Mahkeme kararıyla Trump'ın ismi sanat merkezinden kaldırıldı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi, John F. Kennedy Gösteri Sanatları Merkezi'nin cephesinden kaldırıldı.
Reuters'ın haberine göre, bu işlem mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Kararda, kurumun isminin Kongre onayı olmadan değiştirilemeyeceği belirtildi.
Daha önce merkez yönetimi, kurumun adının Donald Trump - John F. Kennedy Gösteri Sanatları Merkezi olarak değiştirilmesini onaylamıştı.
Ancak Washington mahkemesi isim değişikliğini yasaklayarak, Trump isminin tüm tabela ve materyallerden kaldırılmasına hükmetti.
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