Streç filme sarılı Özbek kadın cinayetinde karar: Katile müebbet hapis

·239·Dünya
Streç filme sarılı Özbek kadın cinayetinde karar: Katile müebbet hapis

Türkiye'de 63 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Dinara Alya Urqosimova'yı öldürüp bedenini streç filme saran Türk sevgilisi Metin Kapusuz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu bilgi Türk medya kuruluşları tarafından paylaşıldı.

Korkunç cinayetin 21 Haziran 2025 tarihinde Çanakkale ili Esenler mahallesinde meydana geldiği bildirildi. Maktuptan üç gün boyunca haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Kolluk kuvvetleri olay yerine ulaştığında, evin kapısını maktulün sevgilisi olan 48 yaşındaki Metin Kapusuz açtı. Arama sırasında, şüphelinin kilitlediği masaj odasında Dinara Alya Urqosimova'nın cansız bedeni bulundu. Bunun ardından şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sonucunda sanık hakkında 'bir kadını kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 12 Haziran 2026 tarihinde yapılan duruşmada Metin Kapusuz suçlamaları reddetti.

Savunmasında, 'Onu ben öldürmedim. Sadece öldükten sonra sarıp paketledim ve telefonumdaki verileri sildim' şeklinde beyanda bulundu.

Ancak mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki materyalleri ve delilleri inceleyerek suçun tamamen ispatlandığı kanaatine vardı ve herhangi bir hafifletici sebep uygulamadan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Dinara Alya UrkosimovaMetin KapusuzTürkiyeÇanakkaleEsenler
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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