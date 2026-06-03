750 Metrelik Rekor Sandviç Çalındı

Arjantin'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırlanan dev 750 metrelik sandviç gizemli bir şekilde çalındı. Bu olağan dışı olay, Buenos Aires yakınlarındaki Avellaneda şehrinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yerel bir restoran ekibi rekor kırmak amacıyla dev bir sandviç hazırladı. Yapımında 1,5 tondan fazla sığır eti, binlerce ekmek dilimi ve diğer ürünlerin kullanıldığı sandviçten 7 bin porsiyonluk dev bir yemek elde edildi.

Bu dev sandviç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzereyken beklenmedik bir şekilde kayboldu. Olayın ayrıntıları henüz tam olarak netleşmese de, bu durum yerel halk ve internet kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.

Şu anda sandviçin nereye ve kim tarafından götürüldüğüne dair soruşturma devam ediyor. Restoran yetkilileri ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirerek rekor denemelerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.