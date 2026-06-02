Rusya, Ermenistan'dan bazı ürünlerin ithalatını yasakladı

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren Ermenistan'dan patates, patlıcan, elma, armut, ayva ve kuru meyve ithalatını yasakladı. Konuyla ilgili haberi Meduza duyurdu.

Ayrıca, söz konusu ürünlerin Rusya üzerinden AEB ülkelerine transit geçişi de kısıtlandı. Kısıtlamalar süresiz olarak uygulanacak olup, ürün güvenliğini sağlamaya yönelik uygun bir mekanizma geliştirilene kadar yürürlükte kalacaktır.

Rosselhoznadzor, Ermenistan'da tarım ürünleri üzerindeki denetimle ilgili sorunlar olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ihracatçıların ve üreticilerin devlet tarafından destekleneceğini ve yeni pazarlar bulmaları konusunda yardım edileceğini açıkladı.

Hatırlatmak gerekirse, Rusya daha önce de Ermenistan'dan çiçek, maden suyu, sebze, yeşillik, şeftali, çilek ve balık ithalatını yasaklamıştı. Bu kararlar, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşması ve ülkedeki parlamento seçimleri öncesinde alınıyor.