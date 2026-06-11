Nefes almadan 120 metre yüzen sporcu dünya rekoru kırdı

Polonyalı sporcu, su sporları alanında eşsiz bir sonuca imza atarak havuzun dibinde tek nefeste 120 metre mesafe kat edip dünya rekoru kırdı.

Bu mesafeyi 2 dakika 40 saniye boyunca nefes almadan yüzerek tamamladı. Bu sonuç sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda üst düzey zihinsel hazırlık ve kontrol gerektiriyor.

Sporcu, bu rekor için yaklaşık bir buçuk yıl boyunca düzenli olarak hazırlandı. Antrenmanlar sırasında nefes tutma tekniklerine, su altındaki hareket hızına ve dayanıklılığın artırılmasına özel önem verdi.

En dikkat çekici noktalardan biri, rekor denemesinden sadece bir hafta önce bronşit geçirmesine rağmen yarışmaya katılma kararından vazgeçmemesidir. Bu durum, onun kararlılığını ve profesyonel yaklaşımını daha da belirginleştirdi.

Söz konusu rekor, su altı sporları tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi ve birçok spor tutkununun dikkatini çekti.