Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атади

·23·Спорт
Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атади
Қисқача

Черногория терма жамоаси аъзоси Милан Роганович ҳамюрти Андреж Костикнинг Италиянинг Милан клуби сафига қўшилгани ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, ёш ҳужумчи ўйин услуби билан Англия терма жамоаси юлдузига ўхшаб кетади ва А серияда камида 15 та гол уришга қодир.

Milannevs.it нашри хабар қилишича, Черногория терма жамоаси аъзоси ва "Партизан" клубидаги собиқ жамоадоши Милан Роганович Италиянинг Милан клуби сафига қўшилган ҳужумчи Андреж Костик ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидорли футболчи ўзининг ўйин услуби билан Англия терма жамоаси юлдузига жуда ўхшаб кетади ва Италия А сериясида ёрқин ўйин кўрсатишга қодир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Андреж Костикнинг трансфери Милан учун маълум маънода таваккалчилик сифатида баҳоланмоқда. Чунки клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг Сербияда кўрсатган натижаларини кучли тактик курашларга бой бўлган А серияда дарҳол такрорлай олишига тўлиқ амин эмас. Сербия чемпионатидан Италия футболига мослашиш жараёни эса ҳар доим ҳам осон кечмайди.

Майдондаги ўхшашликлар ва тўпурарлик қобилияти

Милан Рогановичнинг сўзларига кўра, Костик нафақат ажойиб инсон, балки юқори даражадаги футболчи ҳамдир. Унинг ўйин услуби "сохта тўққизлик" позициясига мос келади. Андреж ҳужум чизиғида ёлғиз қолиб кетмасдан, чуқурроққа тушиб жамоасининг ҳужумлар бошланишида фаол қатнашади ва имконият туғилиши билан рақиб дарвозасини ишғол қилишга интилади.

Собиқ жамоадоши ҳужумчининг ўзига бўлган ишончи ва кучли зарбаларига алоҳида тўхталиб ўтди. Онлайн манбаларда келтирилишича, Костик майдоннинг исталган нуқтасидан, хоҳ жарима майдончаси ичидан, хоҳ унинг ташқарисидан бўлсин, зарба беришдан қўрқмайдиган ва доимо гол уришни ўйлайдиган очкўз тўпурар ҳисобланади.

Келажакдаги режалар ва кутилмалар

Рогановичнинг фикрича, Андреж Милан клубига ўтиш орқали ўз салоҳиятини янада ошириш ва янги босқичга чиқиш имкониятига эга бўлди. У қисқа вақт ичида керакли тажрибани тўплаб, Италия футболига мослаша олишига ишонч билдирмоқда.

Шунингдек, Черногория терма жамоаси аъзоси ҳамюрти Милан сафида А сериянинг ўзида камида 15 та гол уришига қатъий ишонтирмоқда. Кундалик машғулотлардаги тинимсиз меҳнат ва ғалабага бўлган чанқоқлик унга Италияда ўз номини қолдиришга ёрдам бериши таъкидланди.

МиланАндреж КостикМилан РогановичА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанРоберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанБугун, 17:13Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамФермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамБугун, 17:10Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиЧелси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:13Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиЛеон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиБугун, 15:39Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаЖон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаБугун, 15:11Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди