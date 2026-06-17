Savaş Bitecek mi? ABD ve İran Anlaşmasının Detayları Belli Oldu

ABD ve İran, 19 Haziran'da Cenevre'de bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalayabilir. Al Arabiya English gazetesi bu belge taslağının bir kopyasını ele geçirdi.

14 maddeden oluşan belgede, savaşın tamamen durdurulması, ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Taslağa göre ABD ve İran, ayrıca müttefikleri, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatları derhal durdurma taahhüdünde bulunacak. Taraflar, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve iç işlerine karışmamayı kabul edecek.

Belgede, en geç 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması planlanıyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, askeri güçlerini bölgeden çekmesi ve deniz trafiğini yeniden başlatması gerekecek.

İran ise Basra Körfezi ve Umman Denizi arasındaki ticari gemi hareketliliğini yeniden başlatma, teknik engelleri kaldırma ve güvenlik önlemleri alma taahhüdünde bulunacak.

Belgede ayrıca, ABD ve bölgesel ortakların katılımıyla İran ekonomisini canlandırmak için en az 300 milyar dolarlık bir program oluşturulması öngörülüyor. Fonlar enerji, lojistik, ulaşım ve üretim sektörlerine yönlendirilecek.

Ayrıca ABD'nin, İran'a yönelik tüm yaptırımları kademeli olarak kaldırması, dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve petrol ihracatı için izinler vermesi planlanıyor.

İran ise asla nükleer silah üretmeyeceğini bir kez daha teyit etti. Nükleer programla ilgili tüm meseleler nihai anlaşma çerçevesinde çözülecek.

Reuters'ın haberine göre, Tahran başlangıçta Washington'dan 400 milyar dolarlık tazminat talep etmiş ancak ABD bu teklifi reddetmişti. Bu nedenle 300 milyar dolarlık bir özel yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Nihai anlaşma ise BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı güce sahip bir kararı ile onaylanabilir.