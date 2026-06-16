Zelenskiy Moskova'daki Petrol Rafinerisine Yapılan Saldırıyı Sert Bir Dille Yorumladı (Video)

·3·Dünya
Zelenskiy Moskova'daki Petrol Rafinerisine Yapılan Saldırıyı Sert Bir Dille Yorumladı (Video)

Son günlerde silahlı çatışmalar ve askeri harekatlar en şiddetli ve yoğun evresine giriyor. Dün gece Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan büyük bir stratejik tesis olan petrol rafinerisine beklenmedik ve güçlü bir darbe indirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bu yankı uyandıran olayla ilgili sert, kararlı ve açık görüşlerini bildirdi. Devlet başkanı, bu saldırının sadece sıradan bir askeri operasyon olmadığını, aksine karşı tarafı barışa ve savaşı sona erdirmeye zorlamaya yönelik en önemli stratejik adım olduğunu vurguladı.

500 Kilometrelik Darbe: Ekonomik Altyapılar Hedefte

Edinilen bilgilere göre, devlet sınırı ve ana cephe hattının yaklaşık 500 kilometre içlerinde, derin cephe gerisi bölgesinde yer alan bu büyük sanayi tesisi ciddi hasar gördü. Zelenskiy hitabında bu durumu açıklarken, resmi Kiev'in temel amacının Rusya yönetimini Ukrayna halkına karşı yürüttüğü saldırgan eylemleri bir an önce durdurmaya ikna etmek ve zorlamak olduğunu açıkça belirtti. Sözlerine göre, bu kadar uzak mesafelere ulaşabilen ve yüksek hassasiyete sahip modern silahlar, düşmanın ekonomik potansiyelini zayıflatmada en temel ve etkili araçlardan biridir.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla, bu olayın askeri-stratejik önemi ve tarafların tutumu hakkında kısa bilgi edinebilirsiniz:

Saldırıya uğrayan büyük tesis

Cephe hattından uzaklık

Saldırı ile hedeflenen temel stratejik amaç

Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin resmi beyanı ve pozisyonu

Moskova'daki petrol rafinerisi

500 kilometre


(Derin cephe gerisi bölgesi)

Ekonomik ve enerji altyapısını zayıflatarak savaşı durdurmaya zorlamak

«Bu, savaşı uzattıkları için verilen adil bir cevap ve hak edilen bir bedeldir!»

«Adil bir cevap ve savaşı uzatmanın cezası»

Ukrayna lideri, bu başarılı saldırıları sadece bir intikam olarak değil, tarihi adaletin tesisi ve saldırganın eylemlerine verilen en uygun tepki olarak değerlendirdi. Ona göre, uzun menzilli silahlar savaşın gidişatında köklü bir dönüm noktası yaratabilir.

Vladimir Zelenskiy'nin resmi hitabından:

«Bizden 500 kilometre uzaklıkta bulunan petrol rafinerisi ciddi şekilde hasar gördü. Rusya'yı halkımıza karşı yürüttüğü bu kanlı savaşı durdurmaya zorlamalıyız. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin envanterindeki uzun menzilli silahlar, bu zorlamanın en önemli ve ayrılmaz parçalarından biridir. Bu, Rusya tarafından topraklarımıza verilen acımasız darbelere karşı tamamen adil bir cevap ve çoktan sona ermesi gereken bir savaşı haksız yere uzattıkları için verilen yasal bir cezadır».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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