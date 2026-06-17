Gerçek Kahramanlık: Yanan Evden 6 Çocuğunu Kurtarmak İçin Giren Anne Vücudunun %93'ünden Yanık Aldı

·167·Dünya
Gerçek Kahramanlık: Yanan Evden 6 Çocuğunu Kurtarmak İçin Giren Anne Vücudunun %93'ünden Yanık Aldı

Eylül 2019'da, altı çocuğuyla evde yalnız kalan bir kadın hayatının en zor sınavıyla karşılaştı. Birkaç dakika içinde evi şiddetli bir yangın yerini aldı.

Güvenli bir yere çıkabilirdi. Ancak bir anne olarak çocuklarını terk etmedi. Yoğun duman ve alevlerin arasına tekrar tekrar girerek her seferinde bir çocuğunu dışarı çıkardı.

Bu cesaret ona çok pahalıya mal oldu. Vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşan kadın, uzun süre hastanede tedavi gördü.

Ancak kendine geldiğinde kendi durumunu değil, ilk olarak çocuklarını sordu: “Çocuklarım yaşıyor mu?”

Tüm çocuklarını kurtarmayı başardı. Bazen gerçek kahramanlık büyük sözlerde değil, bir annenin evladı için canını tehlikeye atmasında gizlidir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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