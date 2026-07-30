Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилди

·22·Авто
Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилди
Қисқача

Россиянинг Тенет бренди ўзининг енг ҳамёнбоп модели саналган Тенет T4 кроссоверини ишлаб чиқариш тўхтатилганини расман еълон қилди. Ҳозирда дилерлар омборлардаги қолган машиналарни чегирмали нархларда сотмоқда. Харидорлар орасида кенг салонли оилавий кроссоверларга талаб юқори бўлгани боис, ушбу модел ўрнини унинг кенгайтирилган версияси — Тенет T4L егаллади.

Россиянинг Тенет бренди ўзининг энг ҳамёнбоп модели саналган Тенет T4 кроссовери чиқарилиши якунлангани ҳақида расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилнинг ҳаётий сикли ниҳоясига етган бўлиб, унинг янги партиялари етказиб берилиши режалаштирилмаган ва ҳозирда дилерлар омборлардаги қолган машиналарни чегирмали нархларда сотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ушбу арзон кроссоверни йиғиш ишлари Калуга шаҳридаги «АГР» холдингига қарашли заводда бошланган эди. Мазкур корхона аввалроқ Volkswagen заводи сифатида фаолият юритган бўлиб, у ерда Тенет T4 ишлаб чиқарилиши 2025-йилнинг 12-августида йўлга қўйилган, ўша ойнинг охирида эса илк савдолар бошланганди. Бироқ модел конвеерда бир йил ҳам тўлиқ ишламасдан ўз тарихини якунлади.

Сабаблар ва ўзгаришлар

Компания матбуот хизматининг баёнотига кўра, бозор таҳлили ва истеъмолчиларнинг хоҳиш-истаклари ўрганилгач, харидорлар орасида кенг салонли ва ҳамёнбоп оилавий кроссоверларга талаб юқори экани аниқланган. Шу сабабли, моделлар қаторида T4 ўрнини унинг янада кенгайтирилган версияси — Тенет T4L эгаллаган.

Айтиш жоизки, Тенет бренди Россиянинг «АГР» холдинги ҳамда Хитойнинг Дефетоо компаниясининг қўшма лойиҳаси ҳисобланади. Ушбу марк остида ишлаб чиқарилаётган автомобиллар аслида Chery моделларига асосланган бўлиб, бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда тезкор ўзгаришларга учраб турибди.

Нарх ва ўлчамлар таққоси

Ишлаб чиқаришдан олинган стандарт Тенет T4 кроссоверининг бошланғич нархи 2 169 000 рублни ташкил этган бўлса, унинг вориси бўлган T4L модели 2 259 000 рублдан бошланади. Нархдаги бу унча катта бўлмаган фарқ автомобил ўлчамларининг сезиларли даражада кенгайгани билан изоҳланади.

  • Тенет T4 узунлиги: 4320 мм, ғилдирак базаси: 2610 мм
  • Тенет T4L узунлиги: 4506 мм, ғилдирак базаси: 2650 мм
T4L моделининг ғилдирак базаси кенгроқ бўлгани боис, унинг иккинчи қаторидаги йўловчилар учун бўш жой сезиларли даражада ортган. Айнан шу омил уни кундалик оилавий эҳтиёжлар учун анча қулай танловга айлантирмоқда ва автомобилнинг бозордаги ўрнини мустаҳкамламоқда.

ТенетТенет T4КроссоверАвтомобил бозориАГР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиБугун, 16:24Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларБугун, 16:20BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиБугун, 15:20Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаБугун, 11:24Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаБугун, 10:30Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиАвтомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси