlik yog'i.

3. Айрим дори воситалари

Баъзи дорилар Д витамини алмашинувига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, эпилепсияга қарши препаратлар, глюкокортикоидлар, айрим замбуруғларга қарши дорилар ҳамда вазн камайтириш учун қўлланадиган орлистат препарати Д витамини даражасини пасайтириши мумкин.

4. Жигар ва буйрак касалликлари

Д витамини организмда фаол шаклга айланиши учун аввал жигар, кейин эса буйракларда қайта ишланади. Ушбу аъзолар фаолияти бузилганда витаминнинг биологик фаоллашуви ҳам издан чиқади.

5. Уни нотўғри қабул қилиш

Д витамини ёғ билан бирга истеъмол қилинганда яхшироқ сўрилади. Уни оч қоринга ёки мутлақо ёғсиз овқат билан қабул қилиш самарадорлигини пасайтириши мумкин. Шунингдек, шифокор тавсиясисиз дозани ўзбошимчалик билан ошириш ҳам тавсия этилмайди.

Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб бердиҲеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб бердиКеча, 17:27Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...Иссиқда ишлаётганлар учун муҳим огоҳлантириш...15.07, 13:18Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13.07, 14:58Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?Ҳис-туйғуларимиз жисмоний танамизни қандай қайта қуриши мумкин?11.07, 18:44Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11.07, 11:58Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато10.07, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хато
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди