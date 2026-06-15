2026 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz: İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

·7·Dünya
2026 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz: İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası futbol maçları başladı. Turnuvanın ilk günlerinde taraftarlar, turnuva tarihine geçecek ve uzun süre unutulmayacak ilk büyük sürprize tanıklık etti. Bu Dünya Kupası'nın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak görülen İspanya Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçına çıkan çaylak Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kalesini gole kapatamadı.

«Kızıl Öfke»nin 27 yıkıcı şutu sonuç vermedi

Avrupa şampiyonu olan İspanyol yıldızlar, maç boyunca mutlak üstünlüğe sahipti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri rakip kaleye tam 27 şut gönderdi. Ancak Yeşil Burun Adaları takımının disiplinli savunması ve kalecisinin kahramanlıkları sayesinde hedeflerine ulaşamadılar. Atlanta'daki görkemli stadyumu dolduran binlerce taraftar, kıta şampiyonlarının beklenmedik puan kaybını büyük bir şaşkınlıkla izledi.

«N» grubunun ikinci maçında, Güney Amerika temsilcisi Uruguay Milli Takımı, Asya kıtasının devlerinden Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

Aşağıdaki resmi maç raporu tablosu aracılığıyla, bu tarihi karşılaşmanın kadroları ve temel istatistikleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Turnuva ve grup aşaması

Karşılaşan takımlar ve nihai skor

Maçın oynandığı tarih ve şehir

İspanya Milli Takımı ilk 11'i ve yedekler

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ilk 11'i ve oyuncu değişiklikleri

Sarı kart gören futbolcular

DK-2026. «N» Grubu, 1. Hafta

İspanya — Yeşil Burun Adaları


0:0

15 Haziran,


Atlanta şehri

Simon, Lorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz (Merino, 71), Rodri (Williams, 87), Pedri, Torres (Olmo, 81), Gavi (Yamal, 71), Oyarzabal.

Vozinha, Moreyra,


Lopes Roberto, Borges, Lopes Cabral (Paulo, 76), Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte, 61), Monteiro (Arcanjo, 79), Cabral (Semedo, 61), Livramento (da Costa, 61).

• Lopes Cabral (16)


• Pedri (90+3)

Afrikalı kaşiflerin kahramanlığı

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında dünya futbolunun devini durdurarak adını tarihe yazdırdı. Maçın ilk dakikalarından itibaren her karış toprak için amansız bir mücadele verdiler. Hatta maçın 16. dakikasında Lopes Cabral sarı kart görüp baskı altında kalmasına rağmen takım disiplini bozmadı.

Maçın son saniyeleri ise oldukça gergin geçti. Hakemin eklediği sürelerde İspanyol yetenek Pedri de sertliği nedeniyle uyarıldı. Buna rağmen maçta gol sesi çıkmadı ve çaylak takım tarihindeki ilk altın puanını aldı.

«N» grubundaki durum hakkında:

Bu beraberliğin ardından İspanya Milli Takımı, bir üst tura çıkma meselesini olumlu sonuçlandırmak için gruptaki diğer iki rakibi Uruguay ve Suudi Arabistan ile oynayacağı maçlarda sadece galibiyete odaklanmak zorunda kalacak. Avrupa şampiyonlarının bu hatası, gruptaki heyecanı maksimum seviyeye çıkardı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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