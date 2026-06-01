Rusya'da 5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan pedofiliyi çocuklar kurtardı

·564·Dünya
Rusya'da 5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan pedofiliyi çocuklar kurtardı

Rusya'nın Tümen şehrinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddia edilen 44 yaşındaki adam, mahkemede suçunu tamamen kabul etti ve pişman olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklama bölge mahkemesi basın servisi tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs günü şahıs, çocuğa zor kullanarak onu bir apartman girişine sürükledi ve cinsel içerikli saldırıda bulunmaya çalıştı.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Mahkeme kararıyla şüpheli hakkında iki ay tutukluluk kararı verildi.

Sosyal medyada yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde, adamın kucağındaki kız çocuğunu apartmana doğru taşıdığı, çocuğun ise yardım isteyerek direndiği görülüyor.

Adamın suç teşkil eden niyetini gerçekleştirmesine iki gencin dikkatinin engel olduğu belirtildi. Olayı gören gençler, yakındaki bir kadının dikkatini çekti. Kadın hemen apartmana girerek kız çocuğunu adamın elinden kurtardı.

Çocuğu kurtaran kadının ifadesine göre, tesadüfen yan bahçeye girmiş ve o sırada çocukların çığlıklarını duymuş. Gençlerin, kucağında çocukla kaçmaya çalışan adamı durdurmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri devam etmektedir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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