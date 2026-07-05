Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг

·0·Саломатлик
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг

Невролог Галина Чудинская мия саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи озиқ-овқатлар ҳақида гапириб, қайси маҳсулотлар хотира ва когнитив функцияларни заифлаштириши мумкинлигини тушунтирди. Бу ҳақда у Lenta.ru нашрига берган интервьюсида маълум қилди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, хотира ва фикрлаш қобилиятига алоҳида бир маҳсулот эмас, балки инсоннинг умумий овқатланиш тарзи таъсир кўрсатади. Унинг сўзларига кўра, шакарли ичимликлар, конфетлар, оқ ундан тайёрланган пишириқлар, тез тайёрланадиган таомлар, колбаса ва бошқа қайта ишланган гўшт маҳсулотлари, шунингдек, спиртли ичимликларнинг ортиқча истеъмоли мия фаолияти учун энг катта хавфлардан бири ҳисобланади.

Шифокорнинг айтишича, бундай маҳсулотлар таркибида шакар, туз, тўйинган ва транс ёғлар кўп бўлади. Бироқ уларда организм учун муҳим бўлган тола, витаминлар ва омега-3 ёғ кислоталари етарли эмас. Натижада мия зарур озиқ моддалар билан кам таъминланади ҳамда яллиғланиш жараёнлари ва қон томир касалликларидан ҳимояси пасаяди.

Галина Чудинскаянинг таъкидлашича, айниқса шакар ва тез ҳазм бўладиган углеводларни ортиқча истеъмол қилиш қонда глюкоза ва инсулин миқдорининг кескин ошишига сабаб бўлади. Бу эса вақт ўтиши билан сурункали яллиғланиш, ортиқча вазн ва моддалар алмашинуви билан боғлиқ касалликлар ривожланиш хавфини оширади. Бундай ўзгаришлар қон томирлар ҳолатини ёмонлаштириб, миянинг озиқланишига ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Неврологнинг сўзларига кўра, бу жараёнлар диққатни жамлаш, тез фикрлаш ва янги маълумотларни эслаб қолиш қобилиятининг пасайишига олиб келиши мумкин. Шу боис мутахассислар мувозанатли овқатланишга амал қилиш ва зарарли маҳсулотлар истеъмолини чеклашни тавсия этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкинБугун, 17:25Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариЧақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариБугун, 16:48Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?29.06, 23:202027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28.06, 18:35Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27.06, 12:42Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26.06, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар