Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилди
Россиянинг Тенет бренди ўзининг енг ҳамёнбоп модели саналган Тенет T4 кроссоверини ишлаб чиқариш тўхтатилганини расман еълон қилди. Ҳозирда дилерлар омборлардаги қолган машиналарни чегирмали нархларда сотмоқда. Харидорлар орасида кенг салонли оилавий кроссоверларга талаб юқори бўлгани боис, ушбу модел ўрнини унинг кенгайтирилган версияси — Тенет T4L егаллади.
Россиянинг Тенет бренди ўзининг энг ҳамёнбоп модели саналган Тенет T4 кроссовери чиқарилиши якунлангани ҳақида расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилнинг ҳаётий сикли ниҳоясига етган бўлиб, унинг янги партиялари етказиб берилиши режалаштирилмаган ва ҳозирда дилерлар омборлардаги қолган машиналарни чегирмали нархларда сотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ушбу арзон кроссоверни йиғиш ишлари Калуга шаҳридаги «АГР» холдингига қарашли заводда бошланган эди. Мазкур корхона аввалроқ Volkswagen заводи сифатида фаолият юритган бўлиб, у ерда Тенет T4 ишлаб чиқарилиши 2025-йилнинг 12-августида йўлга қўйилган, ўша ойнинг охирида эса илк савдолар бошланганди. Бироқ модел конвеерда бир йил ҳам тўлиқ ишламасдан ўз тарихини якунлади.
Сабаблар ва ўзгаришларКомпания матбуот хизматининг баёнотига кўра, бозор таҳлили ва истеъмолчиларнинг хоҳиш-истаклари ўрганилгач, харидорлар орасида кенг салонли ва ҳамёнбоп оилавий кроссоверларга талаб юқори экани аниқланган. Шу сабабли, моделлар қаторида T4 ўрнини унинг янада кенгайтирилган версияси — Тенет T4L эгаллаган.
Айтиш жоизки, Тенет бренди Россиянинг «АГР» холдинги ҳамда Хитойнинг Дефетоо компаниясининг қўшма лойиҳаси ҳисобланади. Ушбу марк остида ишлаб чиқарилаётган автомобиллар аслида Chery моделларига асосланган бўлиб, бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда тезкор ўзгаришларга учраб турибди.
Нарх ва ўлчамлар таққосиИшлаб чиқаришдан олинган стандарт Тенет T4 кроссоверининг бошланғич нархи 2 169 000 рублни ташкил этган бўлса, унинг вориси бўлган T4L модели 2 259 000 рублдан бошланади. Нархдаги бу унча катта бўлмаган фарқ автомобил ўлчамларининг сезиларли даражада кенгайгани билан изоҳланади.
- Тенет T4 узунлиги: 4320 мм, ғилдирак базаси: 2610 мм
- Тенет T4L узунлиги: 4506 мм, ғилдирак базаси: 2650 мм
…