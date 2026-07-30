Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдам
Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес фаолиятидаги енг юқори спорт формасида пайти жароҳат олиб, Испаниянинг жаҳон чемпионатидаги зафарини четдан кузатишга мажбур бўлгани унинг ҳаётидаги енг оғир синов бўлганини тан олди. 23 ёшли футболчи ушбу оғир дамларни ва кучли ҳиссий тушкунликни бошдан кечириш учун профессионал психологик ёрдам ҳамда яқинларининг кўмагига муҳтож бўлганини маълум қилди.
Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес ўз фаолиятидаги энг жисмоний чўққига чиққан даврида жароҳат олиб, Испаниянинг жаҳон чемпионатидаги зафарини четдан кузатишга мажбур бўлганини ва бу унинг ҳаётидаги энг қийин синов бўлганини тан олди. Каталуня Радио нашрининг Тот Коста кўрсатувига берган интервюсида футболчи ушбу оғир дамларни бошдан кечириш учун профессионал ёрдамга муҳтож бўлганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жароҳат ва руҳий зарба23 ёшли плеймейкер ажойиб спорт формасида бўлган бир пайтда юзага келган нохуш жароҳат унинг барча режаларини пучга чиқарди. Испания терма жамоасининг халқаро миқёсдаги ғалабасини майдонда эмас, балки четдан томоша қилиш футболчи учун улкан руҳий зарба бўлди. Ферминнинг таъкидлашича, мазкур кўнгилсизлик унинг ҳиссий ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган.
Ҳиссий тушкунлик шу даражада кучли эдики, футболчи дастлаб Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ўйинларини умуман кўра олмаган. "Бу ҳаётимдаги энг ёмон ёз бўлди. Мен ўз чўққимда эдим, ҳамма нарса ажойиб кетаётганди, кейин эса жароҳат содир бўлди", дейди футболчи.
Қўллаб-қувватлаш тизими ва тикланиш жараёниУшбу оғир вазиятдан чиқиб кетиш учун Фермин яқинларининг ёрдамига таянали. Оила аъзолари, унинг жуфти ва дўстлари футболчига руҳий кўмак беришди. Шунингдек, у профессионал психологик ёрдам олганини ва клуб мураббийлар штаби ҳам бу борада катта ёрдам берганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Мусобақа бошида ўйинларни кўришга юраги бетламаган ярим ҳимоячи якунда жамоасининг муваффақиятидан хурсанд бўлганини билдирди. У ҳатто турнирнинг ҳал қилувчи финал учрашувини жонли равишда Нью-Йорк шаҳрида стадиондан туриб кузатишга қарор қилди ва бу унинг руҳиятига бироз бўлса-да ижобий таъсир кўрсатди.
Майдонга қайтиш сари қадамларҲозирги вақтда ойлаб давом этган машаққатли тикланиш жараёнидан сўнг Фермин Англиядаги йиғинда Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоаси билан бирга шуғулланмоқда. У ўзининг жисмоний ҳолатидан мамнунлигини ва Жоан Гампер Кубоги доирасидаги баҳсда майдонга тушишга тайёрланаётганини айтди.
Футболчи бу оғир тажриба унга келгуси мавсум учун янада кучли мотивация бағишлаганини қайд этди. "Ҳамма жойи жойида кетса, Гампер Кубогида бир неча дақиқа ҳаракат қилишим мумкин. Мен ўзимни жуда тайёр ҳисоляпман ва ўтган мавсумдаги каби жамоамга ёрдам беришга қодир эканлигимни яна кўрсатаман", дея якунлади у.
…