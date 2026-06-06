Bu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecek

·87·Dünya
Bu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecek

Bu yılın 12 Ağustos tarihinde gökyüzünde nadir görülen bir astronomik olay olan tam güneş tutulması gerçekleşecek. Bu sırada Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerek Güneş ışınlarını tamamen engelleyecek. Sonuç olarak bazı bölgelerde gündüz vakti kısa süreliğine karanlığa bürünecek.

Uzmanların bilgilerine göre, tam güneş tutulması Grönland, İzlanda, Portekiz ve İspanya'nın kuzey kesiminde gözlemlenecek. Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde ise kısmi tutulma görülecek.

Bilim insanlarının vurguladığına göre, tutulma yolu yaklaşık 8.300 kilometrelik bir alanı kapsayacak. Grönland'da bu olay iki dakikadan fazla sürerken, İspanya'nın kuzeyinde yaklaşık 20 saniye gözlemlenecek.

Uzmanlar, Güneş'e doğrudan bakmanın tehlikeli olduğunu hatırlatarak, sadece özel koruyucu gözlükler veya güneş filtreleri aracılığıyla gözlem yapılmasını tavsiye ediyor.

Güneş tutulması sadece gökyüzü meraklıları için değil, bilim insanları için de büyük önem taşıyor; bu süreçte Güneş tacı ve Dünya atmosferindeki değişiklikler inceleniyor.

GrönlandİzlandaPortekizİspanya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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