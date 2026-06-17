Savaş Bitecek mi? ABD ve İran Anlaşmasının Detayları Belli Oldu

·85·Dünya
Savaş Bitecek mi? ABD ve İran Anlaşmasının Detayları Belli Oldu

ABD ve İran, 19 Haziran'da Cenevre'de bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalayabilir. Al Arabiya English gazetesi bu belge taslağının bir kopyasını ele geçirdi.

14 maddeden oluşan belgede, savaşın tamamen durdurulması, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Taslağa göre ABD ve İran, ayrıca müttefikleri, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatları derhal durdurma taahhüdünde bulunacak. Taraflar, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve iç işlerine karışmamayı kabul edecek.

Belgede, en geç 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması planlanıyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, askeri güçlerini bölgeden çekmesi ve deniz trafiğini yeniden başlatması gerekecek.

İran ise Basra Körfezi ve Umman Denizi arasındaki ticari gemi hareketliliğini yeniden başlatma, teknik engelleri kaldırma ve güvenlik önlemleri alma taahhüdünde bulunacak.

Belgede ayrıca, ABD ve bölgesel ortakların katılımıyla İran ekonomisini canlandırmak için en az 300 milyar dolarlık bir program oluşturulması öngörülüyor. Fonlar enerji, lojistik, ulaşım ve üretim sektörlerine yönlendirilecek.

Ayrıca ABD'nin, İran'a yönelik tüm yaptırımları kademeli olarak kaldırması, dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve petrol ihracatı için izinler vermesi planlanıyor.

İran ise asla nükleer silah üretmeyeceğini bir kez daha teyit etti. Nükleer programla ilgili tüm meseleler nihai anlaşma çerçevesinde çözülecek.

Reuters'ın haberine göre, Tahran başlangıçta Washington'dan 400 milyar dolarlık tazminat talep etmiş ancak ABD bu teklifi reddetmişti. Bu nedenle 300 milyar dolarlık bir özel yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Nihai anlaşma ise BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı güce sahip bir kararı ile onaylanabilir.

ABDİranCenevreAl Arabiya EnglishReuters
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama Fırsatıİtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama FırsatıBugün, 15:55Et için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıEt için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıBugün, 14:34ABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıBugün, 12:59Belaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırıBelaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırıBugün, 12:41Kırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiKırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiBugün, 12:25Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorDünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorBugün, 11:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti