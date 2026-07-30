Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдам

·28·Спорт
Фермин Лопес: Ҳаётимдаги энг оғир ёз ва психологик ёрдам
Қисқача

Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес фаолиятидаги енг юқори спорт формасида пайти жароҳат олиб, Испаниянинг жаҳон чемпионатидаги зафарини четдан кузатишга мажбур бўлгани унинг ҳаётидаги енг оғир синов бўлганини тан олди. 23 ёшли футболчи ушбу оғир дамларни ва кучли ҳиссий тушкунликни бошдан кечириш учун профессионал психологик ёрдам ҳамда яқинларининг кўмагига муҳтож бўлганини маълум қилди.

Барселона ярим ҳимоячиси Фермин Лопес ўз фаолиятидаги энг жисмоний чўққига чиққан даврида жароҳат олиб, Испаниянинг жаҳон чемпионатидаги зафарини четдан кузатишга мажбур бўлганини ва бу унинг ҳаётидаги энг қийин синов бўлганини тан олди. Каталуня Радио нашрининг Тот Коста кўрсатувига берган интервюсида футболчи ушбу оғир дамларни бошдан кечириш учун профессионал ёрдамга муҳтож бўлганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жароҳат ва руҳий зарба

23 ёшли плеймейкер ажойиб спорт формасида бўлган бир пайтда юзага келган нохуш жароҳат унинг барча режаларини пучга чиқарди. Испания терма жамоасининг халқаро миқёсдаги ғалабасини майдонда эмас, балки четдан томоша қилиш футболчи учун улкан руҳий зарба бўлди. Ферминнинг таъкидлашича, мазкур кўнгилсизлик унинг ҳиссий ҳолатига жиддий таъсир кўрсатган.

Ҳиссий тушкунлик шу даражада кучли эдики, футболчи дастлаб Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ўйинларини умуман кўра олмаган. "Бу ҳаётимдаги энг ёмон ёз бўлди. Мен ўз чўққимда эдим, ҳамма нарса ажойиб кетаётганди, кейин эса жароҳат содир бўлди", дейди футболчи.

Қўллаб-қувватлаш тизими ва тикланиш жараёни

Ушбу оғир вазиятдан чиқиб кетиш учун Фермин яқинларининг ёрдамига таянали. Оила аъзолари, унинг жуфти ва дўстлари футболчига руҳий кўмак беришди. Шунингдек, у профессионал психологик ёрдам олганини ва клуб мураббийлар штаби ҳам бу борада катта ёрдам берганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Мусобақа бошида ўйинларни кўришга юраги бетламаган ярим ҳимоячи якунда жамоасининг муваффақиятидан хурсанд бўлганини билдирди. У ҳатто турнирнинг ҳал қилувчи финал учрашувини жонли равишда Нью-Йорк шаҳрида стадиондан туриб кузатишга қарор қилди ва бу унинг руҳиятига бироз бўлса-да ижобий таъсир кўрсатди.

Майдонга қайтиш сари қадамлар

Ҳозирги вақтда ойлаб давом этган машаққатли тикланиш жараёнидан сўнг Фермин Англиядаги йиғинда Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоаси билан бирга шуғулланмоқда. У ўзининг жисмоний ҳолатидан мамнунлигини ва Жоан Гампер Кубоги доирасидаги баҳсда майдонга тушишга тайёрланаётганини айтди.

Футболчи бу оғир тажриба унга келгуси мавсум учун янада кучли мотивация бағишлаганини қайд этди. "Ҳамма жойи жойида кетса, Гампер Кубогида бир неча дақиқа ҳаракат қилишим мумкин. Мен ўзимни жуда тайёр ҳисоляпман ва ўтган мавсумдаги каби жамоамга ёрдам беришга қодир эканлигимни яна кўрсатаман", дея якунлади у.

Фермин ЛопесБарселонаИспанияЖароҳатЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиМилан Роганович Андреж Костични "Черногориялик Гарри Кейн" деб атадиБугун, 17:34Роберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанРоберто Де Зерби: Трансфер бозорида акуладек ҳаракат қиламанБугун, 17:13Челси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиЧелси Франция терма жамоаси ҳимоячиси Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:13Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиЛеон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиБугун, 15:39Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаЖон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқдаБугун, 15:11Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди