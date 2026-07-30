Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атади
Черногория терма жамоаси аъзоси Милан Роганович ҳамюрти Андреж Костикнинг Италиянинг Милан клуби сафига қўшилгани ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, ёш ҳужумчи ўйин услуби билан Англия терма жамоаси юлдузига ўхшаб кетади ва А серияда камида 15 та гол уришга қодир.
Milannevs.it нашри хабар қилишича, Черногория терма жамоаси аъзоси ва "Партизан" клубидаги собиқ жамоадоши Милан Роганович Италиянинг Милан клуби сафига қўшилган ҳужумчи Андреж Костик ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидорли футболчи ўзининг ўйин услуби билан Англия терма жамоаси юлдузига жуда ўхшаб кетади ва Италия А сериясида ёрқин ўйин кўрсатишга қодир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Андреж Костикнинг трансфери Милан учун маълум маънода таваккалчилик сифатида баҳоланмоқда. Чунки клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг Сербияда кўрсатган натижаларини кучли тактик курашларга бой бўлган А серияда дарҳол такрорлай олишига тўлиқ амин эмас. Сербия чемпионатидан Италия футболига мослашиш жараёни эса ҳар доим ҳам осон кечмайди.
Майдондаги ўхшашликлар ва тўпурарлик қобилиятиМилан Рогановичнинг сўзларига кўра, Костик нафақат ажойиб инсон, балки юқори даражадаги футболчи ҳамдир. Унинг ўйин услуби "сохта тўққизлик" позициясига мос келади. Андреж ҳужум чизиғида ёлғиз қолиб кетмасдан, чуқурроққа тушиб жамоасининг ҳужумлар бошланишида фаол қатнашади ва имконият туғилиши билан рақиб дарвозасини ишғол қилишга интилади.
Собиқ жамоадоши ҳужумчининг ўзига бўлган ишончи ва кучли зарбаларига алоҳида тўхталиб ўтди. Онлайн манбаларда келтирилишича, Костик майдоннинг исталган нуқтасидан, хоҳ жарима майдончаси ичидан, хоҳ унинг ташқарисидан бўлсин, зарба беришдан қўрқмайдиган ва доимо гол уришни ўйлайдиган очкўз тўпурар ҳисобланади.
Келажакдаги режалар ва кутилмаларРогановичнинг фикрича, Андреж Милан клубига ўтиш орқали ўз салоҳиятини янада ошириш ва янги босқичга чиқиш имкониятига эга бўлди. У қисқа вақт ичида керакли тажрибани тўплаб, Италия футболига мослаша олишига ишонч билдирмоқда.
Шунингдек, Черногория терма жамоаси аъзоси ҳамюрти Милан сафида А сериянинг ўзида камида 15 та гол уришига қатъий ишонтирмоқда. Кундалик машғулотлардаги тинимсиз меҳнат ва ғалабага бўлган чанқоқлик унга Италияда ўз номини қолдиришга ёрдам бериши таъкидланди.
…