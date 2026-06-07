Dünyanın en derin havuzu: Su altında saklı koca bir şehir

·377·Dünya
Dünyanın en derin havuzu: Su altında saklı koca bir şehir

Dubai'de bulunan Deep Dive Dubai, dünyanın en derin yapay havuzu olarak tanınmaktadır. Derinliği 60,02 metredir ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir.

Havuz, 28 Temmuz 2021 tarihinde resmi olarak açılmış ve 14 milyon litre temiz su ile doldurulmuştur. Bu hacim, yaklaşık olarak altı olimpik standart havuza eşittir.

Deep Dive Dubai'nin en ilgi çekici yönlerinden biri iç tasarımının olmasıdır. 'Batık şehir' temasıyla yaratılmış olup, su altında odalar, arabalar, motosikletler ve çeşitli nesneler yer almaktadır. Bu, ziyaretçilere gizemli bir şehirde yüzüyormuş gibi hissetme imkanı sunar.

Burada hem profesyonel dalgıçlar hem de yeni başlayanlar için tüm koşullar yaratılmıştır. Konuklar tüplü dalış ve serbest dalış gibi çeşitli su altı aktiviteleriyle uğraşabilir.

Bu benzersiz yapı, sadece bir rekor sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda modern mühendislik ve tasarımın harika bir örneği olarak dünya çapında büyük ilgi uyandırmaktadır.

DubaiDeep Dive DubaiGuinness
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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