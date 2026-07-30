Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламан
Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини тубдан янгилашда давом етиб, ҳозиргача қарийб 240 миллион фунт стерлинг сарфлаганига қарамай, харидлар ҳали якунланмаганини маълум қилди. Бош мураббий Роберто Де Зерби трансфер бозорида акуладек ҳаракат қилишини ҳамда керакли ўйинчини қўлга киритишда йўқ дейишга имкон қолдирмаслигини таъкидлади.
Футбол бўйича Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини тубдан янгилашда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби клуб шу кунгача қарийб 240 миллион фунт стерлинг сарфлаганига қарамай, харидлар ҳали якунланмагани ва таркибни кучайтириш ишлари давом этишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Лондон нашрининг хабар беришича, италиялик мутахассис ўзининг трансфер сиёсатидаги қатъийлигини очиқ тан олиб, бу борада ўзига хос ёндашувини ёрқин ўхшатиш орқали изоҳлаган. Унинг сўзларига кўра, янги футболчиларни жалб қилишдаги шафқатсиз ва қатъий позиция жамоанинг келгуси мавсумдаги юқори мақсадларига хизмат қилади.
«Трансфер бозорида қайсидир ўйинчи керак бўлса, мен худди акуладек бўлиб қоламан, йўқ дейишга ҳеч қандай имкон қолдирмайман!» — дея таъкидлаган Роберто Де Зерби матбуот анжуманида.
Трансфер лойиҳасининг навбатдаги босқичиЛондонликлар жорий ёзги трансфер кампаниясида аллақачон улкан маблағ сарфлаган бўлса-да, бош мураббий бу ишнинг фақатгина 60 фоизи бажарилганини таъкидлади. Ҳозиргача 85 миллион фунт эвазига Матеус Фернандес харид қилинган бўлса, яқин кунларда жамоага янги юлдуз футболчи келиб қўшилиши кутилмоқда.
Манба маълумотларига кўра, Тоттенхемнинг навбатдаги йирик трансфери бразилиялик вингер Савинҳо бўлиши мумкин. Ҳозирда футболчи Манчестер Сити клубига босим ўтказиб, Лондон шаҳрига ўтишига рухсат берилишини талаб қилмоқда. Бу трансфер клуб ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.
Тактик ёндашув ва қанот ҳимоячилариРоберто Де Зерби янги ҳужумчиларни танлашда ўзининг тактик талабларига алоҳида эътибор қаратишини билдирди. Унинг тушунтиришича, қанот футболчилари жамоанинг мавжуд ҳимоячилари имкониятларидан келиб чиққан ҳолда танланиши лозим.
Мутахассис дунёдаги энг кучли тўрт нафар қанот ҳимоячиси унинг ихтиёрида эканини эътироф этди:
- Педро Порро – ўнг қанотда дунёнинг энг яхшиси
- Дестинй Удогие ва Энди Робертсон – чап қанот устунлари
- Джед Спенсе – ҳам ўнг, ҳам чап қанотда ўйнай оладиган универсал футболчи
Де Зерби янги вингерларни сотиб олишдан олдин мавжуд қанот ҳимоячиларининг имкониятларини чуқур ўрганиб чиқиш муҳимлигини урғулади. Ҳозирча келишувлар якуний босқичга етмаган бўлса-да, мураббий яқин орада ижобий янгиликлар бўлишидан умидвор.
…