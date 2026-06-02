BM uyardı: Orta Asya'da şiddetli yağışlar bekleniyor

BM'nin meteoroloji ajansı, önümüzdeki aylarda dünya genelinde hava durumunda keskin değişiklikler olabileceği konusunda uyardı. Uzmanlara göre, güçlenen El-Niño olayı birçok bölgede sıcaklık artışlarına, şiddetli yağışlara ve kuraklıklara yol açabilir. Orta Asya da bu süreçlerin etkisinden muaf kalmayacak.

El-Niño'nun, Pasifik Okyanusu'ndaki sürekli rüzgarların zayıflaması sonucu oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, okyanusun orta ve doğu kısımlarında sıcak su tabakalarının birikmesine neden oluyor. Sonuç olarak, atmosferdeki nem ve hava akımları değişerek gezegenin farklı noktalarındaki hava dengesini bozuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, okyanus sularının ısınması El-Niño'nun aktifleşmesini tetikliyor. Örgütün tahminlerine göre, Haziran-Ağustos aylarında birçok bölgede hava sıcaklığı normal değerlerin üzerinde seyredecek. Doğal olayın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, ülkelerin olası risklere karşı önceden hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Saulo'ya göre El-Niño, kuraklıkları ve şiddetli yağışları daha da artırabilir, ayrıca kara ve okyanuslarda anormal sıcak hava dalgaları riskini yükseltebilir.

Uzmanlar; Orta Asya, ABD'nin güney bölgeleri, Güney Amerika'nın bazı kısımları ve Afrika Boynuzu'nda yağışların artmasını bekliyor. Aynı zamanda Avustralya, Endonezya, Orta Amerika ve Güney Asya'nın bazı bölgelerinde kuraklık riski artabilir.

2024 yılında gözlemlenen El-Niño'nun, dünyada rekor düzeyde sıcaklıkların yaşanmasında etkili olan temel faktörlerden biri olduğu belirtiliyor. Şu anda Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral kısmında su sıcaklığının hızla arttığı kaydediliyor. Bazı bölgelerde bu değerin normalin 6 derece üzerinde olduğu ifade ediliyor.