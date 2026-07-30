Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламан

·28·Спорт
Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламан
Қисқача

Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини тубдан янгилашда давом етиб, ҳозиргача қарийб 240 миллион фунт стерлинг сарфлаганига қарамай, харидлар ҳали якунланмаганини маълум қилди. Бош мураббий Роберто Де Зерби трансфер бозорида акуладек ҳаракат қилишини ҳамда керакли ўйинчини қўлга киритишда йўқ дейишга имкон қолдирмаслигини таъкидлади.

Футбол бўйича Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини тубдан янгилашда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби клуб шу кунгача қарийб 240 миллион фунт стерлинг сарфлаганига қарамай, харидлар ҳали якунланмагани ва таркибни кучайтириш ишлари давом этишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Лондон нашрининг хабар беришича, италиялик мутахассис ўзининг трансфер сиёсатидаги қатъийлигини очиқ тан олиб, бу борада ўзига хос ёндашувини ёрқин ўхшатиш орқали изоҳлаган. Унинг сўзларига кўра, янги футболчиларни жалб қилишдаги шафқатсиз ва қатъий позиция жамоанинг келгуси мавсумдаги юқори мақсадларига хизмат қилади.

«Трансфер бозорида қайсидир ўйинчи керак бўлса, мен худди акуладек бўлиб қоламан, йўқ дейишга ҳеч қандай имкон қолдирмайман!» — дея таъкидлаган Роберто Де Зерби матбуот анжуманида.

Трансфер лойиҳасининг навбатдаги босқичи

Лондонликлар жорий ёзги трансфер кампаниясида аллақачон улкан маблағ сарфлаган бўлса-да, бош мураббий бу ишнинг фақатгина 60 фоизи бажарилганини таъкидлади. Ҳозиргача 85 миллион фунт эвазига Матеус Фернандес харид қилинган бўлса, яқин кунларда жамоага янги юлдуз футболчи келиб қўшилиши кутилмоқда.

Манба маълумотларига кўра, Тоттенхемнинг навбатдаги йирик трансфери бразилиялик вингер Савинҳо бўлиши мумкин. Ҳозирда футболчи Манчестер Сити клубига босим ўтказиб, Лондон шаҳрига ўтишига рухсат берилишини талаб қилмоқда. Бу трансфер клуб ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.

Тактик ёндашув ва қанот ҳимоячилари

Роберто Де Зерби янги ҳужумчиларни танлашда ўзининг тактик талабларига алоҳида эътибор қаратишини билдирди. Унинг тушунтиришича, қанот футболчилари жамоанинг мавжуд ҳимоячилари имкониятларидан келиб чиққан ҳолда танланиши лозим.

Мутахассис дунёдаги энг кучли тўрт нафар қанот ҳимоячиси унинг ихтиёрида эканини эътироф этди:

  • Педро Порро – ўнг қанотда дунёнинг энг яхшиси
  • Дестинй Удогие ва Энди Робертсон – чап қанот устунлари
  • Джед Спенсе – ҳам ўнг, ҳам чап қанотда ўйнай оладиган универсал футболчи

Де Зерби янги вингерларни сотиб олишдан олдин мавжуд қанот ҳимоячиларининг имкониятларини чуқур ўрганиб чиқиш муҳимлигини урғулади. Ҳозирча келишувлар якуний босқичга етмаган бўлса-да, мураббий яқин орада ижобий янгиликлар бўлишидан умидвор.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиAPЛТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиМилан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиБугун, 17:34Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамФермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдамБугун, 17:10Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиЧелси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:13Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиЛеон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиБугун, 15:39Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаЖон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаБугун, 15:11Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди